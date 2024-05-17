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Tam Boyutta Gör Rockstar'ın ana şirketi Take-Two Interactive'in dördüncü çeyrek ve 2024 mali yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin 1 Ocak-31 Mart döneminde 2,9 milyar dolar zarar ettiği ortaya çıktı. Şirket bu zararın 2,18 milyar dolarlık kısmının şerefiye bedelleri olduğunu söylerken aynı zamanca Grand Theft Auto VI veya kısaca GTA 6 için daha spesifik bir çıkış tarihi bilgisi paylaştı.

GTA 6, 2025 sonbaharında geliyor

Bilindiği üzere Rockstar Games’in yayınladığı ilk GTA 6 fragmanında oyunun çıkış tarihi olarak sadece 2005 yılına işaret edilmiş ve detaya yer verilmemişti. Şimdi ise GTA 6’nın “2025 sonbahar” döneminde çıkacağı açıklandı. Bununla birlikte Take-Two, bundan daha spesifik bir çıkış penceresi açıklamayacak ve bunu Rockstar Games’e bırakacak.

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick aynı zamanda GTA 6’nın ertelenebileceği söylentilerine de cevap verdi: "GTA 6’yı 2025 sonbaharında teslim edeceğimizden son derece eminiz."

Öte yandan GTA 6 ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında resmi fragman ile duyurulmuştu. Yayınlanan fragman sadece 24 saat içinde YouTube'da en çok izlenen video oyunu tanıtımı olmuştu. Videodan anlaşıldığı kadarıyla GTA 6, Florida’nın kurgusal bir versiyonunda geçecek. Oyunda Lucia ve Jason (bu isim resmi olarak doğrulanmadı) adında iki karakteri kontrol edeceğiz.

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Son olarak GTA 6, PS5 ve Xbox Series X/S konsolları için piyasaya sürülecek. PC sürümü ise çıkışta bulunmayacak ancak ilerleyen dönemlerde kesinlikle gelecektir. GTA 5 bilindiği üzere Eylül 2013’te çıkmıştı, dolayısıyla benzer bir takvim görebiliriz. Aynı zamanda PC sürümü ise Nisan 2015’te piyasaya sürülmüştü. Bu arada söylemeden geçmeyelim; GTA 5’in toplam satışları da 200 milyona ulaştı.

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GTA 6’nın çıkış tarihi “2025 sonbahar” olarak açıklandı