GTA 6’nın çıkış tarihi “2025 sonbahar” olarak açıklandı

GTA 6, 2025 sonbaharında geliyor
Bilindiği üzere Rockstar Games’in yayınladığı ilk GTA 6 fragmanında oyunun çıkış tarihi olarak sadece 2005 yılına işaret edilmiş ve detaya yer verilmemişti. Şimdi ise GTA 6’nın “2025 sonbahar” döneminde çıkacağı açıklandı. Bununla birlikte Take-Two, bundan daha spesifik bir çıkış penceresi açıklamayacak ve bunu Rockstar Games’e bırakacak.
Take-Two CEO'su Strauss Zelnick aynı zamanda GTA 6’nın ertelenebileceği söylentilerine de cevap verdi: "GTA 6’yı 2025 sonbaharında teslim edeceğimizden son derece eminiz."
Öte yandan GTA 6 ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında resmi fragman ile duyurulmuştu. Yayınlanan fragman sadece 24 saat içinde YouTube'da en çok izlenen video oyunu tanıtımı olmuştu. Videodan anlaşıldığı kadarıyla GTA 6, Florida’nın kurgusal bir versiyonunda geçecek. Oyunda Lucia ve Jason (bu isim resmi olarak doğrulanmadı) adında iki karakteri kontrol edeceğiz.
Son olarak GTA 6, PS5 ve Xbox Series X/S konsolları için piyasaya sürülecek. PC sürümü ise çıkışta bulunmayacak ancak ilerleyen dönemlerde kesinlikle gelecektir. GTA 5 bilindiği üzere Eylül 2013’te çıkmıştı, dolayısıyla benzer bir takvim görebiliriz. Aynı zamanda PC sürümü ise Nisan 2015’te piyasaya sürülmüştü. Bu arada söylemeden geçmeyelim; GTA 5’in toplam satışları da 200 milyona ulaştı.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/16/24158510/gta-6-release-date-fall-2025 https://www.ign.com/articles/grand-theft-auto-6-release-date-take-two-interactive Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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