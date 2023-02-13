Microsoft, Windows 11 23H2'yi yayınlamaya hazırlanıyor

Microsoft'un 2023 yılında yayınlayacağı büyük güncelleme 23H2 olacak. Windows 11 sürüm 23H2 ile ilgili ilk referans Twitter kullanıcısı XenoPanther tarafından tespit edildi. Şirket bu sürüm üzerindeki çalışmalara başlamış görünüyor. Yakında Windows Insider yapılarında bu sürümle ilgili bazı iyileştirmeler görmemiz sürpriz olmayacak.
Windows 11 23H2 ne zaman çıkacak?
Microsoft'un kendisinin de belirttiği gibi büyük Windows 11 güncellemeleri genellikle yılın ikinci yarısında yayınlanıyor. Dolayısı ile 23H2 sürümünün Eylül veya Ekim ayı içerisinde kullanıma sunulmasını bekleyebiliriz. Çıkış tarihi yaklaştıkça yeni özellik güncellemesi hakkında daha fazla detay öğrenme şansına sahip olacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah