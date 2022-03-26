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    Rockstar GTA Online'ın abonelik servisi GTA+'ı duyurdu: Aylık 6 dolar

    GTA serisinin geliştiricisi olan Rockstar Games, geçtiğimiz saatlerde Grand Theft Auto Online'ın aylık abonelik servisi GTA+'ı duyurdu. Aylık 6 dolarlık bir ücreti var.
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    Rockstar GTA Online'ın abonelik servisi GTA Plus'ı duyurdu
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    Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan GTA'nın yayıncısı Rockstar Games geçtiğimiz saatlerde online oyunları GTA Online için yeni bir servis duyurdu.

    GTA+ Duyuruldu

    Rockstar Games geçtiğimiz saatlerde GTA Online için yeni bir aylık abonelik servisi duyurdu. GTA+ isimli bu servis Amerika için aylık 6 dolar gibi bir fiyata sahip. Bu servise üye olanlar GTA Online için çeşitli artılara sahip olacaklar. GTA+ ayrıcalıkları 29 Mart'ta abone olanlar için erişime açılacak

    29 Mart ve 27 Nisan tarihleri arasında oyunculara sunulacak ayrıcalıklara baktığımızda oyunculara otomatik olarak 500.000 dolar oyun içi para gönderileceğini görüyoruz. Ayrıca La Mesa'da bulunan Auto Shop, Los Santos Tuners'dan çeşitli oyun güncellemeleri sunduğunu, yat sahipleri, herhangi bir ek ücret ödemeden Aquarius Super Yacht'a upgrade yapabileceğini ve otomobil mağazası için ücretsiz boya ve amblem seçenekleri olduğunu görüyoruz. Ayrıca daha birçok ayrıcalık da sunuluyor. Tüm ayrıcalıkları burada bulabilirsiniz. Her ay sunulacak olan ayrıcalıklar değişecek.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

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    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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