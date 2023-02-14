Gereksinimleri karşılamayan Windows 11 bilgisayarlar için yeni filigran geliyor

Windows 11'e yeni filigran geliyor
Ocak 2023 güncellemesinin bir parçası olarak Microsoft artık Windows 11 22H2 çalıştıran desteklenmeyen bilgisayarlarda “Sistem gereksinimleri karşılanmadı” filigranını göstermeye başladı. Ancak Microsoft bu filigranı her sistemde göstermiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bazı sistemi yetersiz kullanıcılarda Ocak 2023 Salı Yaması'ndan sonra bu filigran gösterilmekte.
Ancak Microsoft, güvenlik endişelerinden dolayı Windows 11’i eski sistemlerde çalıştırmak istemiyor. Bunun yerine şirket, yeni işletim sistemi için minimum gereksinimleri karşılayabilen bir sisteme geçmenizi talep ediyor. Öte yandan, “Sistem gereksinimleri karşılanmadı” uyarısı alan sistemlerde Windows 11’in işlevselliğinde bir değişiklik olmayacak ve güncellemeleri almaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah