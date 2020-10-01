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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel'ın müslüman süper kahraman dizisinde başrol belli oldu

    Marvel'ın müslüman süper kahramanı Kamala Khan yakında sinematik evrene katılacak. Disney Plus'ta yayınlanacak olan Ms. Marvel dizisinin başrolü de belli oldu.
    3 hf.
    19,6b
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    34
    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Marvel'ın müslüman süper kahraman dizisinde başrol belli oldu

    Marvel'ın müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'la ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yapımcı ve yönetmenlerin ardından şimdide dizide baş karakter Kamala Khan'ı canlandıracak isim belli oldu. 18 yaşındaki genç isim Iman Vellani, yeni Disney Plus dizisinin başrolünde yer alacak.

    IMDb'de yer alan bilgilere göre Iman Vellani ilk kez Hollywood'da büyük bir prodüksiyonun parçası oluyor. Vellani'nin daha önce profesyonel bir tecrübesi olmamış. Disney yine genç bir isime güvenmek/yatırım yapmak istemiş gibi görünüyor. Iman Vellani muhtemelen Kamala Khan rolüyle uzun yıllar Marvel Sinematik Evreni'nin bir parçası olacak.

    Ms. Marvel dizisinin Disney Plus platformunda 2021'nin sonları veya 2022 gibi seyircilerle buluşması bekleniyor. Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri bildiğiniz gibi Marvel Sinematik Evreni'nin bir parçası olacak. Kamala Khan karakterinin Captain Marvel filmlerinde ve Avengers serisinde görünmesi bekleniyor.

    Marvel'ın müslüman süper kahraman dizisinde başrol belli oldu
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    Ms. Marvel dizisinin senarist ve yaratıcı koltuğunda komedyen Bisha K. Ali oturuyor. Geçtiğimiz ay ayrıca dizinin ilk sezonunda görev alacak bazı yönetmenler de belli olmuştu. Bad Boys for Life'ın yönetmen iklisi Adil El Arbi ve Bilall Fallah ve Oscar ödüllü isimler Sharmeen Obaid-Chinoy ve Meera Menon dizide birden fazla bölüm için yönetmenlik görevini üstelenecek.

    Çizgi romanlarda Kamala Khan/Ms. Marvel kimdir?

    Marvel çizgi romanlarında 'Ms Marvel' takma adı aslında birden fazla süper kahraman tarafından kullanıldı. Örneğin Brie Larson'un canlandırdığı Carol Danvers da bu kahramanlardan birisi. Ancak Carol Danvers daha sonra Captan Marvel takma adını kullanmaya başlayınca Ms Marvel ismi de yeni ve genç bir kahramana, Kamala Khan'a geçti. Şu anda çizgi romanlarda Ms Marvel, Captain Marvel'dan ilham alan müslüman bir süper kahraman olarak dikkat çekiyor.

    Pakistan asıllı genç bir süper kahraman olan Kamala Khan, çizgi romanlarda ilk kez 2013 yılında tanıtılmıştı. Kamala Khan'ın kendisine ait serisi ise 2015 yılında yayınlanmaya başladı. Serinin ilk sayısı 2015 yılının Hugo En İyi Grafik Hikaye Ödülü'nü de kazanmayı başardı. Kamala Khan karakteri şu anda çizgi romanlarda önemli bir yere sahip. 



    https://variety.com/2020/tv/news/ms-marvel-disney-plus-series-cast-iman-vellani-1234788063/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
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    yine de bir et değil...

    2 saat önce
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    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 3 hf. en beğenilen
    Müslüman kahraman dizisi ne be? Besmeleyle başlayıp şehadetle devam edip elhamdülillah ile mi bitiyo? Deli deli yapmayın kendinizi yav
    2 Yanıt Yanıtla +28
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 3 hf. Rachsuchtig
    Diğerlerinin müslüman olmadığı ne malum? Belki aquaman namazında niyazında ama gözüne sokmuyo insanların?
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    general4242 (Salim Baş) 3 hf. (düzenlendi) ygulbahar
    Hristiyan karakterler isa adina, yuce isa, kutsal oğul vb. terimleri kullanirken gözüne batmıyor ama de mi ?
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Çok güzel olmuş ama müslüman olucak da nasıl olucak? Umarım dalga geçmezler. Dini karıştırmasalar şu güzel yapımlara keşke. (müslüman değilim bu arada duyarlıyım)
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    ÖZGÜNBEY (Özgün Köse) 2 hf.
    Siyasal İslam amerika'ya sıçramış. Ulan ne günlere kaldık yaa
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    DH Misafiri 2 hf.
    Ne kadar şaşırtıcı olsada Mia khalifa bu karaktere çok benziyor.
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    KanameSama 2 hf.
    Süper gücü kesin bi yeri bombayla havaya uçurmak olmalı.
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    serafon 3 hf.
    Müslümana benzer bir şey göremedim, kafamızdan uydurduğumuz din kahramanı, ya da ifsad etmeye çalıştığımız din adına uydurduğumuz çakma kahraman deseler belki daha doğru olur. Elbette bununla aklını çelecekleri insanlar olacak sonra onları üzerlerine yapıştırdıkları etiketle anacaklar.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 3 hf.
    Marvel evreninde gerçek dünya dinlerinin varlığını sürdürebilmesi pek mümkün değil bana göre. Hatta bu noktaya dikkat çekmek kurgusal evrenin çökmesine bile sebep olabilir.
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    joven 3 hf.
    İslam dini ciddi bir dindir bu ve benzeri şaklabanlıkları bu güzel dinden uzak tutsunlar
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    kültürlü cingen (Çağlayan Dökme) 3 hf.
    Mia Khalifa olmalıydı yanlış seçim
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    aycibin (Yalım Dilmen) 3 hf.
    hayal ürünü kahramanların dini mi olur yahu,bu ne biçim tasfiraquaman atlantis'li, black panther wakanda'lı, thor ve loki asgard'lı, thanos, captain marvel falan uzayın türlü çeşit yerlerinden...
    Yanıtla +6
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    Rhego (Rhego ) 3 hf. (düzenlendi)
    The Boys dizisinde müslüman bir super kahraman vardı Black noir kafasını kesiyordu eleman hem arap hem canlı bombaydı aklıma nedense o geldi bunu görünce 
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    19584 kez okundu.
    20 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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    ms marvel, marvel ve
    6 etiket daha marvel müslüman karakter marvel sinematik evreni mcu kamala khan iman vellani Bilim ve Teknoloji
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