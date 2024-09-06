The Rings of Power 2. sezonda izleyicisinin yarısını kaybetti

Amazon henüz 2. sezonun izlenme rakamlarını paylaşmadı. Ancak TV kanallarının ve dijital platformlarn izlenme rakamlarını takip eden Samba TV tarafından paylaşılan veriler, dizinin 2. sezona geçerken izleyicilerinin yarısını kaybettiğini gösteriyor.
The Rings of Power İlk Sezonuyla Hayal Kırıklığı Yaratmıştı
Samba TV tarafından paylaşılan verilere göre, The Rings of Power, 2. sezonu yayınlandıktan sonraki dört gün içinde ABD'de 902 bin hanede izlendi. Oysa ilk sezonun ilk bölümleri üç gün içinde 1.8 milyon izleyici çekmişti. Bu da dizinin ilk sezona başlayan izleyicilerin anca yarısını elde tutabildiğini gösteriyor.
The Rings of Power'ın yaşadığı bu büyük düşüşün o kadar da sürpriz olduğu söylenemez. Zira 2022 yılında ekrana gelen ilk sezon pek çok kişi için hayal kırıklığına dönüştü. Özellikle Yüzüklerin Efendisi serisinin sıkı hayranları, Tolkien'ın eseri üzerinde önemli değişikler yapan bu uyarlamadan hiç memnun kalmadı. Bu hoşnutsuzluk izlenme rakamlarına da yansımış gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.