Görme güçlüğü çeken çocukların eğitimini kolaylaştıran teknoloji: TahtApp

Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi ile okullardaki tahtalara dijital bir sistem kurularak, tahtaya yazılan yazılar öğrencinin tablet bilgisayarına aktarılıyor. Görme zorluğu çeken öğrenciler, tahtayı rahatlıkla görebiliyor.
TahtApp hakkında açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şunları söyledi:
“Günışığı projemiz kapsamında Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen TahtApp sayesinde, Zenan ve diğer tüm az gören çocukların sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz. Böylelikle az gören çocukların, sınıfın fiziksel ortamından ve aydınlatmadan bağımsız şekilde tahtada yazılanları tablete aktararak sınıf arkadaşları ile bir arada eğitim alabilmesine olanak sağlıyoruz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi