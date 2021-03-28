PUBG Mobile geliştiricisinin yeni açık dünya aksiyon oyunu Undawn, mobil cihazlar için duyuruldu

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Yayıncılığını Tencent’in yaptığı co-op oynanışa sahip açık dünya aksiyon oyunu Undawn, mobil cihazlar için duyuruldu.

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Undawn, kıyamet sonrası zombilerle dolu bir dünyada geçiyor. Oyun PUBG Mobile’ı yapan ekip tarafından geliştiriliyor. Undawn aynı zamanda RPG unsurları da barındıracak.

Oyunda bir çöpçü olmanız gerekecek ve sınırlı kaynakları kullanabilmek için stratejiler oluşturup ve bu ölümcül zombilerle yüzleşmek için kendinizi hazırlamak zorundasınız. Undawn, PvP ve PvE’nin bir kombinasyonu olacak.

Oyunun çıkış tarihi ne yazık ki henüz bilinmiyor ancak ilk detaylara bakıldığında büyük bir oyun geldiğini söylemek gerek. Oyunun mağaza sayfaları da ne yazık ki henüz açılmadı.

https://www.pocketgamer.com/articles/086171/undawn-is-an-upcoming-post-apocalyptic-title-by-tencent-games-heading-for-ios-and-android/

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