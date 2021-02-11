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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GTX 1050 Ti küllerinden doğuyor

    Ekran kartı pazarında yaşanan kıtlık bit pazarına adeta nur yağdırdı. Nvidia iki önceki nesilden olan GTX 1050 Ti ekran kartını yeniden üretici ortaklarına dağıtma kararı aldı.
    11 Şubat 2021, 20:30 (6 gün)
    24,2b
    1
    80
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    45

    GTX 1050 Ti küllerinden doğuyor
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    Kripto para madencilerinin bırakın ekran kartlarını artık oyuncu dizüstülerini bile yağmalamaya başlaması Nvidia’nın çareyi geçmişte aramasına neden oluyor. Bir süre önce RTX 2000 serisini raftan indirme kararı alan firma şimdi de GTX 1050 Ti ekran kartını devreye aldı.

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    GTX 1050 Ti yeniden sahnede

    Sektörden gelen bilgilere göre GTX 3000 serisinde yaşanan büyük stok sıkıntıları Nvidia’yı geçmişe götürdü. Yaklaşık 2 yıl önce üretimi durdurulan GeForce GTX 1050 Ti ekran kartı yeniden üretici ortaklara sunulacak.

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    2018 fırtınasından sonra grafik teknolojileri pazarındaki ikinci büyük stok sıkıntısı olduğu ifade edilen bu dönemde Nvidia mecburen önceki nesillere başvurmak zorunda kaldı. GeForce GTX 1050 Ti bu noktada giriş seviyesinde oluşan boşluğu doldurmaya çalışacak.

    GP107 Pascal çekirdeğini temel alan GTX 1050 Ti ekran kartı 4GB GDDR5 bellek barındırıyordu. Full HD düşük ayarlarda oyun oynamak isteyenleri hedefleyen GTX 1050 Ti ekran kartının kalan stokları halen pek çok perakendecide satıştaydı. Önümüzdeki dönemde GTX 1050 Ti ürünlerini daha fazla piyasada görebiliriz.



    https://wccftech.com/nvidia-bringing-gtx-1050-ti-back-from-the-dead-to-meet-aib-demand/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    homebird (Bilen BİLİR) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel(!) çözüm. Madencilere 3080, oyunculara 1050ti. Oyunculara kart satmıyorsunuz bari dalga geçmeyin.
    Yanıtla +149
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    kunGFu 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    rtx3000 leri cesitli bahaneler ile cok cok az üret, yüksek talep olustur, stok sorunu meydana getir, depoyu yani elde kalan cercöp ne varsa nakite cevir...

    Valla derslerini iyi calismislar, basarmislar... hayal degil, gercek!
    rtx3000 leri cesitli bahaneler ile cok cok az üret, yüksek talep olustur, stok sorunu meydana getir, depoyu yani elde kalan cercöp ne varsa nakite cevir...
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    1 Yanıt Yanıtla +91
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    Jon_Kar 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim de her ne satsam onu alacak fanboy kitlem olsa ben de GT 710 u tekrar satışa koyardım
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    Reichwehr (Cyber Outlaw) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben gtx 970 kullanıyorum hala
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    Çağdaş (Çağdaş ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ne lan yıllar önce 600 tl civarıyken hatta altında fiyatı varken alsam mı diye düşündüm, sonra araya zaman girdi abuk subuk fiyatlar belirdi. Dedim nvidia yeni jenarasyon kartlarda mantıklı bir şey çıkarır. Dikkati mi çekti 1660 modeliydi sanırım 1800 lerde fiyatı vardı ilişmedim, 1050 ti yerine bir şey koyar herhalde dedim sonra 3050 dikkatimi çekti ilk 3000 serilerini duyurunca aradan ne kadar zaman geçti. Şimdi karşıma çıkan habere bak , vakti zamanında r7 260x aldım sanırım onla yola devam edeceğim. Güç olarak çok fark yoktur herhalde, zamanında 200-300 bandında almıştım
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    ezicioyuncu (Bora ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ultrada ne oynuyorsun mario falan mi ? Ya da 720p de falan herhalde, 1050ti 2021 piyasasinda rezil bi kart şuan
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    hala 1050 kullanan ben 😮
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    gtx 1050 ti halen kullanıyorum, çoğu oyunları high ayarlarda ve bazılarını da ultra ayarlarda rahatlıkla oynayabiliyorum, bence gelmiş geçmiş en iyi ekran kartlarından biri...
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Amazon fiyatına bak diyen arkadaş, adam zaten amazon Türkiye linki vermiş. Nasıl bir kafa bu :)
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    raytinez_77 (Emir Soyvural) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dalga geçiyorlar
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    StaatSanWalt (FFF ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzun süredir öyle veya böyle kartlarını kullanıyorum ancak umarım Nvidia sektörde tekel oluşturması ve bu tekeli bu şekilde kötüye kullanması sebebiyle iyi para cezaları alır.
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    Darkfield (Adem DUMAN) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Güncellemesi yokken bile faiş fiyata sattıklarını tekrar gündeme koyup biraz daha kar koyup piyasa sürmek istiyorlar tabi. Üşenmesinler 9800Gt Gt 550 vb onları da sürün piyasaya
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    Rindaman ( -) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Evde 1050ti çekmecede duruyor valla.
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    nvidia, geforce gtx 1050 ti ve Donanım
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