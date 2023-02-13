Tam Boyutta Gör Microsoft bildiğiniz üzere Windows 10'dan bu yana her yıl iki büyük güncelleme yayınlıyordu. Yazılım devi Windows 11'in çıkışı ile birlikte bu stratejisini sadece "bir büyük" özellik güncellemesi içerecek şekilde değiştirdi. Ancak yıl boyunca işletim sistemi deneyimini daha da geliştirecek Moment adlı küçük güncellemeler sunulmaya devam edecek.

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Microsoft'un 2023 yılında yayınlayacağı büyük güncelleme 23H2 olacak. Windows 11 sürüm 23H2 ile ilgili ilk referans Twitter kullanıcısı XenoPanther tarafından tespit edildi. Şirket bu sürüm üzerindeki çalışmalara başlamış görünüyor. Yakında Windows Insider yapılarında bu sürümle ilgili bazı iyileştirmeler görmemiz sürpriz olmayacak.

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Windows 11 23H2 ne zaman çıkacak?

Microsoft'un kendisinin de belirttiği gibi büyük Windows 11 güncellemeleri genellikle yılın ikinci yarısında yayınlanıyor. Dolayısı ile 23H2 sürümünün Eylül veya Ekim ayı içerisinde kullanıma sunulmasını bekleyebiliriz. Çıkış tarihi yaklaştıkça yeni özellik güncellemesi hakkında daha fazla detay öğrenme şansına sahip olacağız.

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Microsoft, Windows 11 23H2'yi yayınlamaya hazırlanıyor