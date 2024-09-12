Google, YouTube TV için yeni bir reklam türünü test etmeye başladı

YouTube, televizyonlarda yeni bir reklam formatı kullanmaya başladı. Bu yeni format, kullanıcılar videoyu duraklattığında ekranın bir bölümünde reklam göstermeyi amaçlıyor. Google’ın bu formatı Mayıs 2024’te duyurduğu biliniyor, ancak o dönemde kesin bir zaman çizelgesi verilmemişti. Şimdi ise bazı kullanıcılar televizyonlarında bu yeni reklam formatını görmeye başladılar.
Kullanıcılar, Reddit ve Twitter/X gibi sosyal medya platformlarında, duraklatılan YouTube videolarında ekranın sağ tarafında reklamların görünmeye başladığını paylaşmaya başladılar. Yeni kullanıcı arayüzü, videoyu küçük bir blok halinde ekranda tutarken, reklamlar ekranın sağ kısmında gösteriliyor. Bunun yanı sıra, ekranın alt kısmında bir “kapat” butonu ve bilgi alma seçeneği de bulunuyor.
Bu yeni reklam formatının, şu an sınırlı bir test aşamasında olduğu düşünülüyor çünkü yalnızca belirli reklam verenler bu formatta yer almış durumda. Reklamın gösterilme şekli ve yerleşimi, şimdilik belli bir bölge veya kullanıcı grubuyla sınırlı olabilir, ancak ilerleyen dönemde daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.
Bu formatın genel kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisi merak konusu olmaya devam ederken, duraklatılan videolarda reklam gösterimi özelliği televizyon kullanıcıları arasında farklı tepkilere yol açabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.