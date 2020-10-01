Gran Turismo 7 4K/60fps ve ışın izleme desteği ile geliyor

Tam Boyutta Gör

Otomobil yarışı tutkunu PlayStation sahiplerinin olmazsa olmazlarından Gran Turismo (GT) PlayStation 5’e konuk olacak. Ara oyunları saymazsak serinin 8. yapımı olarak kabul edebileceğimiz Gran Turismo 7, PlayStation 5’in vadettiklerini oyuncularının deneyimine sunacak.

Sony, PS5 hayranlarının merakla beklediği oyunla iligli yaz aylarında düzenlenen PS5 etkinliğinde bazı açıklamalarda bulunmuş, ancak geleneksel bir senaryo modu ve DualSense kontrolcünün oyuna katacakları ile ilgili bilgiler dışında pek fazla detay paylaşmamıştı. Bu kez şirket, geçtiğimiz gün güncellediği Gran Turismo 7 PlayStation Mağazası sayfasında yeni detaylar paylaşmaya karar verdi.

İlginizi Çekebilir

Ubisoft, 2020 yılında piyasaya süreceği PS5 ve Xbox Series X oyunlarının fiyatına zam yapmayacak

Ayrıca Bkz. "Marvel'ın müslüman süper kahraman dizisinde başrol belli oldu"

Oyunun görsel tarafıyla ilgili merak edilen genel sorulara cevap niteliğinde olan açıklmaya göre Gran Turismo 7 4K/60 FPS, ışın izleme ve HDR desteğiyle gelecek. Burada ilginç olan konu ise Sony’nin farklı grafik modlarıyla ilgili bir detay paylaşmamış olması. Eğer bu konu kasıtlı olarak atlanmamış ise geliştirici Polyphony Digital’in (PD) 4K/60fps özelliğini oyundaki tek seçenek olarak sunmaya hazırlandığını söyleyebiliriz. İşin içine ışın izleme de girince 4K/60fps hedefini tutturmak kolay değil ancak PD bu konuya özel bir yöntem geliştirmiş olabilir. Bunun için oyunun çıkmasını bekleyip, ortaya çıkarılan son ürünü görmemiz gerekecek.

PS5’in ultra hızlı SSD’sinden de sonuna kadar yararlanacak GT 7, yarışlara daha hızlı girmemizi ve araç kataloğunda neredeyse hiç bekleme yapmadan dolaşmamızı sağlayacak. DualSense kontrolcünün sunduğu ayarlanabilir tetik ve dokunsal geribildirim (Haptic Feedback) özellikleri ise oyuncuları yarışın içine çekecek. Tempest 3D ses teknolojisi ise konumsal ses özelliği ile rakiplerimizin nerde olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak.

Tam Boyutta Gör

Henüzne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili bir detay paylaşılmayan GT 7 için PS5 çıkış oyunları grubunda yer alabileceği söylentileri dolaşıyor. Umarız Sony ve PD, Gran Tursimo hayranlarını çok uzun süre bekletmez.

https://wccftech.com/gran-turismo-7-4k-60fps-ray-tracing/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.