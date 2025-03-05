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    Anlık Bildirim

    PS5 güncellemeleri ilk PlayStation beta programına katılanlara sunulacak

    Sony, yeni PlayStation beta programını başlatıyor. Beta programına katılmaya hak kazananlar, PS5'in yeni özellikleri, oyunları ve güncellemeleri herkesten önce test edebilecek.
    Sony PlayStation Beta programı Tam Boyutta Gör
    PlayStation, beta programını duyurdu. Bu yeni program, Playstation hayranlarının yeni PS5 özellikleri, PlayStation uygulama güncellemelerini test etmelerine ve hatta beta testleri aracılığıyla oyunlara erken göz atmalarına olanak tanıyacak. Farklı oyunlar, uygulamalar ve konsollar için birçok ayrı beta programı olması yerine artık tek bir sistem var.

    Sony PlayStation Beta programına katılma şartları

    PlayStation kullanıcıları bugünden itibaren yeni, ücretsiz programa katılmak için kaydolabilecek. Ancak birkaç gereklilik var. Oyuncuların iyi durumda (kısıtlama uygulanmamış veya kuralları ihlal etmemiş) geçerli bir PSN hesabına sahip olması gerekiyor. Ayrıca PlayStation Beta programının kullanılabildiği bir bölgede yaşıyor olmaları gerekiyor.

    PS beta programına kaydolma

    sony playstation 5 beta programına katılma Tam Boyutta Gör
    Peki, PlayStation Beta Programına nasıl kaydolunur? İşte adım adım PS beta programına kaydolma:
    1. PS beta programı sitesine girin
    2. Hemen Katılın butonuna tıklayın
    3. PSN hesabınıza giriş yapın
    4. Devam düğmesine tıklayın
    5. Program şartlarını kabul edin
    6. Diğer detayları doldurun
    7. Devam ile ilerleyin
    8. E-postayla bilgilendirileceksiniz

    PlayStation beta programına katılmak için adımlar oldukça kolay ve hızlı. Ancak, PS beta programına kaydolmanız beta programına kesin katılacağınız, seçildiğiniz anlamına gelmiyor.

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