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    Anlık Bildirim

    En sevdiğiniz eski oyun “Remaster” olmaya çok yakın: RTX Remix artık açık kaynak

    Nvidia, Computex 2024 kapsamında RTX Remix Toolkit'i açık kaynaklı hale getiriyor ve neredeyse tüm oyunlarda geliştiricileri güçlendirmek için Runtime SDK'yı yayınlıyor.
    RTX Remix açık kaynak oldu: Oyunlarda Remaster dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, kısa bir süre önce RTX Remix'in tamamen açık kaynak kodlu olacağını ve 20.000'den fazla mod yapımcısına ev sahipliği yapan platformun yeteneklerinin daha da gelişeceğini duyurdu. Nvidia geliştiricilerin Remix'in tüm özelliklerini herhangi bir oyuna entegre etmesine olanak tanıyacak bir RTX Runtime SDK'nın bu ay piyasaya sürüleceğini açıkladı.

    Eski oyunlara modern dokunuş

    RTX Remix açık kaynak oldu: Oyunlarda Remaster dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Bu potansiyel olarak büyük bir değişiklik çünkü şu anda RTX Remix yalnızca DirectX 8 veya DirectX 9 oyunlarıyla sınırlı. Remaster olarak yeniden düzenlenen oyunlar, ışın izleme, AI doku değiştirme ve DLSS 3.5 gibi yükseltme özellikleri ile modern hale getiriliyordu. Ancak bu aynı zamanda bir ton başka oyunun RTX Remix modlama işlemi için uygun olmadığı anlamına da geliyor.

    Şimdi ise a RTX Remix Toolkit'in açık kaynak haline gelmesiyle geliştiriciler ve mod yapımcılar teknoloji üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilecekler. Ancak Nvidia bununla da sınırlıyor kalmıyor ve RTX Remix Runtime SDK'yı da açıyor. Böylece geliştiricilerin Remix Runtime'ı işleme verilerine erişebildikleri hemen hemen her oyuna veya dijital içerik oluşturma aracına entegre etmeleri sağlanacak.

    RTX Remix açık kaynak oldu: Oyunlarda Remaster dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Elbette sevdiğiniz DirectX 10 ve 11 oyunları hemen Remix ile uyumlu hale gelmeyecek, oyunun geliştiricilerinin geri dönüp Remix işleyicisine yerel destek eklemek için Runtime SDK'yı kullanmaları gerekecek. Nvidia’nın Remix duyuruları bununla da sınırlı değil. REST API adı verilen yeni bir şey var ve bu, RTX Remix'i Blender gibi dijital içerik oluşturma araçlarına ve Hammer gibi modlama araçlarına bağlamaya olanak tanıyor. Ayrıca, mod yapımcıları ComfyUI gibi üretken yapay zeka uygulamalarından da yararlanabilecekler. RTX Remix Toolki şimdiye kadar 20.000'den fazla mod yapımcısı tarafından klasik oyunları modlamak için kullanıldı ve 130'dan fazla RTX remaster'ı üretildi.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98632/rtx-remix-goes-fully-open-source-to-remaster-as-many-classic-games-possible/index.html https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/rtx-remix-rest-api-comfyui-app-connectors/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    vespa tarzı motor re re re ra ra ra ne demek elektrik sayacında kırmızı ışık yanıp sönüyor peugeot 301 servis ışığı neden yanar direksiyon sınavında komisyon yönlendiriyor mu

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