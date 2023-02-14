Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gereksinimleri karşılamayan Windows 11 bilgisayarlar için yeni filigran geliyor

    Microsoft, yakında Windows 11 için yeni bir filigranı kullanıma alacak. Belirtilenlere göre gereksinimleri karşılamayan Windows 11 sistemlerde yeni bir uyarı mesajı gösterilecek.
    1
    Güçsüz Windows 11 bilgisayarlar için yeni bir filigran geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11’i bir yıldan fazla bir süre önce piyasaya sürdü. İşletim sistemi geçtiğimiz senenin son aylarında ilk büyük güncellemesini alarak daha sezgisel ve eksiksiz bir şekle büründü. Şimdi ise Windows 11’in 2023 güncellemesinde ise desteklenmeyen sistemler için bir filigran geliyor.

    Windows 11'e yeni filigran geliyor

    Ocak 2023 güncellemesinin bir parçası olarak Microsoft artık Windows 11 22H2 çalıştıran desteklenmeyen bilgisayarlarda “Sistem gereksinimleri karşılanmadı” filigranını göstermeye başladı. Ancak Microsoft bu filigranı her sistemde göstermiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bazı sistemi yetersiz kullanıcılarda Ocak 2023 Salı Yaması'ndan sonra bu filigran gösterilmekte.

    Güçsüz Windows 11 bilgisayarlar için yeni bir filigran geliyor Tam Boyutta Gör
    Gelinen noktada kullanıcılar, sistemleri Windows 11’in gereksinimlerini karşılamasa da çeşitli araçları kullanarak yeni işletim sistemini bir süredir kullanıyor. Kaldı ki cihazınız Windows 10'u sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyorsa, Windows 11'i de gayet iyi çalıştıracaktır.

    Ancak Microsoft, güvenlik endişelerinden dolayı Windows 11’i eski sistemlerde çalıştırmak istemiyor. Bunun yerine şirket, yeni işletim sistemi için minimum gereksinimleri karşılayabilen bir sisteme geçmenizi talep ediyor. Öte yandan, “Sistem gereksinimleri karşılanmadı” uyarısı alan sistemlerde Windows 11’in işlevselliğinde bir değişiklik olmayacak ve güncellemeleri almaya devam edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

    Profil resmi
    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aküsüz araba çalışır mı iphone ilk şarj muhabbet kuşu yumurtası nasıl sıcak tutulur köpek ısırdı ama kanamadı yurtta sigara içme cezası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Plus
    Apple iPhone 14 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo E15
    Lenovo E15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız