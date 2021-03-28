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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PUBG Mobile geliştiricisinin yeni açık dünya aksiyon oyunu Undawn, mobil cihazlar için duyuruldu

    Mobil oyun dünyasının büyük şirketlerinden biri olan Tecent Games’in yeni oyunu Undawn duyuruldu. Oyun, iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacak.
    28 Mart 2021, 10:00 (Güncellendi, 20 dk.)
    1,9b
    83
    7
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    PUBG Mobile geliştiricisinin yeni açık dünya aksiyon oyunu Undawn, mobil cihazlar için duyuruldu
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    Yayıncılığını Tencent’in yaptığı co-op oynanışa sahip açık dünya aksiyon oyunu Undawn, mobil cihazlar için duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Yarış menajerliği oyunu GT Manager, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı"

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    Undawn, kıyamet sonrası zombilerle dolu bir dünyada geçiyor. Oyun PUBG Mobile’ı yapan ekip tarafından geliştiriliyor. Undawn aynı zamanda RPG unsurları da barındıracak.

    Oyunda bir çöpçü olmanız gerekecek ve sınırlı kaynakları kullanabilmek için stratejiler oluşturup ve bu ölümcül zombilerle yüzleşmek için kendinizi hazırlamak zorundasınız. Undawn, PvP ve PvE’nin bir kombinasyonu olacak.

    Oyunun çıkış tarihi ne yazık ki henüz bilinmiyor ancak ilk detaylara bakıldığında büyük bir oyun geldiğini söylemek gerek. Oyunun mağaza sayfaları da ne yazık ki henüz açılmadı.



    https://www.pocketgamer.com/articles/086171/undawn-is-an-upcoming-post-apocalyptic-title-by-tencent-games-heading-for-ios-and-android/
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Ç çakır dikeni (Erdem Bey) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bize ters abi. Savaşacağın düşman online olucak, sövücen bi.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    L.o.T.u.S (-- --) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    zombiyi gördüm hemen kapattım
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ulan nolurdu biride açık dünya araba yarışı yapsa nfs world gibi forza gibi ha nolurdu
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    R Ray Kurzweil 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zombili oyunları hiç sevmiyorum. O kadar oyun çıktı hiçbirini de oynamadım.
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    xeTe (Mete Yaşar) 43 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Demişler ki pubgden iyi para kaldırdık biraz daha olsun
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    https://www.youtube.com/watch?v=hqOY3jvECgI
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    Ç çakır dikeni (Erdem Bey) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bize ters abi. Savaşacağın düşman online olucak, sövücen bi.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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