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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11 23H2'yi yayınlamaya hazırlanıyor

    Microsoft kısa süre önce Windows 11 21H2 çalıştıran bilgisayarları otomatik olarak 22H2 sürümüne yükseltmeye başlamıştı. Şirket şimdi de bir sonraki büyük Windows 11 güncellemesine hazırlanıyor.
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    Microsoft, Windows 11 23H2'yi yayınlamaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft bildiğiniz üzere Windows 10'dan bu yana her yıl iki büyük güncelleme yayınlıyordu. Yazılım devi Windows 11'in çıkışı ile birlikte bu stratejisini sadece "bir büyük" özellik güncellemesi içerecek şekilde değiştirdi. Ancak yıl boyunca işletim sistemi deneyimini daha da geliştirecek Moment adlı küçük güncellemeler sunulmaya devam edecek.

    Microsoft'un 2023 yılında yayınlayacağı büyük güncelleme 23H2 olacak. Windows 11 sürüm 23H2 ile ilgili ilk referans Twitter kullanıcısı XenoPanther tarafından tespit edildi. Şirket bu sürüm üzerindeki çalışmalara başlamış görünüyor. Yakında Windows Insider yapılarında bu sürümle ilgili bazı iyileştirmeler görmemiz sürpriz olmayacak.

    Microsoft, Windows 11 23H2'yi yayınlamaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Windows 11 23H2 ne zaman çıkacak?

    Microsoft'un kendisinin de belirttiği gibi büyük Windows 11 güncellemeleri genellikle yılın ikinci yarısında yayınlanıyor. Dolayısı ile 23H2 sürümünün Eylül veya Ekim ayı içerisinde kullanıma sunulmasını bekleyebiliriz. Çıkış tarihi yaklaştıkça yeni özellik güncellemesi hakkında daha fazla detay öğrenme şansına sahip olacağız.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 17 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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