Gran Turismo 7'nin geliştiricisi oyunun PC için geliştirilmediğini söyledi

Gran Turismo 7 PC İçin Geliştirilmiyor
Gran Turismo'nun yaratıcısı Yamauchi geçtiğimiz aylarda oyunun PC'ye gelme konusunu düşündüklerini ve plan yaptıklarını söylemişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Yamauchi ile yapılan röportajda Yamauchi, oyunun şu anda PC için geliştirilmediğini söyledi.
Bu haber elbette oyun hiçbir zaman PC'ye gelmeyecek anlamına gelmiyor, özellikle PlayStation'ın en büyük serilerini bile PC'ye getirdiğini düşünürsek. Yine de bu haber en azından önümüzdeki 1 yıllık süreçte göremeyeceğimiz anlamına geliyor diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d