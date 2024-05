Lies of P’nin eklentisi için tarih verildi

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör FromSoftware tarafından geliştirilen Demon’s Souls, Dark Souls ve Bloodborne gibi yapımlar, geçtiğimiz on yıl içerisinde yeni bir oyun türü yaratmayı başarmıştı. FromSoftware dışında birçok stüdyo tarafından bu tür altında oyun üretilse de bu oyunların büyük bir kısmı başarısız olmuştu. Geçtiğimiz yıl çıkış yapan Lies of P ise Soulslike (Souls benzeri oyun) türü içerisinde dikkat çeken bir yapım olmayı başarmıştı. Birçok ödüle aday olan yapımın geleceği hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Lies of P’nin eklentisi yıl bitmeden satışa çıkacak

Bloodborne benzeri atmosferi ve büyüleyici hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken Lies of P, geliştirici NEOWIZ’in yüzünü güldürmeyi başardı. Geçtiğimiz aylarda stüdyo, Lies of P’nin eklenti paketini ve serinin bir sonraki oyununu duyurmuştu. Aradan geçen sürede eklenti paketi hakkında herhangi bir detay açıklanmaması oyuncuları korkuttu ancak görünüşe göre stüdyo, yapımın eklenti paketini yıl bitmeden satışa çıkaracak.

[twitteR=https://x.com/Ziostorm1/status/1790751397501177926]

X platformunda Ziostorm, NEOWIZ’in mali raporlarını inceledi ve Lies of P’nin DLC paketi hakkında önemli bir bilgiye ulaştı. Bu rapora göre stüdyo, 2024’ün ikinci yarısında Lies of P’nin DLC paketini piyasaya sürecek. Merakla beklenen paketin net tarihi henüz belli değil ancak NEOWIZ’in önümüzdeki aylarda eklenti paketi hakkında yeni detaylar paylaşması bekleniyor. Xbox ve PC kullanıcıları için Game Pass servisinde bulunan Lies of P; Playstation 4, Playstation 5 ve macOS sistemlerinde de bulunuyor.



