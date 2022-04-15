GoPro, 54 gram ağırlığındaki Hero10 Black Bones'u tanıttı

GoPro, FPV drone üzerine monte edilebilecek, oldukça hafif bir kamera tanıttı. Hero10 Black Bones, yalnızca 54 gram olmasıyla dikkat çekiyor. Orijinal Hero10 Black'e göre boyutları da küçültülmüş olmasına rağmen kamera, aynı görüntü sensörü ve GP2 işlemci ile donatıldı.
Yerleşik ekran ve pil bulunmuyor
GoPro'nun şimdiye kadarki en hafif kamerası Hero10 Black Bones, 60 fps'de 5,3K video, 120 fps'de 4K video ve 240 fps'de 2,7K video kaydedebilen GP2 işlemci tarafından destekleniyor ve 1/2.3 inç görüntü sensörüne sahip. Kamera ayrıca 19.6 megapiksel fotoğraf çekebiliyor.
Kamera içi HyperSmooth 4.0 gelişmiş görüntü sabitleme teknolojisi sunuyor ve masaüstü uygulaması Player + ReelSteady ile daha fazla stabilizasyon sağlanıyor.
GoPro Hero10 Black Bones, pil ve ekran bulundurmuyor. Kamera, drone'nun pilinden güç alıyor. İki yerleşik düğme, GoPro'nun Quick uygulaması, bir GoPro kablosuz uzaktan kumandası veya drone'nun uzaktan kumandası aracılığıyla kontrol edilebilen Hero10 Black Bones, 400 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler