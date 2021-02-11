GTX 1050 Ti küllerinden doğuyor

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Kripto para madencilerinin bırakın ekran kartlarını artık oyuncu dizüstülerini bile yağmalamaya başlaması Nvidia’nın çareyi geçmişte aramasına neden oluyor. Bir süre önce RTX 2000 serisini raftan indirme kararı alan firma şimdi de GTX 1050 Ti ekran kartını devreye aldı.

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GTX 1050 Ti yeniden sahnede

Sektörden gelen bilgilere göre GTX 3000 serisinde yaşanan büyük stok sıkıntıları Nvidia’yı geçmişe götürdü. Yaklaşık 2 yıl önce üretimi durdurulan GeForce GTX 1050 Ti ekran kartı yeniden üretici ortaklara sunulacak.

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2018 fırtınasından sonra grafik teknolojileri pazarındaki ikinci büyük stok sıkıntısı olduğu ifade edilen bu dönemde Nvidia mecburen önceki nesillere başvurmak zorunda kaldı. GeForce GTX 1050 Ti bu noktada giriş seviyesinde oluşan boşluğu doldurmaya çalışacak.

GP107 Pascal çekirdeğini temel alan GTX 1050 Ti ekran kartı 4GB GDDR5 bellek barındırıyordu. Full HD düşük ayarlarda oyun oynamak isteyenleri hedefleyen GTX 1050 Ti ekran kartının kalan stokları halen pek çok perakendecide satıştaydı. Önümüzdeki dönemde GTX 1050 Ti ürünlerini daha fazla piyasada görebiliriz.

https://wccftech.com/nvidia-bringing-gtx-1050-ti-back-from-the-dead-to-meet-aib-demand/

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