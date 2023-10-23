Great Wall Motor, AB'nin anti-sübvansiyon soruşturmasında savunma veren ilk üretici oldu

Tam Boyutta Gör Great Wall Motor, Avrupa Birliği'nin Çinli otomobil üreticilerine karşı başlattığı anti-sübvansiyon soruşturması kapsamında birliğe bilgi sunan ilk üretici oldu.

11 Ekim'de belgeleri yollayan ffirmanın başkanı Feng Mu, "Çin'in yurt dışındaki otomobil genişlemesi inişli çıkışlı olacak, ancak kararlılığımız devam ediyor ve yeni pazarlara girme hızımızı artıracağız" açıklamasında bulundu.

Great Wall Motor firması Avrupa'da Almanya ve İsveç pazarına ORA Funky Cat modeliyle giriş yapmış durumda. Eylül ayı satış rakamlarına göre üretici Çinli markalar arasında dördüncü sırada bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çin'in kendi markalarına yönelik sübvansiyon uyguladığı iddiasıyla 13 Eylül'de soruşturma yapılacağını duyurmuştu. Resmi süreç ise 4 Ekim'de başlatıldı. Von der Leyen, "AB ve uluslararası yükümlülüklerimize saygı göstereceğiz. Avrupa oyunu küresel kurallara göre oynuyor. Bu sübvansiyon karşıtı soruşturma adil ve gerçeklere dayalı olacak." açıklamasında bulundu.

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Volkswagen karşı çıkıyor

Ancak bütün Avrupalı üreticiler bu soruşturmadan memnun değil. Volkswagen CEO'su ise rekabetin düzenlemelerden daha önemli olduğunu dile getirerek soruşturmaya karşı çıktı. Bu noktada Volkswagen için Çin pazarının çok önemli olduğunu belirtmemiz gerekir. Şirket 202 yılında Çin'de 2.2 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Şirketin aynı zamanda Çinli firmalarda da yatırımları mevcut. Xpeng'in %5.5 hissesine sahip olan Alman firma aynı zamanda Çinli batarya üreticisi Gotion'da da %26 hisseye sahip.

Çin son 50 yıldır kendi otomobil pazarını koruyor. Çin pazarına girip otomobil üretmek isteyen firmalar yerli üreticilerle yüzde 50-50 ortaklık kurmak zorundalardı. Ancak 2017 yılında Tesla Çin pazarına girip Şangay'da fabrika kuracağını açıkladığı zaman bu zorunluluk kaldırıldı.

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