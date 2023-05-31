Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 6'da saç ve sakallar zamanla dinamik olarak büyüyecek

    Rockstar Games, merakla beklenen GTA VI oyununu ne zaman tanıtacak bilinmez ancak oyun hakkındaki söylentiler giderek sıklaştı. Son bilgiler oyunda dinamik saç büyüme sistemi olacağına işaret ediyor.
    Oy Ver
    GTA 6'da saç ve sakallar zamanla dinamik olarak büyüyecek Tam Boyutta Gör
    Son dönemlerde merakla beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6 - GTA VI) hakkındaki sızıntılar ve söylentiler iyiden iyiye sıklaşmış durumda. Rockstar Games’in ustalık eseri olması beklenen GTA 6 için ortaya çıkan son bilgiler oyunda dinamik saç uzatma sistemi olacağına işaret ediyor.

    GTA 6'da berbere gitmek gerekecek

    GTA 6'da saç ve sakallar zamanla dinamik olarak büyüyecek Tam Boyutta Gör
    Oyunlarda dinamik olarak saç ve sakalın uzaması yeni ve devrimsel bir şey değil. Örneğin The Witcher 3’te ve Rockstar Games’in beş yıl önce çıkardığı Red Dead Redemption 2’de bu özellik bulunuyordu. Hatta RDR2’de uzayan saçlar ve sakallar farklı diyalogların kilidini açıyordu. Dolayısıyla GTA 6’da bu özelliği görmek büyük bir sürpriz olmayacaktır. Öte yandan gerçekçilik anlamında bu sistemin GTA 6’ya eklenmesi olumlu bir adım.

    Daha önceki sızıntılar GTA 6'nın gelişmiş su fiziğine sahip olacağından bahsediyordu. Hatta yakın bir zamanda oyuncuların oyunda sörf yapabilecekleri de iddia edilmişti. Eğer bu gerçekleşirse serinin tarihinde ilk kez, oyuncular okyanus dalgaları, gelgitler ve sörf yapılabilecek alanlar da dahil olmak üzere dinamik ve gerçekçi su ortamlarını keşfetme fırsatına sahip olacak. Bu yenilik oyunun çevrimiçi tarafına da geniş bir içerik yelpazesi kazandıracaktır. Öte yandan harita konusunda GTA 6’nin önceki oyuna göre iki kat daha büyük bir alana sahip olacağı uzunca bir süredir söyleniyor.

    Rockstar Games tarafından bu söylentilere bir doğrulama veya yalanlama gelmiş değil. Ancak genel beklenti GTA 6’nın serideki şimdiye kadar gelmiş en gerçek oyun olması yönünde. Son olarak Rockstar Games’in GTA 6’yı ne zaman duyuracağı da belirsizliğini koruyor. Oyun dünyası en azından bu yıl içerisinde oyunun resmen duyurulmasını bekliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vodafone simple genç arabaları denge buhar basıncı nelere bağlıdır bluetooth kulaklık hareket edince ses gidiyor scirocco kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız