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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 çıkış oyunu 'Godfall' için PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Godfall'ın PC sistem gereksinimleri epey enteresan görünüyor. Biraz eski bir PC'niz varsa oyunu oynamanız mümkün olmayabilir.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS5 çıkış oyunu 'Godfall' için PC sistem gereksinimleri açıklandı
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    PlayStation 5 çıkış oyunlarından olan Godfall PC'ye de geliyor. Görsel kalitesiyle dikkat çeken oyunun sistem gereksinimleri de bugün nihayet belli oldu. Counterplay Games'in açıkladığı sistemler biraz enteresan görünüyor.

    Yalnızca minimum ve önerilen şeklinde sistemler açıklanmış. Sistemlerin hangi çözünürlük veya hangi FPS değerlerini hedef aldığı konusunda bilgi yok. Ancak 1080p olarak değerlendirecek olursak epey ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Önerilen kısmında 1080 Ti gibi çok güçlü bir kartı görüyoruz. Minimumda ise RX 580 var. CPU ve RAM tarafında da yine çok güçlü sistemler gerekiyor.

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    2020 yılının sonlarına geldiğimiz şu günlerde aslına bakarsanız artık oyun yapımcılarının bu sistemleri daha ayrıntılı bir şekilde verilmesi gerekiyor. 4K, 1440p, 1080p gibi farklı çözünürlükler için ayrı ayrı sistemler önermek çok da zor olmasa gerek. Aşağıdaki listeden maalesef çok bir şey anlayamıyoruz. 

    Aksiyon RPG oyunu Godfall 12 Kasım'da PS5 ve PC için çıkış gerçekleştirecek. Oyun PC'de Epic Games Store'a özel olarak yayınlanıyor. Fiyat tarafında ise en azından PC oyuncuları için ülkemize özel güzel bir bölgesel fiyatlandırma uygulanmış. Normalde 80 Euro olan Godfall ülkemizde Epic Games Store'da 249 TL, PS Store'da ise 569 TL'den satılıyor.

    Godfall Minimum

    • OS: Windows 10
    • CPU: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600
    • RAM: 12GB
    • GPU: AMD Radeon RX 580 8GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

    Godfall Önerilen

    • OS: Windows 10
    • CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700
    • RAM: 16 GB
    • GPU: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / Nvidia GeForce GTX 1080 TI 11 GB



    https://www.gamesradar.com/uk/godfall-pc-specs-revealed-and-theyre-some-of-the-steepest-of-the-year/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    55 dakika önce
    gun

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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu oyunun renk paleti bir bana mı mide bulandırıcı geliyor bilmem.
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    patatessiz patso 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Grafiklere diyecek yok ama animasyonlar çok donuk (daha iyi bir kelime bulamadım) geldi bana.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bildiğin LOL lan bu. Böcek Öldürüyon :)))
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Ahmet DOĞAN
    bende moba mı diye düşündüm ?
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Önerilen 1080p 60 fps içinmiş.. PS5 in kıymetini bilelim 4K 60 fps oynatıyor
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    CPU: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600
    CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700

    GPU: AMD Radeon RX 580 8GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6GB
    GPU: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / Nvidia GeForce GTX 1080 TI 11 GB

    Algını yesinler senin Sony Diğer oyun markaları Rx580'in karşısına artık 1660'ı, Rx5700 XT'nin karşısına 2070 Super-2080'i konumlandırırken sevgili Sony 5700 XT ile 1080 TI'yi rakip göstermiş


    Daha komik olanı R5 1600 ile i5 6600'ı , R5 3600 ile i7-8700'ü denk göstermesi

    Gelin bir de Watch Dogs Legion sistem gereksinimlerine bakalım:

    CPU: Intel Core i5-8400 2.8 GHz, AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz
    CPU: Intel Core i7-9700 3.0 GHz, AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz
    CPU: Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz



    AMD şu Sony'e silikon kalitesi düşük işlemci-gpuları itelese iyi olur
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    Flcnr ( Öztürk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Epilepsy warning!!!
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    derlemeler (Erhan Görmez) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Grafikler fenaymış...
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    T.renti çıkarsa ya da epic falan beleş verirse oynarız gideri var :D
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    kaptan666 (Ridvan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Neo-gotik pavyon tarzında bir grafik yapısı var.
    Aslında hoşuma gitti.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu oyunun renk paleti bir bana mı mide bulandırıcı geliyor bilmem.
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    ingilizceturkcekelime (Sedat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Gerçekten çok kötü. Göz yoruyor baya.
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    Artizt (Mert ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Çakma mobil ROG çin oyunlarını andırıyor, bi' dandiklik var.
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