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    Görme güçlüğü çeken çocukların eğitimini kolaylaştıran teknoloji: TahtApp

    Türk Telekom ve Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) tarafından hayata geçirilen TahtApp teknolojisi ile sınıf tahtasındaki yazılar tablete aktarılıyor. Çocukların daha rahat görmesi sağlanıyor.
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    Görme güçlüğü çeken çocukların eğitimini kolaylaştıran teknoloji: Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, görme zorluğu yaşan çocukların eğitimini kolaylaştırmak için Günışığı Projesi’ni hayata geçirmiş ve TahtApp uygulamasını kullanıma sunmuştu. TahtApp, 81 ilde 1.000 çocuğun eğitimine katkı sağladı.

    Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi ile okullardaki tahtalara dijital bir sistem kurularak, tahtaya yazılan yazılar öğrencinin tablet bilgisayarına aktarılıyor. Görme zorluğu çeken öğrenciler, tahtayı rahatlıkla görebiliyor.

    Görme güçlüğü çeken çocukların eğitimini kolaylaştıran teknoloji: Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar 81 ilde 1.000 çocuk akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görme fırsatı elde etti. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde 11 ilde, 24 yeni okula TahtApp’in kurulması hedefleniyor.

    TahtApp hakkında açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şunları söyledi:

    “Günışığı projemiz kapsamında Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen TahtApp sayesinde, Zenan ve diğer tüm az gören çocukların sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz. Böylelikle az gören çocukların, sınıfın fiziksel ortamından ve aydınlatmadan bağımsız şekilde tahtada yazılanları tablete aktararak sınıf arkadaşları ile bir arada eğitim alabilmesine olanak sağlıyoruz.”

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    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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