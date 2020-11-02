PS5 çıkış oyunu 'Godfall' için PC sistem gereksinimleri açıklandı

PlayStation 5 çıkış oyunlarından olan Godfall PC'ye de geliyor. Görsel kalitesiyle dikkat çeken oyunun sistem gereksinimleri de bugün nihayet belli oldu. Counterplay Games'in açıkladığı sistemler biraz enteresan görünüyor.
Yalnızca minimum ve önerilen şeklinde sistemler açıklanmış. Sistemlerin hangi çözünürlük veya hangi FPS değerlerini hedef aldığı konusunda bilgi yok. Ancak 1080p olarak değerlendirecek olursak epey ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Önerilen kısmında 1080 Ti gibi çok güçlü bir kartı görüyoruz. Minimumda ise RX 580 var. CPU ve RAM tarafında da yine çok güçlü sistemler gerekiyor.İlginizi Çekebilir PS5'in en heyecanla beklenen oyunu Demon's Souls'tan 4K 60FPS oynanış görüntüleri
2020 yılının sonlarına geldiğimiz şu günlerde aslına bakarsanız artık oyun yapımcılarının bu sistemleri daha ayrıntılı bir şekilde verilmesi gerekiyor. 4K, 1440p, 1080p gibi farklı çözünürlükler için ayrı ayrı sistemler önermek çok da zor olmasa gerek. Aşağıdaki listeden maalesef çok bir şey anlayamıyoruz.
Aksiyon RPG oyunu Godfall 12 Kasım'da PS5 ve PC için çıkış gerçekleştirecek. Oyun PC'de Epic Games Store'a özel olarak yayınlanıyor. Fiyat tarafında ise en azından PC oyuncuları için ülkemize özel güzel bir bölgesel fiyatlandırma uygulanmış. Normalde 80 Euro olan Godfall ülkemizde Epic Games Store'da 249 TL, PS Store'da ise 569 TL'den satılıyor.
Godfall Minimum
- OS: Windows 10
- CPU: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600
- RAM: 12GB
- GPU: AMD Radeon RX 580 8GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6GB
Godfall Önerilen
- OS: Windows 10
- CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700
- RAM: 16 GB
- GPU: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / Nvidia GeForce GTX 1080 TI 11 GB
https://www.gamesradar.com/uk/godfall-pc-specs-revealed-and-theyre-some-of-the-steepest-of-the-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700
GPU: AMD Radeon RX 580 8GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6GB
GPU: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / Nvidia GeForce GTX 1080 TI 11 GB
Algını yesinler senin Sony Diğer oyun markaları Rx580'in karşısına artık 1660'ı, Rx5700 XT'nin karşısına 2070 Super-2080'i konumlandırırken sevgili Sony 5700 XT ile 1080 TI'yi rakip göstermiş
Daha komik olanı R5 1600 ile i5 6600'ı , R5 3600 ile i7-8700'ü denk göstermesi
Gelin bir de Watch Dogs Legion sistem gereksinimlerine bakalım:
CPU: Intel Core i5-8400 2.8 GHz, AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz
CPU: Intel Core i7-9700 3.0 GHz, AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz
CPU: Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz
AMD şu Sony'e silikon kalitesi düşük işlemci-gpuları itelese iyi olur
Aslında hoşuma gitti.