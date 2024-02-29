The Rings of Power'ın 3. sezonu için hazırlıklar başladı

Amazon'un böylesine büyük yatırım yaptığı bir dizinin hayal kırıklığı yaratması, kamera arkasında bazı değişiklikler yapılabileceğini düşündürdü. Ancak görünen o ki Amazon yönetimi ortaya koyulan işten çok da şikayetçi değil. Çünkü dizinin yaratıcıları olan Patrick McKay ve JD Payne, bu hafta Amazon MGM ile yeni bir anlaşma imzaladı. İkili, bu anlaşma kapsamında hem Amazon Prime Video için yeni projeler hazırlayacak, hem de The Rings of Power'ın başında kalmaya devam edecek.
The Rings of Power, Bu Yıl 2. Sezonuyla Geri Dönecek
Nitekim McKay ve Payne öncülüğünde 3. sezon hazırlıklarına başlanmış durumda. Dizinin 3. sezonu için henüz bir senarist ekibi kurulmadı ama McKay ve Payne şimdiden 3. sezonun hikâyesinin ana hatlarını çizmeye başladı.
The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın 2. sezonu, bu yılın ikinci yarısında Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.