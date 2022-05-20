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    Anlık Bildirim

    GTA serisi 375 milyon sattı, yarısı GTA V

    GTA V seride halen son oyun olmanın keyfini sürüyor. 2013 yılından bu yana satışta olan oyun halen en çok satanlar listesinde yer almaya devam ediyor. Firmaya katkıları da büyük. 
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    GTA V
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    Oyun dünyasının en önemli yapımları arasında gösterilen Grand Theft Auto ya da kısaca GTA serisi tarihe damga vurmaya devam ediyor. İşin ilginç tarafı ise en büyük katkıyı halen daha tek bir oyunun sağlıyor olması.

    GTA serisi rekor kırıyor

    Take-Two Interactive tarafından yapılan açıklamaya göre GTA oyun serisi bugüne kadar 375 milyon adet kopya sattı. 2013 yılından bu yana piyasada olan GTA V oyunu ise 165 milyon kopyaya imza attı.

    Tüm satışların neredeyse yüzde 44’üne hakim olan GTA V toplamda 7.5 milyar dolar üretti. Tüm GTA serisinin ne kadar gelir ürettiği firma tarafından açıklanmadı ancak bu rakamın en az iki katı kadar bir tahmin yanlış olmaz. GTA Online oyunu da oyun içi satışlarla belirli bir oranda gelirlere katkı yapıyor.

    GTA V uzun bir süre daha piyasada kalmaya devam edecek zira GTA VI henüz geliştirme aşamasında. Kaynaklar 2024 sonu veya 2025 başı gibi GTA VI oyununu beklerken GTA V satış gelirlerini daha da arttıracaktır.

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    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 4 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 4 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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