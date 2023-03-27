Traktör üreticileri: Farming Simulator harika bir pazarlama aracı

Oyunu geliştiren Giants Software şirketi, farklı üreticilerden makinelerini simülatörün kataloğuna eklemek için çok sayıda talep aldıklarını söylüyor. Farming Simulator o kadar gerçekçi ki satın almak istedikleri makineleri önce bu oyunda deneyip karar veren çiftçiler bile var.
Traktörlerin mühendislik çizimlerini gönderiyorlar
Simülatörde traktörlerden biçerdöverlere, römorklardan balya makinelerine ve tohum ekme makinelerine kadar çok sayıda ekipman var. Giants Software başlangıçta üreticilerden oyuna dahil olmalarını istemek zorunda kalmış. Şimdi ise tarım makinesi üreticileri oyunda yer almak için deyim yerindeyse "kuyruğa girmiş" durumdalar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)