PS5 güncellemeleri ilk PlayStation beta programına katılanlara sunulacak

Sony PlayStation Beta programına katılma şartları
PlayStation kullanıcıları bugünden itibaren yeni, ücretsiz programa katılmak için kaydolabilecek. Ancak birkaç gereklilik var. Oyuncuların iyi durumda (kısıtlama uygulanmamış veya kuralları ihlal etmemiş) geçerli bir PSN hesabına sahip olması gerekiyor. Ayrıca PlayStation Beta programının kullanılabildiği bir bölgede yaşıyor olmaları gerekiyor.
PS beta programına kaydolma
- PS beta programı sitesine girin
- Hemen Katılın butonuna tıklayın
- PSN hesabınıza giriş yapın
- Devam düğmesine tıklayın
- Program şartlarını kabul edin
- Diğer detayları doldurun
- Devam ile ilerleyin
- E-postayla bilgilendirileceksiniz
PlayStation beta programına katılmak için adımlar oldukça kolay ve hızlı. Ancak, PS beta programına kaydolmanız beta programına kesin katılacağınız, seçildiğiniz anlamına gelmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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