Görme güçlüğü çeken çocukların eğitimini kolaylaştıran teknoloji: TahtApp

Tam Boyutta Gör Türk Telekom, görme zorluğu yaşan çocukların eğitimini kolaylaştırmak için Günışığı Projesi’ni hayata geçirmiş ve TahtApp uygulamasını kullanıma sunmuştu. TahtApp, 81 ilde 1.000 çocuğun eğitimine katkı sağladı.

Tivibu arayüzü yenilendi 1 gün önce eklendi

Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi ile okullardaki tahtalara dijital bir sistem kurularak, tahtaya yazılan yazılar öğrencinin tablet bilgisayarına aktarılıyor. Görme zorluğu çeken öğrenciler, tahtayı rahatlıkla görebiliyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar 81 ilde 1.000 çocuk akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görme fırsatı elde etti. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde 11 ilde, 24 yeni okula TahtApp’in kurulması hedefleniyor.

TahtApp hakkında açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şunları söyledi:

“Günışığı projemiz kapsamında Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen TahtApp sayesinde, Zenan ve diğer tüm az gören çocukların sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz. Böylelikle az gören çocukların, sınıfın fiziksel ortamından ve aydınlatmadan bağımsız şekilde tahtada yazılanları tablete aktararak sınıf arkadaşları ile bir arada eğitim alabilmesine olanak sağlıyoruz.”

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Görme güçlüğü çeken çocukların eğitimini kolaylaştıran teknoloji: