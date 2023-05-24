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    Take-Two'nun patronu GTA 6 için iddialı konuştu: Mükemmelliğe ulaşacağız

    Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6 hakkında heyecan verici açıklamalar yaptı. Deneyimli yönetici Rockstar'ın yeni GTA oyununda mükemmelliği hedeflediğini açıkladı.
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    Take-Two'nun patronu GTA 6 için iddialı konuştu: Mükemmel olacak Tam Boyutta Gör
    Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, The Aarthi and Sriram isimli YouTube kanalına verdiği röportajda, Rockstar Games'in merakla beklenen bir sonraki Grand Theft Auto oyununa yönelik hedeflerinden bahsetti.

    Take-Two'nun patronu, GTA 6'nın oyunculara daha önce "hiç görmedikleri bir deneyim" sunması gerektiğini belirtti. Ancak bunu yaparken geçmiş oyunların duygusunu da yansıtması gerektiğini özellikle vurguladı.

    "Rockstar, bunu başaracak"

    Bunlar arasında doğru dengeyi bulmanın ekip için büyük bir zorluk olduğunu dile getiren Zelnick başaracaklarından emin. Deneyimli yöneticiye göre Rockstar yeni GTA'nın geliştirilmesinde mükemmelliği arıyor ve buna ulaşacak.

    Take-Two'nun patronu GTA 6 için iddialı konuştu: Mükemmel olacak Tam Boyutta Gör

    GTA 6'nın geliştirildiği bir buçuk yıl önce doğrulansa da henüz bu konuda kapsamlı bir duyuru yapılmadı. Take-Two sadece Grand Theft Auto'nun bir sonraki bölümünün aktif geliştirme çalışmalarının devam ettiğini söylemekle yetiniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 1 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 1 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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