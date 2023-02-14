Gereksinimleri karşılamayan Windows 11 bilgisayarlar için yeni filigran geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11’i bir yıldan fazla bir süre önce piyasaya sürdü. İşletim sistemi geçtiğimiz senenin son aylarında ilk büyük güncellemesini alarak daha sezgisel ve eksiksiz bir şekle büründü. Şimdi ise Windows 11’in 2023 güncellemesinde ise desteklenmeyen sistemler için bir filigran geliyor.

Windows 11'e yeni filigran geliyor

Ocak 2023 güncellemesinin bir parçası olarak Microsoft artık Windows 11 22H2 çalıştıran desteklenmeyen bilgisayarlarda “Sistem gereksinimleri karşılanmadı” filigranını göstermeye başladı. Ancak Microsoft bu filigranı her sistemde göstermiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bazı sistemi yetersiz kullanıcılarda Ocak 2023 Salı Yaması'ndan sonra bu filigran gösterilmekte.

Tam Boyutta Gör Gelinen noktada kullanıcılar, sistemleri Windows 11’in gereksinimlerini karşılamasa da çeşitli araçları kullanarak yeni işletim sistemini bir süredir kullanıyor. Kaldı ki cihazınız Windows 10'u sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyorsa, Windows 11'i de gayet iyi çalıştıracaktır.

Microsoft, Windows 11 23H2'yi yayınlamaya hazırlanıyor 1 gün önce eklendi

Ancak Microsoft, güvenlik endişelerinden dolayı Windows 11’i eski sistemlerde çalıştırmak istemiyor. Bunun yerine şirket, yeni işletim sistemi için minimum gereksinimleri karşılayabilen bir sisteme geçmenizi talep ediyor. Öte yandan, “Sistem gereksinimleri karşılanmadı” uyarısı alan sistemlerde Windows 11’in işlevselliğinde bir değişiklik olmayacak ve güncellemeleri almaya devam edecek.

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Güçsüz Windows 11 bilgisayarlar için yeni bir filigran geliyor