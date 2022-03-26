Rockstar GTA Online'ın abonelik servisi GTA+'ı duyurdu: Aylık 6 dolar

Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan GTA'nın yayıncısı Rockstar Games geçtiğimiz saatlerde online oyunları GTA Online için yeni bir servis duyurdu.
GTA+ Duyuruldu
Rockstar Games geçtiğimiz saatlerde GTA Online için yeni bir aylık abonelik servisi duyurdu. GTA+ isimli bu servis Amerika için aylık 6 dolar gibi bir fiyata sahip. Bu servise üye olanlar GTA Online için çeşitli artılara sahip olacaklar. GTA+ ayrıcalıkları 29 Mart'ta abone olanlar için erişime açılacak.
29 Mart ve 27 Nisan tarihleri arasında oyunculara sunulacak ayrıcalıklara baktığımızda oyunculara otomatik olarak 500.000 dolar oyun içi para gönderileceğini görüyoruz. Ayrıca La Mesa'da bulunan Auto Shop, Los Santos Tuners'dan çeşitli oyun güncellemeleri sunduğunu, yat sahipleri, herhangi bir ek ücret ödemeden Aquarius Super Yacht'a upgrade yapabileceğini ve otomobil mağazası için ücretsiz boya ve amblem seçenekleri olduğunu görüyoruz. Ayrıca daha birçok ayrıcalık da sunuluyor. Tüm ayrıcalıkları burada bulabilirsiniz. Her ay sunulacak olan ayrıcalıklar değişecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"