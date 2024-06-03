En sevdiğiniz eski oyun “Remaster” olmaya çok yakın: RTX Remix artık açık kaynak

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Tam Boyutta Gör Nvidia, kısa bir süre önce RTX Remix'in tamamen açık kaynak kodlu olacağını ve 20.000'den fazla mod yapımcısına ev sahipliği yapan platformun yeteneklerinin daha da gelişeceğini duyurdu. Nvidia geliştiricilerin Remix'in tüm özelliklerini herhangi bir oyuna entegre etmesine olanak tanıyacak bir RTX Runtime SDK'nın bu ay piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Eski oyunlara modern dokunuş

Tam Boyutta Gör Bu potansiyel olarak büyük bir değişiklik çünkü şu anda RTX Remix yalnızca DirectX 8 veya DirectX 9 oyunlarıyla sınırlı. Remaster olarak yeniden düzenlenen oyunlar, ışın izleme, AI doku değiştirme ve DLSS 3.5 gibi yükseltme özellikleri ile modern hale getiriliyordu. Ancak bu aynı zamanda bir ton başka oyunun RTX Remix modlama işlemi için uygun olmadığı anlamına da geliyor.

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Şimdi ise a RTX Remix Toolkit'in açık kaynak haline gelmesiyle geliştiriciler ve mod yapımcılar teknoloji üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilecekler. Ancak Nvidia bununla da sınırlıyor kalmıyor ve RTX Remix Runtime SDK'yı da açıyor. Böylece geliştiricilerin Remix Runtime'ı işleme verilerine erişebildikleri hemen hemen her oyuna veya dijital içerik oluşturma aracına entegre etmeleri sağlanacak.

Tam Boyutta Gör Elbette sevdiğiniz DirectX 10 ve 11 oyunları hemen Remix ile uyumlu hale gelmeyecek, oyunun geliştiricilerinin geri dönüp Remix işleyicisine yerel destek eklemek için Runtime SDK'yı kullanmaları gerekecek. Nvidia’nın Remix duyuruları bununla da sınırlı değil. REST API adı verilen yeni bir şey var ve bu, RTX Remix'i Blender gibi dijital içerik oluşturma araçlarına ve Hammer gibi modlama araçlarına bağlamaya olanak tanıyor. Ayrıca, mod yapımcıları ComfyUI gibi üretken yapay zeka uygulamalarından da yararlanabilecekler. RTX Remix Toolki şimdiye kadar 20.000'den fazla mod yapımcısı tarafından klasik oyunları modlamak için kullanıldı ve 130'dan fazla RTX remaster'ı üretildi.

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