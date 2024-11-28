BTK çalışmalara başladı: 13 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı yolda

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Tam Boyutta Gör TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu toplandı. Toplantıda Bilgi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara erişimini yasaklamaya yönelik bir çalışma başlatıldığı açıklandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, “5651 sayılı düzenleme için 13 yaş altını sosyal medya uygulamalarına, sosyal ağlara

girilmesini yasaklamak üzere bir çalışmamız şu an mevcut.” dedi.

BTK’dan istenmeyen SMS ve aramalara son verecek düzenleme 43 dk. önce eklendi

Komisyonda yapılan sunumda çeşitli ülkelerde uygulanan çocuklara yönelik erişim yasakları hakkında bilgi verildi. Paylaşılan bilgilere göre, ABD'nin bazı eyaletlerinde 14 yaş altındakilere sosyal medya kullanımını yasaklayan yasa 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek. Fransa'da 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya kullanımı için ebeveynlerin izin vermesi gerekiyor. Güney Kore'de gece on iki ile sabah altı arasında 16 yaş altındaki çocukların online oyun oynamasını yasaklayan "uyku zamanı yasası" adında bir yasa mevcut. Birleşik Krallık'ta 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmalarına sınır getirildi. Avustralya’da 14 yaş altındakilere yasak uygulanıyor ve yasağa uymayanlara ciddi yaptırımlar uygulanıyor. İtalya’da 13 yaş altındakilerin telefon sahibi olması ve 16 yaş altındakilerin sosyal medyada hesap açması engellenmiş durumda.

BTK, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik dünyadaki uygulamaları araştırıyor. Başarılı örneklerin incelenip Türkiye’de hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu konuda BTK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları ile değerlendirmeler yapılıyor.

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BTK, 13 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getiriyor