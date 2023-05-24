Take-Two'nun patronu GTA 6 için iddialı konuştu: Mükemmelliğe ulaşacağız

Take-Two'nun patronu, GTA 6'nın oyunculara daha önce "hiç görmedikleri bir deneyim" sunması gerektiğini belirtti. Ancak bunu yaparken geçmiş oyunların duygusunu da yansıtması gerektiğini özellikle vurguladı.
"Rockstar, bunu başaracak"
Bunlar arasında doğru dengeyi bulmanın ekip için büyük bir zorluk olduğunu dile getiren Zelnick başaracaklarından emin. Deneyimli yöneticiye göre Rockstar yeni GTA'nın geliştirilmesinde mükemmelliği arıyor ve buna ulaşacak.
GTA 6'nın geliştirildiği bir buçuk yıl önce doğrulansa da henüz bu konuda kapsamlı bir duyuru yapılmadı. Take-Two sadece Grand Theft Auto'nun bir sonraki bölümünün aktif geliştirme çalışmalarının devam ettiğini söylemekle yetiniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.