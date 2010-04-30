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G.Skill, Phoenix serisi SSD sürücülerini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2500MHz'de çalışan yüksek performanslı DDR3 bellek kitini geçtiğimiz günlerde lanse eden G.Skill, Phoenix serisi SSD sürücülerini satışa sunuyor. SF-1200 kodlu SandForce NAND flash bellek kontrolcüsünün güç verdiği SSD'ler, 50GB ve 100GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunuluyorlar. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimine destek sunan sürücüler, 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar.

280MB/saniye okuma ve 270MB/saniye yazma hızlarını destekleyen Phoenix serisi SSD sürücüler, iki yıllık garanti ile kullanıma sunuluyorlar. Yaygın satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen yeni depolama sürücülerinden 100GB'lık model, Avrupa'da 389 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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Vapor.Experience 9 yıl
sahafiec

hız dışında herşeyiyle yeni sata disklere yenik kalıyor SSD'ler, bunu da raid0 ile aşmak mümkün...




Neymiş o hız dışında herşeyiyle yenik kalan özellikler??? Ağzı olan konuşuyo işte. her konuda her kuyuda bi taşın var!

ssd alıcam araştırma evresindeyim. bütün ssd ile ilgili açılan konularda yorumun var. hepsinde ssdleri eleştirmişin.
niye alalım ki?
ne farkı var?
bu para verilmez!!

ihtiyacı olan parasını verir alır. gerçekten ihtiyaç sahibi olmayanlar parasına laga luga yapıyolar. evde oturup crysis i 2dk da bilgisayarıma kurmak istiyorum hayalleri kuranlar için hiçbizaman ucuzlamıycak!
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ersinbektas 9 yıl
arkadaşım bu siteden sipariş verebiliyormuyuz fiyatlar gerçekten çok uygun burdakiler gibi kazık değil xD
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milyondabir 9 yıl
bu fiyatada gider sdd sata 3 olani alırım daha iyi
newegg.com/...
hıza bakın
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spaydix 9 yıl
ocz den vertex 2 pro ları alıp üstüne etiket yapıştırmışlar .:)
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fahdlan 9 yıl
hiçmi düşmez arkadas bunların fiyatı , yıl oldu hala aynı pehhhh ...
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CeFurkan 9 yıl
hızlar deli

fakat fiyatta aynı şekilde
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Like a Sir 9 yıl
"280MB/saniye okuma ve 270MB/saniye yazma hızlarını destekleyen Phoenix serisi SSD sürücüler
"
hey Maş.
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donanımcı123 9 yıl
Fiyatta hay maşallah, orda 389 avro ise türkiyedeki satış fiyatı 1.250 liradan aşağı olmaz.
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