GPU pazarı 3. Çeyrek: AMD pay kaybetti, Nvidia ve Intel yükselişte

Piyasa analizleri yapan Jon Peddie Research, ekran kartı üreticilerinin üçüncü çeyrek sonuçlarını masaya yatıran yeni raporunu yayınladı. Yaz dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte grafik yongalarının satışında %0.9 oranında düşüş yaşandığını belirten Jon Peddie Research, bu durumun arkasında yatan en önemli neden olarak gelişmiş ülkelerdeki notebook satışlarının %8.4 düşmüş olmasını gösteriyor. 25 milyondan fazla DirectX 11 GPU sattığını ve bu alanda %90 pazar payı ile açık ara lider olduğunu belirten AMD, üçüncü çeyreğin kaybeden ismi oluyor. JPR'nin rakamlarına göre AMD'nin ikinci çeyrekte %25 olan pazar payı, üçüncü çeyrekte %22.3'e gerilirken, Nvidia ve Intel ise pazar paylarını arttırdı.
İkinci çeyrek pazar payı %20.7 olan Nvidia, üçüncü çeyrekte %21.2'lik paya ulaşırken, Intel ise %53.4 olan payını %55.6'ya çıkarmayı başardı. Jon Peddie Research, 2009 yılına oranla 2010'da %14 artış ile 473.1 milyon GPU satılacağını tahmin ediyor.
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İyi iyi. Bakın kafakafaya giderken firmalar, fiyatlar nasıl düşüyor. GTX460 1 GB 340 Lira.
JPR'nin rakamlarına göre AMD'nin ikinci çeyrekte %25 olan pazar payı, üçüncü çeyrekte %22.3'e gerilirken, Nvidia ve Intel ise pazar paylarını arttırdı.
İkinci çeyrek pazar payı %20.7 olan Nvidia, üçüncü çeyrekte %21.2'lik paya ulaşırken, Intel ise %53.4 olan payını %55.6'ya çıkarmayı başardı. Jon Peddie Research, 2009 yılına oranla 2010'da %14 artış ile 473.1 milyon GPU satılacağını tahmin ediyor.
İntelin pazar payını oyuncular için kapsam dışı tutarsak galiba başabaş mücadele zamanı geliyor. Eğer cambaza bak oyunları yoksa kullanıcı için fiyat avantajı olabilir. Yeni bir döneme giriyoruz sanki, fiyatlar aşağı performans yukarı
olmalı artık.
bence bu durumda karlılık önemli. nvidia gtx460 lardan ne kadar kar ediyor.
amd nin kar durumu çok daha iyi görünüyor.
bknz. 6850 ve 6870 maliyeti ve satış fiyatı
sonunda solitarie yi kasmadan oynatan gpu yapmışlardır.
Bu oranları 2011'de görmek lazım...
güzel bir analiz Fusion ile birlikde amd intelin sanırım bi % 15 pazar payını alır amd nvidia la cekiştiği filan yok amd nin derdi intel