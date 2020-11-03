Gran Turismo 7 2021'in ilk yarısında gelecek gibi duruyor

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Polyphony Digital'in yaptığı PlayStation markasının en popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun yeni oyununun çıkış tarihi belli olmuş olabilir.

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Geçtiğimiz haziran ayında duyurulan Gran Turismo serisinin yeni oyunu Gran Turismo 7'nin çıkış tarihi hala resmi olarak duyurulmadı ancak geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir reklam, oyunun çıkış tarihini açığa çıkarmış olabilir. Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi reklamın sol alt köşesinde bir şey yazıyor. Sol altta tam olarak "Sortie prévue pour la première moitié de 2021", yani 2021'in ilk yarısında piyasaya sürülecek tarzında bir şey yazıyor.

Şu an için Sony tarafından bir onaylama ya da reddetme durumu mevcut değil ve gelmesi de açıkçası pek olası değil. Sony büyük ihtimalle bu söylentiyi pek umursamayıp duyurmak istediği tarihte oyunun çıkış tarihini duyuracaktır. Yine de 2021'in ilk yarısında çıkması çok da mantıksız değil. Sonuçta yeni konsol için birçok oyun gerekiyor. Özellikle bu nesilde daha çok.

https://www.dualshockers.com/gran-turismo-7-release-window-2021/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

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