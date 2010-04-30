İnceleme, Test ve Analiz Editörü
2500MHz'de çalışan yüksek performanslı DDR3 bellek kitini geçtiğimiz günlerde lanse eden G.Skill, Phoenix serisi SSD sürücülerini satışa sunuyor. SF-1200 kodlu SandForce NAND flash bellek kontrolcüsünün güç verdiği SSD'ler, 50GB ve 100GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunuluyorlar. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimine destek sunan sürücüler, 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar.
280MB/saniye okuma ve 270MB/saniye yazma hızlarını destekleyen Phoenix serisi SSD sürücüler, iki yıllık garanti ile kullanıma sunuluyorlar. Yaygın satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen yeni depolama sürücülerinden 100GB'lık model, Avrupa'da 389 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.
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Neymiş o hız dışında herşeyiyle yenik kalan özellikler??? Ağzı olan konuşuyo işte. her konuda her kuyuda bi taşın var!
ssd alıcam araştırma evresindeyim. bütün ssd ile ilgili açılan konularda yorumun var. hepsinde ssdleri eleştirmişin.
niye alalım ki?
ne farkı var?
bu para verilmez!!
ihtiyacı olan parasını verir alır. gerçekten ihtiyaç sahibi olmayanlar parasına laga luga yapıyolar. evde oturup crysis i 2dk da bilgisayarıma kurmak istiyorum hayalleri kuranlar için hiçbizaman ucuzlamıycak!
newegg.com/...
hıza bakın
fakat fiyatta aynı şekilde
"
hey Maş.