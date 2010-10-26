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GPU pazarı 3. Çeyrek: AMD pay kaybetti, Nvidia ve Intel yükselişte

8 yıl
15,3b
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50
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasa analizleri yapan Jon Peddie Research, ekran kartı üreticilerinin üçüncü çeyrek sonuçlarını masaya yatıran yeni raporunu yayınladı. Yaz dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte grafik yongalarının satışında %0.9 oranında düşüş yaşandığını belirten Jon Peddie Research, bu durumun arkasında yatan en önemli neden olarak gelişmiş ülkelerdeki notebook satışlarının %8.4 düşmüş olmasını gösteriyor. 25 milyondan fazla DirectX 11 GPU sattığını ve bu alanda %90 pazar payı ile açık ara lider olduğunu belirten AMD, üçüncü çeyreğin kaybeden ismi oluyor. JPR'nin rakamlarına göre AMD'nin ikinci çeyrekte %25 olan pazar payı, üçüncü çeyrekte %22.3'e gerilirken, Nvidia ve Intel ise pazar paylarını arttırdı.

İkinci çeyrek pazar payı %20.7 olan Nvidia, üçüncü çeyrekte %21.2'lik paya ulaşırken, Intel ise %53.4 olan payını %55.6'ya çıkarmayı başardı. Jon Peddie Research, 2009 yılına oranla 2010'da %14 artış ile 473.1 milyon GPU satılacağını tahmin ediyor.


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alpa07 8 yıl
İNTEL NVİDİA YI ALIR.BATMA FİLAN OLMAZ
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knnkpln 8 yıl
Alır.Alır
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16trali 8 yıl
AMD'nin anakart ile ekran kartını bütünleştiren Fusion çözümü, nvidia'nın tegra ve ion çözümü olmasına rağmen halen mobil cihaz üreticileri eli güçlü ve piyasaya hakim olan intelin onboard grafik devrelerini kullanmaya devam ediyorlar. Seneye mobil cihazların satışı artarsa emin olun intelin geliride aynı oranda artacak. Satılan mobil cihazların çoğunda onboard grafik var. Hatta bazı cihazlarda (Acer timeline serisi gibi) hem amd hem intel grafik donanımı mevcut.
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M@U 8 yıl
Nvidia yalnızca GTX460 ile bunu başarmış olamaz bence. Mobil gpu'larını sunması ve bazı oem firmalar ile GT420 kartlarda anlaşmasının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunların yanısıra AMD'nin yeni kartlar sunamaması ve özellikle de GTX460'a yanıt verememesi, aynı zamanda üst seviyede GTX480 ve GTX470'in de satışlarına darbe vuracak hamleler yapmamış olması böyle bir dengenin oluşmasına neden oldu sanırım.

İyi iyi. Bakın kafakafaya giderken firmalar, fiyatlar nasıl düşüyor. GTX460 1 GB 340 Lira.
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setek01 8 yıl
Haberden alıntı:
JPR'nin rakamlarına göre AMD'nin ikinci çeyrekte %25 olan pazar payı, üçüncü çeyrekte %22.3'e gerilirken, Nvidia ve Intel ise pazar paylarını arttırdı.
İkinci çeyrek pazar payı %20.7 olan Nvidia, üçüncü çeyrekte %21.2'lik paya ulaşırken, Intel ise %53.4 olan payını %55.6'ya çıkarmayı başardı. Jon Peddie Research, 2009 yılına oranla 2010'da %14 artış ile 473.1 milyon GPU satılacağını tahmin ediyor.

İntelin pazar payını oyuncular için kapsam dışı tutarsak galiba başabaş mücadele zamanı geliyor. Eğer cambaza bak oyunları yoksa kullanıcı için fiyat avantajı olabilir. Yeni bir döneme giriyoruz sanki, fiyatlar aşağı performans yukarı
olmalı artık.
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sadtneverdie 8 yıl
bu arada enteresan ama amd 25 milyon dx11 sattı sattıda nvidiayla arada %1 fark var :D nvidia dx11 e geçmeden de arada %8 gibi bir fark vardı. bu durumda amd başarılı değil demektir.
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Zero Limit 8 yıl

sadtneverdie

bu arada enteresan ama amd 25 milyon dx11 sattı sattıda nvidiayla arada %1 fark var :D nvidia dx11 e geçmeden de arada %8 gibi bir fark vardı. bu durumda amd başarılı değil demektir.


bence bu durumda karlılık önemli. nvidia gtx460 lardan ne kadar kar ediyor.

amd nin kar durumu çok daha iyi görünüyor.

bknz. 6850 ve 6870 maliyeti ve satış fiyatı
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vidoko 8 yıl
intelin dandik gpu larını zorla ve ucuza vermesi işte bunu gpu sattı olrak oranlamaklazım nvidia veya amd nin gpu suyla 10 tane veya daha fazlainel gpu satın alırsın ..bu da gösteriyorki intel gma gpu ar hiç birşey..
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TURK SITH 8 yıl
dx11 gpularında amd'nin ezici üstünlüğü var, eski kartlar piyasadan kalktıktan sonra nvidia'yı daha zor günler bekliyor, bu arge giderlerine fazla dayanamaz üstte birinin söylediği gibi, benim anlamadığım amd 6850 ve 6870i daha ucuza piyasaya sürüp nvidia'nın işini neden bitirmedi, sanırım nvidia'nın ölmeyip sürünmesi şuanda amd'nin daha çok işine geliyor...
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stradivardi 8 yıl
nvidia battı batacak diyenleri çöle bırakacaksın Orada yaşasınlar Adamlar amd den genel toplamda %1 gerideler diye batacak sanıyorlar Batsada sanki amd onlara bedava kart satacak sanıyorlar galiba Amd ye de Nvidia ya da hiçbirşey olmaz ancak gpu piyasasına birkaç yeni ve güçlü rakip gelirse srsılabilirler daha önce s3 ve türevleriyok olup gittiği gibi gerçi s3 hala sürünme aşamasında Keşke onlarda rakip olabilsede iyi ve ucuz kartlar piyasada cirit atsa
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iscanthere 8 yıl
Nvidia batacak kadar saçma bir cümle duymadım.
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knnkpln 8 yıl
veleciraptor nerdesin iktisatçı hadi yap bakayım kısa dönem tabloyla uzun dönem mali analiz ve pazar analizi
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selahattın ısık 8 yıl

Confusion
nvidia için birşey diyemiyorum çünkü son çeyrekte güzel çıkış yaptılar ancak intel ne yapmış da pazar payını arttırmış???
benim tek aklıma gelen tekelci zihniyetin bütün baskısıyla kalitesiz grafik çözümlerine piyasada rakip çıkmaması

sonunda solitarie yi kasmadan oynatan gpu yapmışlardır.
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TsG 8 yıl
Intel'in bu payının sebebi laptop ve netbook'larda intel tercih edilmesidir. Fusion'lar ile birlikte tüketici aradığını uygun fiyata bulacaktır.
Bu oranları 2011'de görmek lazım...
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KANUNI61 8 yıl

TsG

Intel'in bu payının sebebi laptop ve netbook'larda intel tercih edilmesidir. Fusion'lar ile birlikte tüketici aradığını uygun fiyata bulacaktır.

Bu oranları 2011'de görmek lazım...



güzel bir analiz Fusion ile birlikde amd intelin sanırım bi % 15 pazar payını alır amd nvidia la cekiştiği filan yok amd nin derdi intel
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sadtneverdie 8 yıl
Amd rakipsizken yükseldi şimdi 6xxx serisi var ama onunda karşılığı var. ancak 69xx lere karşılık gelmezse yükselir. nvidia fiyat indirimleriyle çok rekabetçi.
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