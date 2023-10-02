Güncellenen Tesla Model Y Çin'de satışa sunuldu

Dış tasarıma baktığımızda ilk olarak 19 inçlik jantların değiştiğini görmekteyiz. Orijinal gümüş renkli jantlar yerine yeni Model 3'teki gibi siyah jantlara geçiş yapılmış. Bunun yanı sıra iç mekandaki yeni 256 renk ambiyans aydınlatması ile kullanıcılar aracın ışığını kendi tercihlerine göre ayarlayabiliyor. Yine iç mekandaki ahşap kaplamanın yerini tekstil malzemesine bıraktığını da belirtelim.
Menzil tarafında da Model Y'nin standart versiyonunun menzili CLTC normuna göre 545 km'den 554 km'ye yükselmiş. Uzun menzilli versiyonda ise 660 km'den 688 km'ye doğru yaklaşık 30 km gibi gözle görülür bir artış yaşanmış. Performans versiyonunun menzilinde ise herhangi bir değişim yok.
Tesla Model Y'nin Çin'deki fiyatı 263.900 Yuan'dan (997 bin TL) başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.