Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GPT-4 emekliye ayrılıyor: OpenAI 30 Nisan'da GPT-4o'ya tamamen geçiyor

    Teknoloji devlerinden OpenAI, 30 Nisan tarihinde GPT-4 modelini emekliye ayırarak yerini daha gelişmiş özelliklere sahip GPT-4o'ya bırakıyor. İşte detaylar:    
    GPT-4 emekliye ayrılıyor: 30 Nisan'da GPT-4o'ya tamamen geçiliyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapay zeka dünyasında önemli bir dönüm noktası olan GPT-4 modelini emekliye ayırma kararı aldı. Şirketin yayınladığı değişiklik günlüğünde belirtildiği üzere ChatGPT'nin ilk büyük yükseltmesi olan GPT-4, 30 Nisan 2025 tarihinde yerini tamamen GPT-4o modeline bırakacak. GPT-4'ün modern yapay zeka tarihindeki önemine rağmen, OpenAI, bu değişimin kullanıcılar için büyük bir kayıp olmayacağını belirtiyor. Çünkü GPT-4o, selefine göre birçok konuda önemli gelişmeler sunuyor.

    Yapay zeka dünyasında yeni dönem: GPT-4o

    GPT-4o modeli geçtiğimiz yılın Mayıs ayından beri kullanıcılara sunuluyor ve son yapılan yükseltmelerle daha da güçlendirildi. Bu yükseltmeler sayesinde talimat takibi, problem çözme yetenekleri ve konuşma akışında önemli iyileştirmeler sağlandı. OpenAI, çok modlu GPT-4o'yu ise GPT-4'ün doğal halefi olarak tanımlıyor ve bu yeni modelin kullanıcı deneyimini daha da zenginleştireceğini vurguluyor. 

    ChatGPT üzerinden GPT-4 modelinin kaldırılmasına rağmen API kullanıcıları, 30 Nisan sonrasında da bu modele erişmeye devam edebilecekler. GPT-4o'nun tamamen devreye girmesiyle birlikte ise yapay zeka destekli iletişim, içerik üretimi ve problem çözme süreçlerinde daha etkin ve verimli sonuçlar elde edilmesi bekleniyor. Bu değişim, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için yapay zeka teknolojilerinin sunduğu imkanları genişletecek ve yeni kullanım senaryolarını mümkün kılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi pil markası selenia 5w-40 motor yağı yorumları sniper elite 3 türkçe yama eğer bir gün bana ihtiyaç duyarsanız size hiçbir şey öğretememişim demektir 1.5 bluehdi motor ömrü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum