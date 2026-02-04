Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 6, 19 Kasım’da hem dijital hem de fiziksel sürümle çıkacak

    Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, GTA 6’nın yalnızca dijital sürümle çıkacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Aynı zamanda GTA 6 için pazarlama faaliyetlerinin bu yaz başlayacağı açıklandı.

    GTA 6, 19 Kasım’da hem dijital hem de fiziksel sürümle çıkacak Tam Boyutta Gör
    Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick, merakla beklenen Grand Theft Auto 6’nın yalnızca dijital olarak çıkacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Oyunun çıkış gününde fiziksel sürümünün olmayacağına dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Zelnick, bu yönde bir planlarının bulunmadığını söyledi.

    Geçtiğimiz ay Polonya merkezli PPE.pl sitesinin güvenilir kaynaklarından Graczdari, Rockstar Games’in sızıntıları önlemek amacıyla GTA 6’nın ilk etapta fiziksel sürüm olmadan piyasaya sürüleceğini öne sürmüştü. Haberde, fiziksel sürümün dijital çıkıştan 3-4 hafta sonra gelebileceği, hatta bazı kaynaklara göre bu tarihin 2027’nin başlarına kadar sarkabileceği iddia edilmişti.

    “Planımız bu değil”

    Zelnick, Variety’ye verdiği röportajda bu iddialara doğrudan yanıt verdi. Fiziksel sürümün çıkış tarihinin dijital versiyondan sonraya bırakılıp bırakılmayacağı sorusuna net bir ifadeyle yanıt veren Zelnick, “Planımız bu değil” dedi.

    Take-Two’nun Salı günü yayımlanan son finansal raporunda, serinin bir önceki oyunu olan Grand Theft Auto 5’in toplam satışlarının 225 milyon adedi aştığı duyuruldu. Ayrıca GTA 6’nın pazarlama çalışmalarının bu yaz aylarında başlayacağı da resmen doğrulandı. Bu bilgi, oyunun bir kez daha ertelenmeyeceğine dair beklentileri güçlendiriyor.

    Zelnick, IGN’e yaptığı açıklamada pazarlama takviminin açıklanmasının, şirketin oyunun çıkış tarihine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı. CEO’ya göre, büyük ölçekli bir yapım için pazarlama sürecine bu kadar yaklaşılmış olması, geliştirme sürecinin kritik aşamalarının geride kaldığı anlamına geliyor.

    GTA 6’nın güncel çıkış tarihi

    GTA 6’nın şu an için 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor. 

    Oyun daha önce iki kez ertelenmişti. İlk olarak 2025 sonbaharında çıkması beklenen yapım, daha sonra 26 Mayıs 2026 tarihine kaydırılmış, ardından Rockstar Games tarafından yeni tarih olarak Kasım 2026 açıklanmıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cam balkon ısıtıcı tavsiye yıldız geçidi sg-1 türkçe dizel tofaş temizlenmiş balık buzlukta ne kadar saklanır taylot zararları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum