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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Görsel roman oyunu ARTE, bu yaz mobil cihazlar için yayınlanacak

    Enteresan bir hikayeye sahip olan görsel roman oyunu ARTE, 2021'in yaz aylarında iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden yayınlanacak.
    29 Mart 2021, 23:00 (2 sa.)
    153
    2
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Görsel roman oyunu ARTE, bu yaz mobil cihazlar için yayınlanacak
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Upian ve Hiver Prod'un birlikte yaptığı görsel roman oyunu ARTE, mobil cihazlar için duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "PUBG Mobile geliştiricisinin yeni açık dünya aksiyon oyunu Undawn, mobil cihazlar için duyuruldu"

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    Görsel roman tarzındaki oyunda sizin de tahmin edebileceğiniz gibi en öne çıkan nokta hikayesi ve tasarımları. Hikaye, Yunan mitolojisine ve Minotaur mitlerine dayanıyor. Asterion ve Theseus adlı iki genç bir labirentte kaybolur ve kaçmanın bir yolunu bulmaya çalışırlar. Oyunun amacı da bu çocukların labirentten kaçmasını sağlamak. 

    Sizin kontrol edeceğiniz ve gençlere yardım edeceğiniz karakterin adı ise Ariadne. Aldığınız her kararın ardından oyunun hikayesi değişecek. Oyun maalesef tamamen metin üzerinden aktarılıyor, bir seslendirme mevcut değil. Tasarımlar da tamamen elle çiziilmiş tasarımlar olacak.

    Oyunun 2021'in yaz aylarında iOS ve Android için yayınlanması bekleniyor. Ne yazık ki şu an için mağaza sayfaları açılmış değil.



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