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    GTA 6, 2 milyar dolarlık maliyetiyle tarihin en pahalı eğlence ürünü olacak

    Grand Theft Auto 6'nın çıkışını oyun severler dört gözle bekliyor. Rockstar Games'in 2 milyar dolar bütçe ayırdığı GTA 6'nın tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olacağı söyleniyor.
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    GTA 6, maliyetiyle tarihin en pahalı eğlence ürünü olacak Tam Boyutta Gör

    Son on yılın tartışmasız şekilde en çok beklenen oyunu olan Grand Theft Auto 6 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça GTA 6 ile ilgili sızıntıların sayısı da artmaya başladı. Her geçen gün oyunla ilgili yeni birşeyler duyuyoruz.

    Şimdi de GTA 6'nın 2 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olduğuna yönelik bazı bilgiler ortaya çıktı. Bu rakam Grand Theft Auto 6'nın yapım maliyeti açısından tarihin en pahalı eğlence ürünü olacağını gösteriyor. Yani filmler, albümler, diziler, video oyunları, konserler vb. gibi her türlü eğlence ürününü geride bırakacak.

    Oyundan büyük hasılat bekleniyor

    Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi Amazon'a 715 milyon dolara mal olmuştu. Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filminin yapım maliyeti ise 378 milyon dolar. Yeni GTA oyunu Avatar ve Avengers gibi yüksek bütçeli Hollywood projelerini de geride bırakacak.

    Bu miktar oyun geliştirme sürecinin yanı sıra GTA 6 piyasaya sürüldükten sonra yapılacak reklam ve içerik oluşturma çalışmalarını da kapsıyor. Yani uzun vadeli bir bütçe planından bahsediyoruz. Oyunun başarılı bir geri dönüş yapacağından şüphe yok. Zira GTA 5 sadece üç günde şirkete 1 milyar doların üzerinde bir para kazandırmıştı.

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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