GTA serisi 375 milyon sattı, yarısı GTA V

Tam Boyutta Gör

Oyun dünyasının en önemli yapımları arasında gösterilen Grand Theft Auto ya da kısaca GTA serisi tarihe damga vurmaya devam ediyor. İşin ilginç tarafı ise en büyük katkıyı halen daha tek bir oyunun sağlıyor olması.

GTA serisi rekor kırıyor

Take-Two Interactive tarafından yapılan açıklamaya göre GTA oyun serisi bugüne kadar 375 milyon adet kopya sattı. 2013 yılından bu yana piyasada olan GTA V oyunu ise 165 milyon kopyaya imza attı.

Rockstar GTA Online'ın abonelik servisi GTA Plus'ı duyurdu 1 ay önce eklendi

Tüm satışların neredeyse yüzde 44’üne hakim olan GTA V toplamda 7.5 milyar dolar üretti. Tüm GTA serisinin ne kadar gelir ürettiği firma tarafından açıklanmadı ancak bu rakamın en az iki katı kadar bir tahmin yanlış olmaz. GTA Online oyunu da oyun içi satışlarla belirli bir oranda gelirlere katkı yapıyor.

GTA V uzun bir süre daha piyasada kalmaya devam edecek zira GTA VI henüz geliştirme aşamasında. Kaynaklar 2024 sonu veya 2025 başı gibi GTA VI oyununu beklerken GTA V satış gelirlerini daha da arttıracaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA V ne kadar sattı?