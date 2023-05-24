Take-Two'nun patronu GTA 6 için iddialı konuştu: Mükemmelliğe ulaşacağız

Tam Boyutta Gör Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, The Aarthi and Sriram isimli YouTube kanalına verdiği röportajda, Rockstar Games'in merakla beklenen bir sonraki Grand Theft Auto oyununa yönelik hedeflerinden bahsetti.

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Take-Two'nun patronu, GTA 6'nın oyunculara daha önce "hiç görmedikleri bir deneyim" sunması gerektiğini belirtti. Ancak bunu yaparken geçmiş oyunların duygusunu da yansıtması gerektiğini özellikle vurguladı.

"Rockstar, bunu başaracak"

Bunlar arasında doğru dengeyi bulmanın ekip için büyük bir zorluk olduğunu dile getiren Zelnick başaracaklarından emin. Deneyimli yöneticiye göre Rockstar yeni GTA'nın geliştirilmesinde mükemmelliği arıyor ve buna ulaşacak.

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GTA 6'nın geliştirildiği bir buçuk yıl önce doğrulansa da henüz bu konuda kapsamlı bir duyuru yapılmadı. Take-Two sadece Grand Theft Auto'nun bir sonraki bölümünün aktif geliştirme çalışmalarının devam ettiğini söylemekle yetiniyor.

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Take-Two'nun patronu GTA 6 için iddialı konuştu: Mükemmel olacak