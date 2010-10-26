GPU pazarı 3. Çeyrek: AMD pay kaybetti, Nvidia ve Intel yükselişte

Piyasa analizleri yapan Jon Peddie Research, ekran kartı üreticilerinin üçüncü çeyrek sonuçlarını masaya yatıran yeni raporunu yayınladı. Yaz dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte grafik yongalarının satışında %0.9 oranında düşüş yaşandığını belirten Jon Peddie Research, bu durumun arkasında yatan en önemli neden olarak gelişmiş ülkelerdeki notebook satışlarının %8.4 düşmüş olmasını gösteriyor. 25 milyondan fazla DirectX 11 GPU sattığını ve bu alanda %90 pazar payı ile açık ara lider olduğunu belirten AMD, üçüncü çeyreğin kaybeden ismi oluyor. JPR'nin rakamlarına göre AMD'nin ikinci çeyrekte %25 olan pazar payı, üçüncü çeyrekte %22.3'e gerilirken, Nvidia ve Intel ise pazar paylarını arttırdı.

İkinci çeyrek pazar payı %20.7 olan Nvidia, üçüncü çeyrekte %21.2'lik paya ulaşırken, Intel ise %53.4 olan payını %55.6'ya çıkarmayı başardı. Jon Peddie Research, 2009 yılına oranla 2010'da %14 artış ile 473.1 milyon GPU satılacağını tahmin ediyor.