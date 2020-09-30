Gravity Industries’in jet kıyafeti, İngiltere’de ambulans hizmetleri çatısı altında test edildi

Kurduğu Gravity Industires adlı şirket tarafından geliştirilen jet kıyafetle geçtiğimiz yıl deniz üzerinde 1,3 km uçmayı başaran Richard Browning, Iron Man’den ilham alınan kıyafetin hayat kurtarmak için de kullanılabileceğini gösterdi.

Ulaşılması zor bölgelere kısa sürede tıbbi yardım götürmek için şirketin geliştirdiği jet kıyafeti kullanan Browning, dağlık bir bölgede yapılan tatbikatta yardıma ihtiyacı olan kurbana sadece 90 saniyede ulaştı. Bu mesafenin yürüyerek en az 25 dakikada kat edilebileceğini hatırlatalım.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük turbofan jet motoru, sonunda Federal Havacılık Dairesi onayını aldı"

İlginizi Çekebilir

DARPA, uçak kokpitlerindeki elektromanyetik alanların pilotlar üzerindeki etkilerini inceleyecek

İngiltere’de faaliyet gösteren Büyük Kuzey Hava Ambulans Servisi (GNAAS) ile düzenlenen tatbikat, bu tür yeniliklerin özellikle acil durumlarda hayat kurtartabileceğin gösterdi. Browning’in yaptığı gösteri kapsamında konuşan GNAAS Operasyon Müdürü Any Mawson, “Bu teknoloji sayesinde hastalara daha önce mümkün olamayan sürelerde ulaşabileceğimize inanıyoruz. Böyle bir teknolojiyle hastaların acılarını dindirmek ve hatta onların hayatını kurtarmak çok daha kolay hale gelebilir” ifadelerini kullandı.

Eksiklerine rağmen potansiyeli büyük

Browning’in geliştirdiği kıyafet, uçak yakıtı veya dizel ile çalışan mikro jetler kullanıyor. Pilotun koluna ve sırtına takılan motorlar, kullanıcının havada süzülmesini sağlarken baz üzeri göstergesi destekli kask ise kullanıcının hızını ve kalan yakıtı gösteriyor. Oldukça havalı görünen kıyafetin henüz emekleme aşamasında olduğunu düşündüğümüzde haliyle birçok eksiği bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Yakıt tasarrufu konusunda tutumlu olmayan kıyafet, sadece beş ila 10 dakikalık bir kullanım süresi sunuyor. Kullanıcının çok iyi eğitim almış olmasını gerektiren kıyafet aynı zamanda ağır olduğu için tercihan ağırlık çalışmış biri tarafından kullanılmalı. Hava ambulansı olarak kullanılması gerektiği anlarda ise çok dik yerlere uçulmaması gerekiyor. Zira pilotun acil bir durumda yere sağlam iniş yapabilmesi önemli. Jet kıyafeti, yaklaşık 3.5 milyon liraya ulaşan fiyatıyla da cep yakıyor.

Yine de bir aynı işi bir helikopterle yapmaktan çok daha az maliyetli olan jet kıyafet, takip eden süreçte göstereceği gelişimle çok dah kullanışlı hale gelebilir. Aşağıda, Richard Richard Browning’in yaptığı gösteriyi izleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/uk-ambulance-services-are-testing-jet-suit-paramedic-recoveries-124052727.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.