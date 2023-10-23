Great Wall Motor, AB'nin anti-sübvansiyon soruşturmasında savunma veren ilk üretici oldu

11 Ekim'de belgeleri yollayan ffirmanın başkanı Feng Mu, "Çin'in yurt dışındaki otomobil genişlemesi inişli çıkışlı olacak, ancak kararlılığımız devam ediyor ve yeni pazarlara girme hızımızı artıracağız" açıklamasında bulundu.
Great Wall Motor firması Avrupa'da Almanya ve İsveç pazarına ORA Funky Cat modeliyle giriş yapmış durumda. Eylül ayı satış rakamlarına göre üretici Çinli markalar arasında dördüncü sırada bulunuyor.
Volkswagen karşı çıkıyor
Ancak bütün Avrupalı üreticiler bu soruşturmadan memnun değil. Volkswagen CEO'su ise rekabetin düzenlemelerden daha önemli olduğunu dile getirerek soruşturmaya karşı çıktı. Bu noktada Volkswagen için Çin pazarının çok önemli olduğunu belirtmemiz gerekir. Şirket 202 yılında Çin'de 2.2 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Şirketin aynı zamanda Çinli firmalarda da yatırımları mevcut. Xpeng'in %5.5 hissesine sahip olan Alman firma aynı zamanda Çinli batarya üreticisi Gotion'da da %26 hisseye sahip.
Çin son 50 yıldır kendi otomobil pazarını koruyor. Çin pazarına girip otomobil üretmek isteyen firmalar yerli üreticilerle yüzde 50-50 ortaklık kurmak zorundalardı. Ancak 2017 yılında Tesla Çin pazarına girip Şangay'da fabrika kuracağını açıkladığı zaman bu zorunluluk kaldırıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.