Gran Turismo 7'nin geliştiricisi oyunun PC için geliştirilmediğini söyledi

Tam Boyutta Gör Geliştiriciliğini Polyphony Digital'in yaptığı PlayStation en önemli oyunlarından biri olan Gran Turismo 7'den PC sahipleri için üzücü bir haber geldi.

Gran Turismo 7 PC İçin Geliştirilmiyor

Gran Turismo'nun yaratıcısı Yamauchi geçtiğimiz aylarda oyunun PC'ye gelme konusunu düşündüklerini ve plan yaptıklarını söylemişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Yamauchi ile yapılan röportajda Yamauchi, oyunun şu anda PC için geliştirilmediğini söyledi.

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Bu haber elbette oyun hiçbir zaman PC'ye gelmeyecek anlamına gelmiyor, özellikle PlayStation'ın en büyük serilerini bile PC'ye getirdiğini düşünürsek. Yine de bu haber en azından önümüzdeki 1 yıllık süreçte göremeyeceğimiz anlamına geliyor diyebiliriz.

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Gran Turismo 7 geliştiricisi: Oyun PC için geliştirilmiyor