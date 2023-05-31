GTA 6'da saç ve sakallar zamanla dinamik olarak büyüyecek

GTA 6'da berbere gitmek gerekecek
Daha önceki sızıntılar GTA 6'nın gelişmiş su fiziğine sahip olacağından bahsediyordu. Hatta yakın bir zamanda oyuncuların oyunda sörf yapabilecekleri de iddia edilmişti. Eğer bu gerçekleşirse serinin tarihinde ilk kez, oyuncular okyanus dalgaları, gelgitler ve sörf yapılabilecek alanlar da dahil olmak üzere dinamik ve gerçekçi su ortamlarını keşfetme fırsatına sahip olacak. Bu yenilik oyunun çevrimiçi tarafına da geniş bir içerik yelpazesi kazandıracaktır. Öte yandan harita konusunda GTA 6’nin önceki oyuna göre iki kat daha büyük bir alana sahip olacağı uzunca bir süredir söyleniyor.
Rockstar Games tarafından bu söylentilere bir doğrulama veya yalanlama gelmiş değil. Ancak genel beklenti GTA 6’nın serideki şimdiye kadar gelmiş en gerçek oyun olması yönünde. Son olarak Rockstar Games’in GTA 6’yı ne zaman duyuracağı da belirsizliğini koruyor. Oyun dünyası en azından bu yıl içerisinde oyunun resmen duyurulmasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)