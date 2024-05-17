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    GTA 6’nın çıkış tarihi “2025 sonbahar” olarak açıklandı

    Rockstar Games’in üst şirketi Take-Two Interactive finansal raporunu yayınladı. Grand Theft Auto VI veya kısaca GTA 6’nın ise “2025 sonbahar” döneminde piyasaya çıkacağı açıklandı.
    GTA 6’nın çıkış tarihi “2025 sonbahar” olarak açıklandı Tam Boyutta Gör
    Rockstar'ın ana şirketi Take-Two Interactive'in dördüncü çeyrek ve 2024 mali yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin 1 Ocak-31 Mart döneminde 2,9 milyar dolar zarar ettiği ortaya çıktı. Şirket bu zararın 2,18 milyar dolarlık kısmının şerefiye bedelleri olduğunu söylerken aynı zamanca Grand Theft Auto VI veya kısaca GTA 6 için daha spesifik bir çıkış tarihi bilgisi paylaştı.

    GTA 6, 2025 sonbaharında geliyor

    Bilindiği üzere Rockstar Games’in yayınladığı ilk GTA 6 fragmanında oyunun çıkış tarihi olarak sadece 2005 yılına işaret edilmiş ve detaya yer verilmemişti. Şimdi ise GTA 6’nın “2025 sonbahar” döneminde çıkacağı açıklandı. Bununla birlikte Take-Two, bundan daha spesifik bir çıkış penceresi açıklamayacak ve bunu Rockstar Games’e bırakacak.

    Take-Two CEO'su Strauss Zelnick aynı zamanda GTA 6’nın ertelenebileceği söylentilerine de cevap verdi: "GTA 6’yı 2025 sonbaharında teslim edeceğimizden son derece eminiz."

    Öte yandan GTA 6 ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında resmi fragman ile duyurulmuştu. Yayınlanan fragman sadece 24 saat içinde YouTube'da en çok izlenen video oyunu tanıtımı olmuştu. Videodan anlaşıldığı kadarıyla GTA 6, Florida’nın kurgusal bir versiyonunda geçecek. Oyunda Lucia ve Jason (bu isim resmi olarak doğrulanmadı) adında iki karakteri kontrol edeceğiz.

    Son olarak GTA 6, PS5 ve Xbox Series X/S konsolları için piyasaya sürülecek. PC sürümü ise çıkışta bulunmayacak ancak ilerleyen dönemlerde kesinlikle gelecektir. GTA 5 bilindiği üzere Eylül 2013’te çıkmıştı, dolayısıyla benzer bir takvim görebiliriz. Aynı zamanda PC sürümü ise Nisan 2015’te piyasaya sürülmüştü. Bu arada söylemeden geçmeyelim; GTA 5’in toplam satışları da 200 milyona ulaştı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/16/24158510/gta-6-release-date-fall-2025 https://www.ign.com/articles/grand-theft-auto-6-release-date-take-two-interactive
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    gta 6, grand theft auto 6 ve
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