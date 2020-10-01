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    Gran Turismo 7 4K/60fps ve ışın izleme desteği ile geliyor

    Sony, PlayStation'ın en sevilen serilerinden olan Gran Turismo üzerindeki örtüyü yavaş yavaş kaldırmaya başladı. Sayfası güncellenen oyun, 4K/60fps ve ışın izleme desteği ile gelecek.
    3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
    4,9b
    1
    30
    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Gran Turismo 7 4K/60fps ve ışın izleme desteği ile geliyor
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    Otomobil yarışı tutkunu PlayStation sahiplerinin olmazsa olmazlarından Gran Turismo (GT) PlayStation 5’e konuk olacak. Ara oyunları saymazsak serinin 8. yapımı olarak kabul edebileceğimiz Gran Turismo 7, PlayStation 5’in vadettiklerini oyuncularının deneyimine sunacak.

    Sony, PS5 hayranlarının merakla beklediği oyunla iligli yaz aylarında düzenlenen PS5 etkinliğinde bazı açıklamalarda bulunmuş, ancak geleneksel bir senaryo modu ve DualSense kontrolcünün oyuna katacakları ile ilgili bilgiler dışında pek fazla detay paylaşmamıştı. Bu kez şirket, geçtiğimiz gün güncellediği Gran Turismo 7 PlayStation Mağazası sayfasında yeni detaylar paylaşmaya karar verdi.

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    Oyunun görsel tarafıyla ilgili merak edilen genel sorulara cevap niteliğinde olan açıklmaya göre Gran Turismo 7 4K/60 FPS, ışın izleme ve HDR desteğiyle gelecek. Burada ilginç olan konu ise Sony’nin farklı grafik modlarıyla ilgili bir detay paylaşmamış olması. Eğer bu konu kasıtlı olarak atlanmamış ise geliştirici Polyphony Digital’in (PD) 4K/60fps özelliğini oyundaki tek seçenek olarak sunmaya hazırlandığını söyleyebiliriz. İşin içine ışın izleme de girince 4K/60fps hedefini tutturmak kolay değil ancak PD bu konuya özel bir yöntem geliştirmiş olabilir. Bunun için oyunun çıkmasını bekleyip, ortaya çıkarılan son ürünü görmemiz gerekecek.

    PS5’in ultra hızlı SSD’sinden de sonuna kadar yararlanacak GT 7, yarışlara daha hızlı girmemizi ve araç kataloğunda neredeyse hiç bekleme yapmadan dolaşmamızı sağlayacak. DualSense kontrolcünün sunduğu ayarlanabilir tetik ve dokunsal geribildirim (Haptic Feedback) özellikleri ise oyuncuları yarışın içine çekecek. Tempest 3D ses teknolojisi ise konumsal ses özelliği ile rakiplerimizin nerde olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak.

    Gran Turismo 7 4K/60fps ve ışın izleme desteği ile geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Henüzne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili bir detay paylaşılmayan GT 7 için PS5 çıkış oyunları grubunda yer alabileceği söylentileri dolaşıyor. Umarız Sony ve PD, Gran Tursimo hayranlarını çok uzun süre bekletmez.



    https://wccftech.com/gran-turismo-7-4k-60fps-ray-tracing/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    58 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    snakefatih (Uncle TREVOR) 3 hf. en beğenilen
    80€
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Lirikal Militan 3 hf.
    Ah sony ah driveclub in fişini cekmeseydin, studyoyu dagitmasaydin da bi efsane de oradan görseydik ne olurdu.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Weycell 61 (Veysel KAYHAN) 2 hf.
    İnşallah öyle olur ama pc den biliyorum ray tracing açtığımda aynı çözünürlükte ultra dan medium a almak zorunda kalıyorum aynı fps yi yakalamak için o derece gpu yoran bi özellik tabi alternatif bişey geliştirirlerse ayrı o zaman ne olur bilmem. zaten ekran görüntülerine bakılırsa çözünürlüğün düşürüldüğü belli tabi yine de final sürümü daha iyi olacaktır ona şüphe yok.
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    Weycell 61 (Veysel KAYHAN) 2 hf.
    Bence performans ve kalite modları olmalı yoksa ray tracing ile 4k da low-medium arası ayarlarda ancak verir ps5 60fps'yi...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    GT_55 (uğur ) 2 hf. Weycell 61
    Grafiklerde ne var ki çalıştırmasın, gt7'deki assetler, ps4'deki gts ile aynı.Sadece üstüne rt ekleniyor. Ps5 ps4'ten 7-8 kat güçlü olduğuna göre rahatlıkla bu değerlerde çalışacaktır. Zaten resmi açıklamada da çalışacağı söyleniyor.

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    gowlet 2 hf.
    Hali hazırda bulunan Gran Turismoyu en fazla 3-4 saat oynamışımdır. Forzadaki o araç sürme hissiyatını verene kadar yenisini alabileceğimi hiç sanmıyorum. Oynanış grafkler hariç hissiyat olarak PS1’dekiyle hala aynı...
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    Kankkunen (ender ) 2 hf. gowlet
    O hissiyatı veren şey oyunun gamepad titreşimlerini çok iyi kullanması.
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    tugares (tugares ) 2 hf.
    Bence bunlardan öte oyunun fizik motoruna yatırım yapsınlar. Özellikle direksiyon geribeslemeleri çok zayıf. Konsol da iracing e rakip bir sistem kursunlar...
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    OnLiNe MaNaGeR 2 hf.
    Güzelim nesil şu ray tracing saçmalığıyla geçmese keşke. Hayvan gibi gpu kullanıyor. Bunun yerine fizik, AA, AF, Texture, gölge kalitesi gibi detayları geliştirseler çok daha iyi olur.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 hf.
    aç youtubu,
    abonelerinden zengin olan tiplerin
    oynayışını seyrederekte
    kendinizi tatmin edebilirsiniz ! :)
    Yanıtla
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    VITO SCALETTA 3 hf.
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    Tuomir (uuur uuur) 3 hf.
    Gts zaten prologue’du keşke konsolun çıkışına yetişse gt7.
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    6s 3 hf. (düzenlendi)
    Gerçek zamanlı ışın izleme var ama epey düşük çözünürlük ile. Sonradan iyileştirilir mi yoksa konsolun ışın izleme performansını mı ortaya koyuyor bilemiyorum.

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    Dark-Samurai (RYU HAYABUSA CLAN) 2 hf. 6s
    Ayni ışın izleme asetto corsada var o yuzden arac haric cevre detayi ve grafik igrenc demek ki baya zorluyor gucu. İyi olmus zamaninda demistim biraz daha gercekci yapsinlar diye gt yi demek ki beni duymuslar.
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    SuperVisör (mahir cam) 3 hf.
    Ps 5 de kırarlar artık yoksa 80 evro kim verecek oyunlara veya oyun takas forumları baş gösterir
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    4923 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    gran turismo 7, PlayStation 5 ve
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