DaVinci Resolve sonunda iPad'e geldi

Tam Boyutta Gör Popüler video düzenleme yazılımı DaVinci Resolve nihayet iPadOS için kullanıma sunuldu. App Store'daki yerini alan uygulama iPad’in dokunmatik arayüzüne uyarlanırken aynı zamanda Apple Pencil ve Magic Keyboard gibi aksesuarlarla tam uyumlu şekilde çalışabiliyor.

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DaVinci Resolve'den en iyi performansı alabilmek için M1 veya M2 işlemcili modeller öneriliyor. Daha eski iPad'lerde video düzenleme uygulaması kısıtlı işlevsellik sunacak. Hatta bazı modeller HD projelerle sınırlı olabilir.

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App Store'dan indirilebiliyor

iPadOS sürümü Windows ve macOS platformlarında oluşturulan projelerle uyumlu olduğundan, örneğin evde PC'nizde başladığınız bir çalışmaya hareket halindeyken tabletinizde devam edebileceksiniz.

DaVinci Resolve'ü App Store'dan ücretsiz olarak tabletinize indirebilirsiniz. Ancak tüm özelliklerin kilidini açmak için 2.099 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekecek.

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