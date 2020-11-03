Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gran Turismo 7 2021'in ilk yarısında gelecek gibi duruyor

    Popüler yarış oyunu Gran Turismo serisinin yeni oyunu Gran Turismo 7, PlayStation için yayınlanan bir reklama göre 2021'in ilk yarısında çıkış yapacak.
    1 hf.
    6,3b
    1
    12
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Gran Turismo 7 2021'in ilk yarısında gelecek gibi duruyor
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Polyphony Digital'in yaptığı PlayStation markasının en popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun yeni oyununun çıkış tarihi belli olmuş olabilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dirt 5 geliştiricisi PS5 kontrolcüsü DualSense'in inanılmaz olduğunu söylüyor

    Ayrıca Bkz. "PS5 çıkış oyunu 'Godfall' için PC sistem gereksinimleri açıklandı"

    Geçtiğimiz haziran ayında duyurulan Gran Turismo serisinin yeni oyunu Gran Turismo 7'nin çıkış tarihi hala resmi olarak duyurulmadı ancak geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir reklam, oyunun çıkış tarihini açığa çıkarmış olabilir. Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi reklamın sol alt köşesinde bir şey yazıyor. Sol altta tam olarak "Sortie prévue pour la première moitié de 2021", yani 2021'in ilk yarısında piyasaya sürülecek tarzında bir şey yazıyor. 

    Şu an için Sony tarafından bir onaylama ya da reddetme durumu mevcut değil ve gelmesi de açıkçası pek olası değil. Sony büyük ihtimalle bu söylentiyi pek umursamayıp duyurmak istediği tarihte oyunun çıkış tarihini duyuracaktır. Yine de 2021'in ilk yarısında çıkması çok da mantıksız değil. Sonuçta yeni konsol için birçok oyun gerekiyor. Özellikle bu nesilde daha çok.



    https://www.dualshockers.com/gran-turismo-7-release-window-2021/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    43 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WienerWald (AD ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sony bence Forza Horizon tarzı bir oyun piyasaya sürmeli yeni nesilde . Bence en büyük eksikliklerden biri .
    3 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ps1'de Gran Turismo 2'yi hala unutamıyorum yaa. Sadece düşündüğümde böyle arabalar, mekanlar 4k gibi gözümün önüne geliyor. Geçen gün açıp baktım :D Bakmaz olaydım. Zamanına göre tabii ki çok güzel ama insan her zaman şimdiki gibi hayal ediyor. Suzuki Escudo pikes pike :D Şaka gibi.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cocuk eglendirir gibi arcade oyunu cikarmasinlar adam akilli ultra hardcore full detayli simulasyon yapsinlar, yil 2021 oluyor 4K’ya geciyoruz ama halen ne grafik olarak ne de hem hasar moduyla hem ariza detayiyla falan gercek bir simulasyon yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oly1786 (caner nebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Forza ile Grand Turismo ayrı tip oyunlar karşılaştırılması mantıksız.

    Gran Turismo'yu, Asetto Corsa gibi oyunlarla karşılaştırmalı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bildiğin Odun 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz oyunları oynanabilir kılan şey 1 konsol 2 modifikasyondur.

    ikiside varsa tadından yenmez
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    NFS Underground'u bu ekibe yaptırsalardı, tek başına bile konsol aldırabilirdi yani ben ilk oyunundan beri hayranıyım, bu Gran turismo oyunlarının ama ben bile şehir içerisinde modifiye edilebilen araçlarla gezmeyi tercih ediyorum. GTA 5 bu yüzden çok tuttu ve çok satıldı NFS ise kendi icad ettiği şeyi kaybetti. Gran turismo'da en sevdiğim şey ehliyet almayı icad etmesi ve rekabetiydi o da aşırıya kaçtı cidden Forza gibi biraz daha yumuşatmalı similasyon olayını arcade'e yaklaştırmalı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WienerWald (AD ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sony bence Forza Horizon tarzı bir oyun piyasaya sürmeli yeni nesilde . Bence en büyük eksikliklerden biri .
    3 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WienerWald
    Mis gibi pistlerde sürmek varken otoyolda veya tali yollarda Bugatti mi sürmek istiyorsunuz.

    Forzao horizon'ın kitlesi bile iyi değil. 300 km/s ile 90° döneceklerini zannediyorlar. Yavaşla be adam
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dark-Samurai (RYU HAYABUSA CLAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WienerWald
    Yeni nesil the crew ve need for speed yeterde artar. Gerenk yok, bir forza horizon icin eksbaks almaya.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -BraveHeart- (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WienerWald
    Sony Microsoft gibi dandik oyunlar yapmaz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. PlayStation 5 kontrolcüsü 1099 TL 1 hf. Godfall'dan RTX 3080 sahiplerine kötü haber: 4K/Ultra için 12GB VRAM gerekiyor 1 hf. MIUI 13 hakkındaki ilk detaylar bu hafta açıklanabilir 1 hf. Volvo, kendi elektrik motorlarını tasarlayıp geliştirmek için Çin'de laboratuvar açtı 1 hf. Activision Blizzard, 3 aylık süreçte oyun içi satın almalardan 1.2 milyar dolar kazandı 1 hf. Zam oranı belli oldu: MTV, IMEI kayıt ücreti ve trafik cezaları 2021'de ne kadar zamlanacak? 1 hf. Nvidia, RTX 3060 Ti’ı erteleyebilir 1 hf. Politik macera oyunu George Orwell's Animal Farm mobil cihazlar ve PC için 10 Aralık'ta çıkacak 1 hf. Samsung Galaxy S21'in seri üretimi başladı 1 hf. iPhone 12 MagSafe uyumlu ilk aksesuar bağış desteği arıyor 1 hf. Galaxy Note 20 FE geliyor 1 hf. Call of Duty: Black Ops Cold War'un ilk 3 hikaye görevi detaylandırıldı 1 hf. Ryzen 5 5600X’in Cinebench skoru sızdı: Tüm Ryzen 5000 ailesi 600 puanın üzerinde 1 hf. Yüksek fiyatlara rağmen otomobil satışlarındaki artış sürüyor 1 hf. Black Widow filminden yeni görseller paylaşıldı 1 hf. Apex Legends'ın yönetmeni oyunun battle royale'in ötesinde olabileceğini söylüyor 1 hf. ASELSAN, raylı sistemler için Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi geliştirdi 1 hf. Apple, 'One More Thing' etkinliğinin tarihini belirledi: Apple Silicon'lu ilk Mac geliyor 1 hf. Resident Evil'ın reboot filmine Gotham dizisinden Donal Logue katıldı 1 hf. 194 TL değerinde beş oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Gran Turismo 7 2021'in ilk yarısında gelecek gibi duruyor Sonraki Vietnam Savaşı'nda geçen The Things They Carried filminin oyuncu kadrosu belli oldu başrolde Tom Hardy var 1 hf. Fortnite'ın yeni nesil konsollardaki iyileştirmeleri açıklandı 1 hf. Avrupa'da ilk kez, hibrit ve elektrikli araç satışları dizelleri geride bıraktı 1 hf. PS5 çıkış oyunu 'Godfall' için PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. Exynos 1080 yonga seti için Çin’de etkinlik düzenleniyor 1 hf. Call of Duty Modern Warfare tarihi satış rekoruna imza attı 1 hf. Xbox Series X ve S'in çıkışında erişilebilir olacak "eğlence" uygulamaları açıklandı 1 hf. PlayStation 5 kontrolcüsü PlayStation 4'te çalışmıyor PlayStation 3'te çalışıyor 1 hf. Activision Blizzard tüm oyun serilerini mobile getirmek istiyor 1 hf. Internet Archive; kaldırılan sayfaların sebebini bildirecek 1 hf. PS5 kontrolcüsü DualSense inanılmaz övgüler alıyor 1 hf. Xiaomi'den iPhone 12 uyumlu şarj cihazı: Hem de üçte biri fiyatına 1 hf. iPhone 12 Pro modelleri sosyal mesafenizi koruyacak 1 hf. Bethesda yönetmeni The Elder Scrolls 6'nın Xbox'a özel bir oyun olacağına çok inanmıyor 1 hf. Huawei'den ABD yasaklarına karşı atak: Şangay'da yonga üretim fabrikası kuracak 1 hf. Çin’de insanlar, henüz onaylanmamış koronavirüs aşısını para karşılığı yaptırabilecek 1 hf. 120Hz ekranla batarya başarımı şaşırttı! "Poco X3 NFC incelemesi" 1 hf. Sıfır kilometre araçlar için ekspertiz uyarısı 1 hf. Doctor Strange 2'nin çekimleri başlıyor 1 hf. Sony'den renkli PlayStation 5 kapaklarına yasal engel Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız