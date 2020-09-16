GoPro Hero 9 Black duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

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Aksiyon kameraları denince akla ilk gelen marka durumundaki GoPro yolculuğuna devam ediyor. Bir yıl aradan sonra sevilen GoPro Hero serisi yeni modeliyle aksiyon sevenlerin karşısına çıkıyor.

GoPro Hero 9 Black özellikleri ve fiyatı

GoPro Hero 9 Black aksiyon kamerası önceki nesle donanım anlamında önemli yenilikler katıyor ancak eleştirilen bazı konular da yok değil. Özellikle 4K kayıt yeteneğinin 60fps seviyesinde kalması ve ana ekranın dokunmatik olarak tatmin edici olmaması eleştiri konusu.

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GoPro Hero 9 Black aksiyon kamerası yine çift ekran ile geliyor ancak bu kez 1.4 inçlik ön ekran renkli bir panele sahip. Böylece kayıt esnasında ön izlemeler daha canlı olacak. Ayrıca arka ekran da 2.27 inç boyutuna yükseliyor. Bununla birlikte dokunmatik hassasiyetin önceki nesle göre biraz geride kaldığı belirtiliyor.

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Seride ilk kez Hero 9 Black kamerası 5K video çözünürlüğü sunuyor. 23.6MP çözünürlüğündeki sensör 5K 30fps kaydın yanında 4K 60fps kayıt da barındırıyor. Ayrıca sabit görüntü çözünürlüğü de 12MP seviyesinden 20MP seviyesine yükselmiş. Yeni sensör daha iyi elektronik sabitleme yapabiliyor. Bununla birlikte pek çok platformda 4K çözünürlüğün 120fps ile sunulmaması eleştiriliyor.

1720mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Hero 9 Black modeli ayrıca çıkarılabilir ön lens mekanizmasını geri getirmiş. Ekim ayında daha geniş çerçeve ve yatay seviyelendirme özelliği sunan Max Lens lens modu 99$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Su altında 10 metreye kadar dayanıklılık sunan model ayrıca 3 mikrofon dizilimi ile rüzgar gürültüsünü alzatma özelliğine sahip.

Donanım tarafındaki yükseltmelerle kasa boyutlarının yüzde 10 daha büyüdüğü GoPro Hero 9 Black modeli 450$ fiyat etiketine sahip. Yıllık 50$ gerektiren GoPro aboneliğine dahil olursanız fiyat 350$ oluyor.

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https://www.theverge.com/2020/9/16/21438182/gopro-hero-9-black-5k-video-battery-life-color-display-price-release-date

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