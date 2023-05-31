Tam Boyutta Gör Son dönemlerde merakla beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6 - GTA VI) hakkındaki sızıntılar ve söylentiler iyiden iyiye sıklaşmış durumda. Rockstar Games’in ustalık eseri olması beklenen GTA 6 için ortaya çıkan son bilgiler oyunda dinamik saç uzatma sistemi olacağına işaret ediyor.

GTA 6'da berbere gitmek gerekecek

Tam Boyutta Gör Oyunlarda dinamik olarak saç ve sakalın uzaması yeni ve devrimsel bir şey değil. Örneğin The Witcher 3’te ve Rockstar Games’in beş yıl önce çıkardığı Red Dead Redemption 2’de bu özellik bulunuyordu. Hatta RDR2’de uzayan saçlar ve sakallar farklı diyalogların kilidini açıyordu. Dolayısıyla GTA 6’da bu özelliği görmek büyük bir sürpriz olmayacaktır. Öte yandan gerçekçilik anlamında bu sistemin GTA 6’ya eklenmesi olumlu bir adım.

Daha önceki sızıntılar GTA 6'nın gelişmiş su fiziğine sahip olacağından bahsediyordu. Hatta yakın bir zamanda oyuncuların oyunda sörf yapabilecekleri de iddia edilmişti. Eğer bu gerçekleşirse serinin tarihinde ilk kez, oyuncular okyanus dalgaları, gelgitler ve sörf yapılabilecek alanlar da dahil olmak üzere dinamik ve gerçekçi su ortamlarını keşfetme fırsatına sahip olacak. Bu yenilik oyunun çevrimiçi tarafına da geniş bir içerik yelpazesi kazandıracaktır. Öte yandan harita konusunda GTA 6’nin önceki oyuna göre iki kat daha büyük bir alana sahip olacağı uzunca bir süredir söyleniyor.

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Rockstar Games tarafından bu söylentilere bir doğrulama veya yalanlama gelmiş değil. Ancak genel beklenti GTA 6’nın serideki şimdiye kadar gelmiş en gerçek oyun olması yönünde. Son olarak Rockstar Games’in GTA 6’yı ne zaman duyuracağı da belirsizliğini koruyor. Oyun dünyası en azından bu yıl içerisinde oyunun resmen duyurulmasını bekliyor.

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GTA 6'da saç ve sakallar zamanla dinamik olarak büyüyecek