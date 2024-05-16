Lies of P’nin eklentisi için tarih verildi

Lies of P’nin eklentisi yıl bitmeden satışa çıkacak
Bloodborne benzeri atmosferi ve büyüleyici hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken Lies of P, geliştirici NEOWIZ’in yüzünü güldürmeyi başardı. Geçtiğimiz aylarda stüdyo, Lies of P’nin eklenti paketini ve serinin bir sonraki oyununu duyurmuştu. Aradan geçen sürede eklenti paketi hakkında herhangi bir detay açıklanmaması oyuncuları korkuttu ancak görünüşe göre stüdyo, yapımın eklenti paketini yıl bitmeden satışa çıkaracak.
[twitteR=https://x.com/Ziostorm1/status/1790751397501177926]
X platformunda Ziostorm, NEOWIZ’in mali raporlarını inceledi ve Lies of P’nin DLC paketi hakkında önemli bir bilgiye ulaştı. Bu rapora göre stüdyo, 2024’ün ikinci yarısında Lies of P’nin DLC paketini piyasaya sürecek. Merakla beklenen paketin net tarihi henüz belli değil ancak NEOWIZ’in önümüzdeki aylarda eklenti paketi hakkında yeni detaylar paylaşması bekleniyor. Xbox ve PC kullanıcıları için Game Pass servisinde bulunan Lies of P; Playstation 4, Playstation 5 ve macOS sistemlerinde de bulunuyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.