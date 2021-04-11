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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Grayscale’den kripto paralara 1 Milyar dolarlık dev yatırım

    Kripto paralara yönelik kurumsal yatırımlar artıyor. Grayscale, yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto para satın aldı.
    11 Nisan 2021, 13:30 (3 gün)
    1,7b
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    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Grayscale’den kripto paralara 1 Milyar dolarlık dev yatırım
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    Dünyanın en popüler dijital varlık yöneticilerinden Grayscale, dev bir kripto para satın alım işlemi gerçekleştirdi. Bugün akşam saatlerinde Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre Grayscale, yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto para satın aldı.

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    Twitter üzeriden yaptığı paylaşımda satın alım sonrası Grayscale’ın yönetimi altındaki varlıkların toplam değerinde yaşanan toplamda 1 milyar dolarlık artış göze çarpıyor. Bu satın alım hamlesiyle birlikte Grayscale’ın yönetimi altındaki varlıklar (Assets Under Management) 45.1 milyar dolardan 46.1 milyar dolara yükseldi. 

    2013 yılında kurulan Digital Currency Group bünyesinde faaliyet gösteren Grayscale Investments, kurumsal yatırımcıların kripto paralara yatırım yapmasını çok daha kolay hale getiriyor. 38 milyar dolar değere sahip “Bitcoin Trust” adlı fonunu halka açık bir Bitcoin ETF’ine dönüştürebilmek için çalışmalar yürüten Grayscale bunu gerçekleştirmeyi başarabilirse kurumsal yatırımcılar kripto paralara daha kolay yatırım yapabilecek. 

    Grayscale çok kısa bir süre önce Basic Attention Token (BAT), Chainlink (LINK), Livepeer (LPT) gibi popüler projelere yatırım yaptı. Grayscale, tıpkı Bitcoin Trust gibi bu kripto para birimleri için de Trust fonunu başlattı.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    E emirhan159 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hey nasılsın adamım seni meşgul ettiğim için özür dilerim ama mining işleri ile ilgilendiğini biliyorum :) O yüzden bu 
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    Evde oturarak para kazanmak istiyorsan bu sitelere bi bakmanı tercih ederim. Şimdiden bol kazançlar!!

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    monacomen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bundan doğal ne var adamlar dijital varlık fonu yani kendi coinlerini de çıkaran bir çeşit fabrika zaten. Bunlar dijital paraya yatırım yapmayacak da kim yapacak. Gaz veriyor ki mallarını satsın. Bilmeyenler için Grayscale Bitcoin (BTC) destekli Bitcoin Trust (GBTC) gibi borsada işlem gören popüler ürünleri çıkarıyor. 23 Alt coin daha çıkartıyor.

    https://kriptokoin.com/grayscale-yeni-yatirim-urunleri-icin-bu-23-altcoini-degerlendirdigini-onayladi/
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