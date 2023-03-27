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    Anlık Bildirim

    Traktör üreticileri: Farming Simulator harika bir pazarlama aracı

    Traktör ve tarım makinesi üreticileri Farming Simulator'ü bir pazarlama aracı olarak görmeye başladı. Şirketler traktör, biçerdöver ve römork gibi ürünlerini oyuna dahil edebilmek için sıraya girdi.
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    Traktör üreticileri: Farming Simulator harika bir pazarlama aracı Tam Boyutta Gör
    Finlandiyalı Valtra gibi bazı traktör üreticileri, Farming Simulator serisini başarılı bir pazarlama aracı olarak görüyor. The Guardian tarafından hazırlanan rapor, bir video oyununun çiftçilerin traktör satın alma biçiminde nasıl "devrim yarattığını" ortaya koydu.

    Oyunu geliştiren Giants Software şirketi, farklı üreticilerden makinelerini simülatörün kataloğuna eklemek için çok sayıda talep aldıklarını söylüyor. Farming Simulator o kadar gerçekçi ki satın almak istedikleri makineleri önce bu oyunda deneyip karar veren çiftçiler bile var.

    Traktör üreticileri: Farming Simulator harika bir pazarlama aracı Tam Boyutta Gör

    Traktörlerin mühendislik çizimlerini gönderiyorlar

    Simülatörde traktörlerden biçerdöverlere, römorklardan balya makinelerine ve tohum ekme makinelerine kadar çok sayıda ekipman var. Giants Software başlangıçta üreticilerden oyuna dahil olmalarını istemek zorunda kalmış. Şimdi ise tarım makinesi üreticileri oyunda yer almak için deyim yerindeyse "kuyruğa girmiş" durumdalar.

    Traktör üreticileri: Farming Simulator harika bir pazarlama aracı Tam Boyutta Gör
    Giants Software yöneticisi Martin Seidel'e göre şirketler artık simülasyonunun yapılabilmesi için ürünlerinin ayrıntılı mühendislik çizimlerini kendileriyle paylaşıyor. Farming Simulator bir pazarlama aracı olarak görüldüğü için üreticiler traktör ve diğer tarım ekipmanlarının oyunda mümkün olduğunca doğru bir şekilde yer almasını istiyorlar.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    semih kaptan 8 dakika önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 10 dakika önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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