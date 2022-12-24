DaVinci Resolve sonunda iPad'e geldi

DaVinci Resolve'den en iyi performansı alabilmek için M1 veya M2 işlemcili modeller öneriliyor. Daha eski iPad'lerde video düzenleme uygulaması kısıtlı işlevsellik sunacak. Hatta bazı modeller HD projelerle sınırlı olabilir.
App Store'dan indirilebiliyor
iPadOS sürümü Windows ve macOS platformlarında oluşturulan projelerle uyumlu olduğundan, örneğin evde PC'nizde başladığınız bir çalışmaya hareket halindeyken tabletinizde devam edebileceksiniz.
DaVinci Resolve'ü App Store'dan ücretsiz olarak tabletinize indirebilirsiniz. Ancak tüm özelliklerin kilidini açmak için 2.099 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d