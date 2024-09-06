The Rings of Power 2. sezonda izleyicisinin yarısını kaybetti

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Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'nun bugüne kadara hayata geçirdiği en büyük yapım olan The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri), geçtiğimiz hafta 2. sezonuyla ekranlara geri döndü. İlk sezonun ilk iki bölümünü aynı anda yayınlayan Prime Video, 2. sezona ise üç bölüm birden yayınlayarak başladı. Ancak ekstra bir bölüm yayınlanmış olmasına rağmen, 2. sezon prömiyeri ilk sezonun çok altında kaldı.

Amazon henüz 2. sezonun izlenme rakamlarını paylaşmadı. Ancak TV kanallarının ve dijital platformlarn izlenme rakamlarını takip eden Samba TV tarafından paylaşılan veriler, dizinin 2. sezona geçerken izleyicilerinin yarısını kaybettiğini gösteriyor.

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The Rings of Power İlk Sezonuyla Hayal Kırıklığı Yaratmıştı

Samba TV tarafından paylaşılan verilere göre, The Rings of Power, 2. sezonu yayınlandıktan sonraki dört gün içinde ABD'de 902 bin hanede izlendi. Oysa ilk sezonun ilk bölümleri üç gün içinde 1.8 milyon izleyici çekmişti. Bu da dizinin ilk sezona başlayan izleyicilerin anca yarısını elde tutabildiğini gösteriyor.

The Rings of Power'ın yaşadığı bu büyük düşüşün o kadar da sürpriz olduğu söylenemez. Zira 2022 yılında ekrana gelen ilk sezon pek çok kişi için hayal kırıklığına dönüştü. Özellikle Yüzüklerin Efendisi serisinin sıkı hayranları, Tolkien'ın eseri üzerinde önemli değişikler yapan bu uyarlamadan hiç memnun kalmadı. Bu hoşnutsuzluk izlenme rakamlarına da yansımış gibi görünüyor.

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The Rings of Power izleyicisinin yarısını kaybetti