Gran Turismo yönetmeni, gerçeklikten daha gerçek bir oyun yapmak istediğini söylüyor

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Polyphony Digital'in yaptığı PlayStation markasının en popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun yeni oyunu Gran Turismo 7 şu anda bildiğiniz gibi geliştirme aşamasında. Oyunun yönetmeni de iddialı bazı açıklamalarda bulundu.

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Gran Turismo'nun uzun süredir yönetmeni ve ortak yaratıcısı olan Kazunori Yamauchi geçtiğimiz günlerde bir röportaja katıldı. Röportajda yönetmenin en yakın oyunu Gran Turismo'dan bahsedilse de konuşmanın en ilgi çekici bölümü Yamauchi'nin gelecekte yapmak istediği şeyleri söylediği kısım oldu.

Kazunori Yamauchi, gelecek yıl çıkacak olan Gran Turismo 7'den sonra daha fazla Gran Turismo oyunu yapmak istediğini açıkladı. Yamauchi, "Araba kültürü ve otomobil endüstrisi ile aynı gemide olan Gran Turismo'ya gelecekte de devam etme isteğim var. Aynı zamanda farklı bir şeyler de yapmayı istiyorum. Gran Turismo ile ilgili olsun olmasın, insanlara gerçeklikten daha gerçek gelen bir oyun sunma meydan okumasını üstlenmek istiyorum." dedi. Ne yazık ki bu açıklamalarını detaylandırmadı.

Gran Turismo 7'nin önümüzdeki yıl PlayStation 5 için yayınlanması bekleniyor. Kazunori Yamauchi daha öncesinde yeni oyunun serinin köklerine döneceğini söylemişti.

https://www.vg247.com/2021/04/19/gran-turismo-kazunori-yamauchi-more-real-than-reality/

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