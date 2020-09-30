Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Yeni Haber
    şimdi
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gravity Industries’in jet kıyafeti, İngiltere’de ambulans hizmetleri çatısı altında test edildi

    Gravity Industires'in kurucusu olan Richard Browning, şirketinin geliştirdiği jet kıyafetin hayat kurtarmak maksadıyla da kullanılabileceğini gösterdi.
    5 sa.
    632
    12
    2
    havacılık
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Gravity Industries’in jet kıyafeti, İngiltere’de ambulans hizmetleri çatısı altında test edildi

    Kurduğu Gravity Industires adlı şirket tarafından geliştirilen jet kıyafetle geçtiğimiz yıl deniz üzerinde 1,3 km uçmayı başaran Richard Browning, Iron Man’den ilham alınan kıyafetin hayat kurtarmak için de kullanılabileceğini gösterdi.

     Ulaşılması zor bölgelere kısa sürede tıbbi yardım götürmek için şirketin geliştirdiği jet kıyafeti kullanan Browning, dağlık bir bölgede yapılan tatbikatta yardıma ihtiyacı olan kurbana sadece 90 saniyede ulaştı. Bu mesafenin yürüyerek en az 25 dakikada kat edilebileceğini hatırlatalım.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük turbofan jet motoru, sonunda Federal Havacılık Dairesi onayını aldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar DARPA, uçak kokpitlerindeki elektromanyetik alanların pilotlar üzerindeki etkilerini inceleyecek

    İngiltere’de faaliyet gösteren Büyük Kuzey Hava Ambulans Servisi (GNAAS) ile düzenlenen tatbikat, bu tür yeniliklerin özellikle acil durumlarda hayat kurtartabileceğin gösterdi. Browning’in yaptığı gösteri kapsamında konuşan GNAAS Operasyon Müdürü Any Mawson, “Bu teknoloji sayesinde hastalara daha önce mümkün olamayan sürelerde ulaşabileceğimize inanıyoruz. Böyle bir teknolojiyle hastaların acılarını dindirmek ve hatta onların hayatını kurtarmak çok daha kolay hale gelebilir” ifadelerini kullandı.

    Eksiklerine rağmen potansiyeli büyük

    Browning’in geliştirdiği kıyafet, uçak yakıtı veya dizel ile çalışan mikro jetler kullanıyor. Pilotun koluna ve sırtına takılan motorlar, kullanıcının havada süzülmesini sağlarken baz üzeri göstergesi destekli kask ise kullanıcının hızını ve kalan yakıtı gösteriyor. Oldukça havalı görünen kıyafetin henüz emekleme aşamasında olduğunu düşündüğümüzde haliyle birçok eksiği bulunuyor.

    Gravity Industries’in jet kıyafeti, İngiltere’de ambulans hizmetleri çatısı altında test edildi
    Tam Boyutta Gör

    Yakıt tasarrufu konusunda tutumlu olmayan kıyafet, sadece beş ila 10 dakikalık bir kullanım süresi sunuyor. Kullanıcının çok iyi eğitim almış olmasını gerektiren kıyafet aynı zamanda ağır olduğu için tercihan ağırlık çalışmış biri tarafından kullanılmalı. Hava ambulansı olarak kullanılması gerektiği anlarda ise çok dik yerlere uçulmaması gerekiyor. Zira pilotun acil bir durumda yere sağlam iniş yapabilmesi önemli. Jet kıyafeti, yaklaşık 3.5 milyon liraya ulaşan fiyatıyla da cep yakıyor.

    Yine de bir aynı işi bir helikopterle yapmaktan çok daha az maliyetli olan jet kıyafet, takip eden süreçte göstereceği gelişimle çok dah kullanışlı hale gelebilir. Aşağıda, Richard Richard Browning’in yaptığı gösteriyi izleyebilirsiniz.



    https://www.engadget.com/uk-ambulance-services-are-testing-jet-suit-paramedic-recoveries-124052727.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Volocopter, üç yıl içinde Japonya’da hava taksisi faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor
    1 sa.
    Dünyanın en büyük turbofan jet motoru, sonunda Federal Havacılık Dairesi onayını aldı
    1 gün
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 2 sa.
    Bayağı potansiyeli yüksek gerçekten sadece helikopter ile gitmekten ucuza mal olması gerekmekte zira sıkıntı olursa helikopter illaki geliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wert1903 (TANER KARACA) 5 sa.
    len çatı altında jet mi test edilir meh meh meh
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Makyajlı Jaguar F-Type Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 29 dk. Apple Arcade'de Bu Ay 45 dk. Monster'da Bu Hafta - NBA 2K21 55 dk. Google Haritalar sonunda karanlık moda kavuştu 1 sa. Üç yeni Steam indirim döneminin tarihleri belli oldu 1 sa. Spotify ilk DC Comics podcast yayınını duyurdu 1 sa. Volocopter, üç yıl içinde Japonya’da hava taksisi faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor 2 sa. Şehir içi toplu taşımada HES kodu zorunluluğu 2 sa. Sonos ile Google arasındaki patent davası büyüyor 3 sa. Honda Gebze fabrikasını bir Türk aldı, elektrikli araç üretilecek iddiası 3 sa. Google Play mağazasında Joker tehlikesine dikkat 4 sa. iOS 14.2 ile gelen yeni emojiler 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Gravity Industries’in jet kıyafeti, İngiltere’de ambulans hizmetleri çatısı altında test edildi Sonraki Google Meet Premium kullanım süresi uzatıldı 17 sa. Oppo’nun akıllı televizyonu çok yakında 17 sa. Braun ve Rankin'den sanal galeri 18 sa. Xbox Live Gold Ekim 2020 oyunları açıklandı 18 sa. İstanbul'daki dolu yağışında ortalama 5 bin aracın hasar gördüğü tahmin ediliyor 18 sa. Lenovo ThinkPad X1 Nano serinin en hafifi oldu 19 sa. Piyasadaki Logitech mouse'lara Hero 25K sensör özelliği geldi 20 sa. Atmaca füzesi bir testi daha başarıyla geçti: Seri üretime bir adım kaldı 20 sa. Google Meet artık mobilde de gürültü engelliyor 21 sa. Xiaomi yeni bir akıllı hoparlör duyurdu 21 sa. Xbox Series X'te kullanılabilir alan sadece 800 GB 22 sa. Bakan Karaismailoğlu, akıllı ulaşım eylem planını tanıttı 22 sa. EA Play, 10 Kasım'da Xbox Game Pass'e katılıyor 22 sa. AMD CEO’su: Ryzen 5000’le performans çıtasını daha da yukarıya yükselteceğiz. 23 sa. Nvidia, RTX 3080’in çökme sorununu sürücüyle çözdü 23 sa. 620 beygirlik Maserati MC20 Pekin'deki fuarda sahneye çıktı 1 gün Realme'nin akıllı saati elimizde | SpO2 sensörü de var 1 gün Google Pixel 5'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı 1 gün Dünyanın en büyük turbofan jet motoru, sonunda Federal Havacılık Dairesi onayını aldı 1 gün Robot köpek Spot sokakta tek başına görüntülendi; açıklama gecikmedi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xiaomi yeni akıllı saatini tanıttı: Mi Watch Revolve
    DonanımHaber
    Apple, iPhone 12 mini ve iPhone 12'yi 5 Ekim'de mağazalara gön...
    DonanımHaber
    Yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway ve Logan tanıtıldı: İşte t...
    DonanımHaber
    Konya’daki ‘dünyanın en büyük’ güneş enerjisi santralinde üret...
    DonanımHaber
    Cyberpunk 2077 — 2018 Demo vs TGS 2020 Demo Karşılaştırması
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Series X'te Kullanılabilir Alan 802 GB
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    💰 Dolar=7,80 - Euro=9,13 - Altın=472 | 30 EYLÜL 💰
    DH Forum
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız