Görsel roman oyunu ARTE, bu yaz mobil cihazlar için yayınlanacak

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Upian ve Hiver Prod'un birlikte yaptığı görsel roman oyunu ARTE, mobil cihazlar için duyuruldu.

Ayrıca Bkz. "PUBG Mobile geliştiricisinin yeni açık dünya aksiyon oyunu Undawn, mobil cihazlar için duyuruldu"

İlginizi Çekebilir

Doctor Who: The Lonely Assassins, mobil cihazlar için yayınlandı

Görsel roman tarzındaki oyunda sizin de tahmin edebileceğiniz gibi en öne çıkan nokta hikayesi ve tasarımları. Hikaye, Yunan mitolojisine ve Minotaur mitlerine dayanıyor. Asterion ve Theseus adlı iki genç bir labirentte kaybolur ve kaçmanın bir yolunu bulmaya çalışırlar. Oyunun amacı da bu çocukların labirentten kaçmasını sağlamak.

Sizin kontrol edeceğiniz ve gençlere yardım edeceğiniz karakterin adı ise Ariadne. Aldığınız her kararın ardından oyunun hikayesi değişecek. Oyun maalesef tamamen metin üzerinden aktarılıyor, bir seslendirme mevcut değil. Tasarımlar da tamamen elle çiziilmiş tasarımlar olacak.

Oyunun 2021'in yaz aylarında iOS ve Android için yayınlanması bekleniyor. Ne yazık ki şu an için mağaza sayfaları açılmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.