Google, YouTube TV için yeni bir reklam türünü test etmeye başladı

YouTube, televizyonlarda yeni bir reklam formatı kullanmaya başladı. Bu yeni format, kullanıcılar videoyu duraklattığında ekranın bir bölümünde reklam göstermeyi amaçlıyor. Google’ın bu formatı Mayıs 2024’te duyurduğu biliniyor, ancak o dönemde kesin bir zaman çizelgesi verilmemişti. Şimdi ise bazı kullanıcılar televizyonlarında bu yeni reklam formatını görmeye başladılar.

Kullanıcılar, Reddit ve Twitter/X gibi sosyal medya platformlarında, duraklatılan YouTube videolarında ekranın sağ tarafında reklamların görünmeye başladığını paylaşmaya başladılar. Yeni kullanıcı arayüzü, videoyu küçük bir blok halinde ekranda tutarken, reklamlar ekranın sağ kısmında gösteriliyor. Bunun yanı sıra, ekranın alt kısmında bir “kapat” butonu ve bilgi alma seçeneği de bulunuyor.

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Bu yeni reklam formatının, şu an sınırlı bir test aşamasında olduğu düşünülüyor çünkü yalnızca belirli reklam verenler bu formatta yer almış durumda. Reklamın gösterilme şekli ve yerleşimi, şimdilik belli bir bölge veya kullanıcı grubuyla sınırlı olabilir, ancak ilerleyen dönemde daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

Bu formatın genel kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisi merak konusu olmaya devam ederken, duraklatılan videolarda reklam gösterimi özelliği televizyon kullanıcıları arasında farklı tepkilere yol açabilir.

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Google, YouTube için yeni bir reklam türü test etmeye başladı