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    Anlık Bildirim

    DaVinci Resolve sonunda iPad'e geldi

    DaVinci Resolve video düzenleme uygulaması sonunda iPad'ler için kullanıma sunuldu. App Store'a adım atan uygulama dokunmatik ekran, Apple Pencil ve Magic Keyboard ile sorunsuz şekilde çalışıyor.
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    DaVinci Resolve sonunda iPad'e geldi Tam Boyutta Gör
    Popüler video düzenleme yazılımı DaVinci Resolve nihayet iPadOS için kullanıma sunuldu. App Store'daki yerini alan uygulama iPad’in dokunmatik arayüzüne uyarlanırken aynı zamanda Apple Pencil ve Magic Keyboard gibi aksesuarlarla tam uyumlu şekilde çalışabiliyor.

    DaVinci Resolve'den en iyi performansı alabilmek için M1 veya M2 işlemcili modeller öneriliyor. Daha eski iPad'lerde video düzenleme uygulaması kısıtlı işlevsellik sunacak. Hatta bazı modeller HD projelerle sınırlı olabilir.

    DaVinci Resolve sonunda iPad'e geldi Tam Boyutta Gör

    App Store'dan indirilebiliyor

    iPadOS sürümü Windows ve macOS platformlarında oluşturulan projelerle uyumlu olduğundan, örneğin evde PC'nizde başladığınız bir çalışmaya hareket halindeyken tabletinizde devam edebileceksiniz.

    DaVinci Resolve'ü App Store'dan ücretsiz olarak tabletinize indirebilirsiniz. Ancak tüm özelliklerin kilidini açmak için 2.099 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekecek.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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