Grayscale’den kripto paralara 1 Milyar dolarlık dev yatırım

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Dünyanın en popüler dijital varlık yöneticilerinden Grayscale, dev bir kripto para satın alım işlemi gerçekleştirdi. Bugün akşam saatlerinde Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre Grayscale, yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto para satın aldı.

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Twitter üzeriden yaptığı paylaşımda satın alım sonrası Grayscale’ın yönetimi altındaki varlıkların toplam değerinde yaşanan toplamda 1 milyar dolarlık artış göze çarpıyor. Bu satın alım hamlesiyle birlikte Grayscale’ın yönetimi altındaki varlıklar (Assets Under Management) 45.1 milyar dolardan 46.1 milyar dolara yükseldi.

2013 yılında kurulan Digital Currency Group bünyesinde faaliyet gösteren Grayscale Investments, kurumsal yatırımcıların kripto paralara yatırım yapmasını çok daha kolay hale getiriyor. 38 milyar dolar değere sahip “Bitcoin Trust” adlı fonunu halka açık bir Bitcoin ETF’ine dönüştürebilmek için çalışmalar yürüten Grayscale bunu gerçekleştirmeyi başarabilirse kurumsal yatırımcılar kripto paralara daha kolay yatırım yapabilecek.

Grayscale çok kısa bir süre önce Basic Attention Token (BAT), Chainlink (LINK), Livepeer (LPT) gibi popüler projelere yatırım yaptı. Grayscale, tıpkı Bitcoin Trust gibi bu kripto para birimleri için de Trust fonunu başlattı.

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