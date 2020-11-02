PS5 çıkış oyunu 'Godfall' için PC sistem gereksinimleri açıklandı

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PlayStation 5 çıkış oyunlarından olan Godfall PC'ye de geliyor. Görsel kalitesiyle dikkat çeken oyunun sistem gereksinimleri de bugün nihayet belli oldu. Counterplay Games'in açıkladığı sistemler biraz enteresan görünüyor.

Yalnızca minimum ve önerilen şeklinde sistemler açıklanmış. Sistemlerin hangi çözünürlük veya hangi FPS değerlerini hedef aldığı konusunda bilgi yok. Ancak 1080p olarak değerlendirecek olursak epey ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Önerilen kısmında 1080 Ti gibi çok güçlü bir kartı görüyoruz. Minimumda ise RX 580 var. CPU ve RAM tarafında da yine çok güçlü sistemler gerekiyor.

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2020 yılının sonlarına geldiğimiz şu günlerde aslına bakarsanız artık oyun yapımcılarının bu sistemleri daha ayrıntılı bir şekilde verilmesi gerekiyor. 4K, 1440p, 1080p gibi farklı çözünürlükler için ayrı ayrı sistemler önermek çok da zor olmasa gerek. Aşağıdaki listeden maalesef çok bir şey anlayamıyoruz.

Aksiyon RPG oyunu Godfall 12 Kasım'da PS5 ve PC için çıkış gerçekleştirecek. Oyun PC'de Epic Games Store'a özel olarak yayınlanıyor. Fiyat tarafında ise en azından PC oyuncuları için ülkemize özel güzel bir bölgesel fiyatlandırma uygulanmış. Normalde 80 Euro olan Godfall ülkemizde Epic Games Store'da 249 TL, PS Store'da ise 569 TL'den satılıyor.

Godfall Minimum

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600

RAM: 12GB

GPU: AMD Radeon RX 580 8GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

Godfall Önerilen

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / Nvidia GeForce GTX 1080 TI 11 GB

https://www.gamesradar.com/uk/godfall-pc-specs-revealed-and-theyre-some-of-the-steepest-of-the-year/

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