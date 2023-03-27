Tam Boyutta Gör Finlandiyalı Valtra gibi bazı traktör üreticileri, Farming Simulator serisini başarılı bir pazarlama aracı olarak görüyor. The Guardian tarafından hazırlanan rapor, bir video oyununun çiftçilerin traktör satın alma biçiminde nasıl "devrim yarattığını" ortaya koydu.

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Oyunu geliştiren Giants Software şirketi, farklı üreticilerden makinelerini simülatörün kataloğuna eklemek için çok sayıda talep aldıklarını söylüyor. Farming Simulator o kadar gerçekçi ki satın almak istedikleri makineleri önce bu oyunda deneyip karar veren çiftçiler bile var.

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Traktörlerin mühendislik çizimlerini gönderiyorlar

Simülatörde traktörlerden biçerdöverlere, römorklardan balya makinelerine ve tohum ekme makinelerine kadar çok sayıda ekipman var. Giants Software başlangıçta üreticilerden oyuna dahil olmalarını istemek zorunda kalmış. Şimdi ise tarım makinesi üreticileri oyunda yer almak için deyim yerindeyse "kuyruğa girmiş" durumdalar.

Tam Boyutta Gör Giants Software yöneticisi Martin Seidel'e göre şirketler artık simülasyonunun yapılabilmesi için ürünlerinin ayrıntılı mühendislik çizimlerini kendileriyle paylaşıyor. Farming Simulator bir pazarlama aracı olarak görüldüğü için üreticiler traktör ve diğer tarım ekipmanlarının oyunda mümkün olduğunca doğru bir şekilde yer almasını istiyorlar.

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Traktör üreticileri: Farming Simulator harika bir pazarlama aracı