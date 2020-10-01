Marvel'ın müslüman süper kahraman dizisinde başrol belli oldu

Marvel'ın müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'la ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yapımcı ve yönetmenlerin ardından şimdide dizide baş karakter Kamala Khan'ı canlandıracak isim belli oldu. 18 yaşındaki genç isim Iman Vellani, yeni Disney Plus dizisinin başrolünde yer alacak.

IMDb'de yer alan bilgilere göre Iman Vellani ilk kez Hollywood'da büyük bir prodüksiyonun parçası oluyor. Vellani'nin daha önce profesyonel bir tecrübesi olmamış. Disney yine genç bir isime güvenmek/yatırım yapmak istemiş gibi görünüyor. Iman Vellani muhtemelen Kamala Khan rolüyle uzun yıllar Marvel Sinematik Evreni'nin bir parçası olacak.

Ms. Marvel dizisinin Disney Plus platformunda 2021'nin sonları veya 2022 gibi seyircilerle buluşması bekleniyor. Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri bildiğiniz gibi Marvel Sinematik Evreni'nin bir parçası olacak. Kamala Khan karakterinin Captain Marvel filmlerinde ve Avengers serisinde görünmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Ms. Marvel dizisinin senarist ve yaratıcı koltuğunda komedyen Bisha K. Ali oturuyor. Geçtiğimiz ay ayrıca dizinin ilk sezonunda görev alacak bazı yönetmenler de belli olmuştu. Bad Boys for Life'ın yönetmen iklisi Adil El Arbi ve Bilall Fallah ve Oscar ödüllü isimler Sharmeen Obaid-Chinoy ve Meera Menon dizide birden fazla bölüm için yönetmenlik görevini üstelenecek.

Çizgi romanlarda Kamala Khan/Ms. Marvel kimdir?

Marvel çizgi romanlarında 'Ms Marvel' takma adı aslında birden fazla süper kahraman tarafından kullanıldı. Örneğin Brie Larson'un canlandırdığı Carol Danvers da bu kahramanlardan birisi. Ancak Carol Danvers daha sonra Captan Marvel takma adını kullanmaya başlayınca Ms Marvel ismi de yeni ve genç bir kahramana, Kamala Khan'a geçti. Şu anda çizgi romanlarda Ms Marvel, Captain Marvel'dan ilham alan müslüman bir süper kahraman olarak dikkat çekiyor.



Pakistan asıllı genç bir süper kahraman olan Kamala Khan, çizgi romanlarda ilk kez 2013 yılında tanıtılmıştı. Kamala Khan'ın kendisine ait serisi ise 2015 yılında yayınlanmaya başladı. Serinin ilk sayısı 2015 yılının Hugo En İyi Grafik Hikaye Ödülü'nü de kazanmayı başardı. Kamala Khan karakteri şu anda çizgi romanlarda önemli bir yere sahip.

https://variety.com/2020/tv/news/ms-marvel-disney-plus-series-cast-iman-vellani-1234788063/

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