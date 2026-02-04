GTA 6, 19 Kasım’da hem dijital hem de fiziksel sürümle çıkacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick, merakla beklenen Grand Theft Auto 6’nın yalnızca dijital olarak çıkacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Oyunun çıkış gününde fiziksel sürümünün olmayacağına dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Zelnick, bu yönde bir planlarının bulunmadığını söyledi.

Geçtiğimiz ay Polonya merkezli PPE.pl sitesinin güvenilir kaynaklarından Graczdari, Rockstar Games’in sızıntıları önlemek amacıyla GTA 6’nın ilk etapta fiziksel sürüm olmadan piyasaya sürüleceğini öne sürmüştü. Haberde, fiziksel sürümün dijital çıkıştan 3-4 hafta sonra gelebileceği, hatta bazı kaynaklara göre bu tarihin 2027’nin başlarına kadar sarkabileceği iddia edilmişti.

“Planımız bu değil”

Zelnick, Variety’ye verdiği röportajda bu iddialara doğrudan yanıt verdi. Fiziksel sürümün çıkış tarihinin dijital versiyondan sonraya bırakılıp bırakılmayacağı sorusuna net bir ifadeyle yanıt veren Zelnick, “Planımız bu değil” dedi.

Take-Two’nun Salı günü yayımlanan son finansal raporunda, serinin bir önceki oyunu olan Grand Theft Auto 5’in toplam satışlarının 225 milyon adedi aştığı duyuruldu. Ayrıca GTA 6’nın pazarlama çalışmalarının bu yaz aylarında başlayacağı da resmen doğrulandı. Bu bilgi, oyunun bir kez daha ertelenmeyeceğine dair beklentileri güçlendiriyor.

Zelnick, IGN’e yaptığı açıklamada pazarlama takviminin açıklanmasının, şirketin oyunun çıkış tarihine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı. CEO’ya göre, büyük ölçekli bir yapım için pazarlama sürecine bu kadar yaklaşılmış olması, geliştirme sürecinin kritik aşamalarının geride kaldığı anlamına geliyor.

GTA 6’nın güncel çıkış tarihi

GTA 6’nın şu an için 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Oyun daha önce iki kez ertelenmişti. İlk olarak 2025 sonbaharında çıkması beklenen yapım, daha sonra 26 Mayıs 2026 tarihine kaydırılmış, ardından Rockstar Games tarafından yeni tarih olarak Kasım 2026 açıklanmıştı.

