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    DuckDuckGo, macOS için gizlilik odaklı tarayıcısının beta sürümünü yayınladı

    Şimdiye kadar yalnızca mobilde gizlilik odaklı tarayıcı sunan DuckDuckGo, artık Mac kullanıcıları için de bu deneyimin sunulmaya başlandığını duyurdu.           
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    DuckDuckGo'nun gizlilik odaklı tarayıcısı macOS için yayınlandı

    Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, yaptığı yeni bir duyuruyla macOS için masaüstü tarayıcısının beta sürümünün yayınlandığını açıkladı. Şimdiye kadar yalnızca mobilde bir tarayıcı deneyimi sunan şirket, yakın zamanda Windows için de bu deneyimin sunulacağını paylaştı.

    Mac'ler için DuckDuckGo tarayıcı deneyimi

    İlk olarak Aralık 2021'de bir macOS web tarayıcısı oluşturmak istediklerini belirten DuckDuckGo, artık gizlilik odaklı tarayıcılarının Mac kullanıcıları için yayınladı. Varsayılan olarak DuckDuckGo'nun arama motorunu kullanacak olan tarayıcı, tüm sekmeleri ve verileri tek dokunuşta temizle Fire Button sunacak.

    Sitelerin yaklaşık %50'sinde çerez izni açılır pencere koruması sunacak tarayıcı, yerleşik Akıllı Şifreleme'siyle kullanıcıların bir web sitesinin şifreli(HTTPS) sürümüne daha sık gitmesini sağlayacak. Ayrıca Gizlilik akışında, hangi sitelerin kullanıcıları izlemeye çalıştığını gösterecek.

    Blog gönderisinde: "Mac için DuckDuckGo, yalnızca “Gizli modun”(aslında gizli olmayan) bir alternatifi değildir. Bunun yerine Mac için DuckDuckGo, gizliliğinizi gerçekten koruyan günlük bir tarayıcı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Parola yönetimi, sekme yönetimi, yer işaretleri ve daha fazlası gibi bir tarayıcıdan beklediğiniz özelliklere ve seveceğiniz gizlilik özelliklerine sahibiz." ifadeleri yer aldı.

    Mac için DuckDuckGo beta sürümüne erişmek isteyenlerin öncelikle mobil tarayıcıyı indirmeleri, tarayıcıya sahip olanların ise güncel sürüme yükseltmeleri gerekiyor. Sonrasında Ayarlar > Masaüstü için DuckDuckGo üzerinden 'Özel Bekleme Listesine Katılın' seçeneğine tıklanmalı. Buradan davet kodu alan kullanıcılar, uygulamadan gelen bildirim üzerinden masaüstü/dizüstü bilgisayarında açılacak olan indirme sayfasına bir bağlantıya sahip olacak.

    Kaynakça https://www.engadget.com/duckduckgo-mac-browser-privacy-201531822.html https://spreadprivacy.com/introducing-duckduckgo-for-mac/
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    orcnd 6 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 13 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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