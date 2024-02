The Rings of Power'ın 3. sezonu için hazırlıklar başladı

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'nun bugüne kadar imza attığı belki de en dikkat çekici yapım olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings: The Rings of Power), çok büyük beklentilerle izleyici karşısına çıktı. Ancak bu beklentilerin çok altında kaldı. Dizinin 2022 yılında ekrana gelen ilk sezonu, pek çok izleyici için hayal kırıklığına dönüştü.

Amazon'un böylesine büyük yatırım yaptığı bir dizinin hayal kırıklığı yaratması, kamera arkasında bazı değişiklikler yapılabileceğini düşündürdü. Ancak görünen o ki Amazon yönetimi ortaya koyulan işten çok da şikayetçi değil. Çünkü dizinin yaratıcıları olan Patrick McKay ve JD Payne, bu hafta Amazon MGM ile yeni bir anlaşma imzaladı. İkili, bu anlaşma kapsamında hem Amazon Prime Video için yeni projeler hazırlayacak, hem de The Rings of Power'ın başında kalmaya devam edecek.

The Rings of Power, Bu Yıl 2. Sezonuyla Geri Dönecek

Nitekim McKay ve Payne öncülüğünde 3. sezon hazırlıklarına başlanmış durumda. Dizinin 3. sezonu için henüz bir senarist ekibi kurulmadı ama McKay ve Payne şimdiden 3. sezonun hikâyesinin ana hatlarını çizmeye başladı.

The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın 2. sezonu, bu yılın ikinci yarısında Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.

The Rings of Power 3. sezon hazırlıkları başladı