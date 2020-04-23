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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Görüntülü Skype aramalarında arka plan nasıl değiştirilir?

    Zoom'un sevilen arka plan değiştirme özelliği Skype'a geldi. Skype 8.59 güncellemesiyle birlikte, görüntülü aramalarda sanal arka plan kullanabilmek mümkün. Peki ya nasıl? İşte güncelleme linki:
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Görüntülü Skype aramalarında arka plan nasıl değiştirilir?
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    Koronavirüs salgını sebebiyle evden çalışma modeline geçtiğimiz bu günlerde, online iletişim araçlarının kullanımı had safhaya ulaşmış durumda. Özellikle Zoom, gerek uzaktan eğitimde gerekse de kurumsal görüşmelerde sıkça kullanılıyor.

    Zoom'un bu denli popüler olmasının altında birçok etmen bulunsa da uygulamanın sanal arka plan kullanımına izin vermesi oldukça tutmuş durumda.

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    Sanal arka plan kullanımına izin veren Skype güncellemesi çıktı

    Zoom karşısında kan kaybetmek istemeyen Microsoft da boş durmuyor ve Skype'ı güncelleyerek yeni özellikler eklemeye devam ediyor. ABD'li teknoloji devi; Mac, Windows, Linux ve Web için yayınladığı 8.59.0.77 güncellemesiyle birlikte, Zoom'un sevilen arka plan değiştirme özelliğini Skype ile buluşturdu. 

    Görüntülü Skype aramalarında arka plan nasıl değiştirilir?
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    Skype'ta görüntülü aramalarda arka plan nasıl değiştirilir?

    Öncelikle görüntülü aramalarda sanal arka plan kullanabilmek için buraya tıklayarak Skype'ın en güncel sürümünü cihazınıza yüklemelisiniz. Ardından aşağıdaki birkaç basit adımı izleyerek görüntülü aramalarınızda arka planınızı dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

    Görüntülü Skype görüşmelerinde arka plan değiştirmek için;

    Skype video oturumu sırasında arka plan değiştirme

    1. Farenizi "Video" düğmesinin üzerine getirin.
    2. Arka plan efekti seç'i tıklayın.
    3. Açılan pencereden şu anda bulunduğunuz ortamı bulanıklaştırabilir ya da daha önce eklediğiniz bir görüntüyü seçebilir veya arka plan efektinizi özelleştirmek için yeni bir görüntü ekleyebilirsiniz.

    Tüm Skype video görüşmeleri için arka plan değiştirme

    1. Skype uygulamasından profil resminize tıklayın, ardından ayarlar düğmesine basın.
    2. Açılan pencereden Ses ve Video düğmesine basın. 
    3. Bu menüden tüm aramalarda bulunduğunuz ortamı bulanıklaştırmak için ilgili ayaraı aktif edebilir veya daha önce eklediğiniz bir görüntüyü seçerek veya yeni bir görüntü ekleyerek, tüm video aramalarınızda burada seçtiğiniz bir arka planı kullanabilirsiniz.

    Star Wars tarafından yayınlanan arka plan resimleri ile video konferanslarınızı sanal olarak uzaya taşıyabilirsiniz. İşte yüksek çözünürlüklü boyutlarıyla birbirinden güzel Star Wars arka plan resimleri:



    https://support.skype.com/en/faq/FA34778/what-s-new-in-skype-for-windows-mac-linux-and-web Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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