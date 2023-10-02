Tam Boyutta Gör Güncelleme derken geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni Model 3 kadar büyük bir değişimden söz etmiyoruz. Şimdilik daha kısıtlı bir değişim yaşayan Model Y'deki asıl güncellemenin 2024 yılında yapılması bekleniyor.

Dış tasarıma baktığımızda ilk olarak 19 inçlik jantların değiştiğini görmekteyiz. Orijinal gümüş renkli jantlar yerine yeni Model 3'teki gibi siyah jantlara geçiş yapılmış. Bunun yanı sıra iç mekandaki yeni 256 renk ambiyans aydınlatması ile kullanıcılar aracın ışığını kendi tercihlerine göre ayarlayabiliyor. Yine iç mekandaki ahşap kaplamanın yerini tekstil malzemesine bıraktığını da belirtelim.

Tam Boyutta Gör Tesla Model Y'nin performansında da bir iyileşme söz konusu. Yeni versiyonun 0-100 km/s hızlanması 5,9 saniye sürüyor. Normalde bu süre 6,9 saniye civarındaydı. Performanstaki bu iyileşmenin sadece standart versiyon için olduğunu belirtelim. Uzun menzil ve Performans versiyonlarında herhangi bir değişim yok.

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Menzil tarafında da Model Y'nin standart versiyonunun menzili CLTC normuna göre 545 km'den 554 km'ye yükselmiş. Uzun menzilli versiyonda ise 660 km'den 688 km'ye doğru yaklaşık 30 km gibi gözle görülür bir artış yaşanmış. Performans versiyonunun menzilinde ise herhangi bir değişim yok.

Tesla Model Y'nin Çin'deki fiyatı 263.900 Yuan'dan (997 bin TL) başlıyor.

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Güncellenen Tesla Model Y Çin'de satışa sunuldu