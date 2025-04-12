GPT-4 emekliye ayrılıyor: OpenAI 30 Nisan'da GPT-4o'ya tamamen geçiyor

Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka dünyasında önemli bir dönüm noktası olan GPT-4 modelini emekliye ayırma kararı aldı. Şirketin yayınladığı değişiklik günlüğünde belirtildiği üzere ChatGPT'nin ilk büyük yükseltmesi olan GPT-4, 30 Nisan 2025 tarihinde yerini tamamen GPT-4o modeline bırakacak. GPT-4'ün modern yapay zeka tarihindeki önemine rağmen, OpenAI, bu değişimin kullanıcılar için büyük bir kayıp olmayacağını belirtiyor. Çünkü GPT-4o, selefine göre birçok konuda önemli gelişmeler sunuyor.

Yapay zeka dünyasında yeni dönem: GPT-4o

GPT-4o modeli geçtiğimiz yılın Mayıs ayından beri kullanıcılara sunuluyor ve son yapılan yükseltmelerle daha da güçlendirildi. Bu yükseltmeler sayesinde talimat takibi, problem çözme yetenekleri ve konuşma akışında önemli iyileştirmeler sağlandı. OpenAI, çok modlu GPT-4o'yu ise GPT-4'ün doğal halefi olarak tanımlıyor ve bu yeni modelin kullanıcı deneyimini daha da zenginleştireceğini vurguluyor.

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ChatGPT üzerinden GPT-4 modelinin kaldırılmasına rağmen API kullanıcıları, 30 Nisan sonrasında da bu modele erişmeye devam edebilecekler. GPT-4o'nun tamamen devreye girmesiyle birlikte ise yapay zeka destekli iletişim, içerik üretimi ve problem çözme süreçlerinde daha etkin ve verimli sonuçlar elde edilmesi bekleniyor. Bu değişim, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için yapay zeka teknolojilerinin sunduğu imkanları genişletecek ve yeni kullanım senaryolarını mümkün kılacak.

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