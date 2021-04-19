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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gran Turismo yönetmeni, gerçeklikten daha gerçek bir oyun yapmak istediğini söylüyor

    Popüler yarış oyunu Gran Turismo'nun yönetmenliğini yapan Kazunori Yamauchi, gerçeklikten daha gerçek bir oyun yapmak istediğini söyledi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    19 Nisan 2021, 23:40 (53 dk.)
    249
    40
    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Gran Turismo yönetmeni, gerçeklikten daha gerçek bir oyun yapmak istediğini söylüyor
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Polyphony Digital'in yaptığı PlayStation markasının en popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun yeni oyunu Gran Turismo 7 şu anda bildiğiniz gibi geliştirme aşamasında. Oyunun yönetmeni de iddialı bazı açıklamalarda bulundu.

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    Gran Turismo'nun uzun süredir yönetmeni ve ortak yaratıcısı olan Kazunori Yamauchi geçtiğimiz günlerde bir röportaja katıldı. Röportajda yönetmenin en yakın oyunu Gran Turismo'dan bahsedilse de konuşmanın en ilgi çekici bölümü Yamauchi'nin gelecekte yapmak istediği şeyleri söylediği kısım oldu.

    Kazunori Yamauchi, gelecek yıl çıkacak olan Gran Turismo 7'den sonra daha fazla Gran Turismo oyunu yapmak istediğini açıkladı. Yamauchi, "Araba kültürü ve otomobil endüstrisi ile aynı gemide olan Gran Turismo'ya gelecekte de devam etme isteğim var. Aynı zamanda farklı bir şeyler de yapmayı istiyorum. Gran Turismo ile ilgili olsun olmasın, insanlara gerçeklikten daha gerçek gelen bir oyun sunma meydan okumasını üstlenmek istiyorum." dedi. Ne yazık ki bu açıklamalarını detaylandırmadı.

    Gran Turismo 7'nin önümüzdeki yıl PlayStation 5 için yayınlanması bekleniyor. Kazunori Yamauchi daha öncesinde yeni oyunun serinin köklerine döneceğini söylemişti. 



    https://www.vg247.com/2021/04/19/gran-turismo-kazunori-yamauchi-more-real-than-reality/
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 8 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 8 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 10 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 19 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 22 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 1 gün önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bi oyun yapımı 25-30 yıl sürer buna kalsa
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    addidas_85 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sus ve oyununu yap sen
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