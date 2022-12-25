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    Gran Turismo 7'nin geliştiricisi oyunun PC için geliştirilmediğini söyledi

    Gran Turismo 7'nin geliştiricisi olan Polyphony Digital, beklentilerin aksine oyunun PC sürümünün şu anda geliştirilmediğini söyledi.                            
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    Gran Turismo 7 geliştiricisi: Oyun PC için geliştirilmiyor Tam Boyutta Gör
    Geliştiriciliğini Polyphony Digital'in yaptığı PlayStation en önemli oyunlarından biri olan Gran Turismo 7'den PC sahipleri için üzücü bir haber geldi.

    Gran Turismo 7 PC İçin Geliştirilmiyor

    Gran Turismo'nun yaratıcısı Yamauchi geçtiğimiz aylarda oyunun PC'ye gelme konusunu düşündüklerini ve plan yaptıklarını söylemişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Yamauchi ile yapılan röportajda Yamauchi, oyunun şu anda PC için geliştirilmediğini söyledi.

    Bu haber elbette oyun hiçbir zaman PC'ye gelmeyecek anlamına gelmiyor, özellikle PlayStation'ın en büyük serilerini bile PC'ye getirdiğini düşünürsek. Yine de bu haber en azından önümüzdeki 1 yıllık süreçte göremeyeceğimiz anlamına geliyor diyebiliriz.

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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