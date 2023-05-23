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    Güneş'in hayranlık uyandıran yakın çekim görüntüleri yayınlandı

    Ulusal Bilim Vakfı tarafından Güneş'in hayranlık uyandıran yakım çekim görüntüleri yayınlandı. Inouye Güneş Teleskopundan alınan bu görüntüler, yeni araştırmalara ışık tutabilir.
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    Güneş'in hayranlık uyandıran yakın çekim görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Inouye Güneş Teleskobu tarafından Güneş'in hayranlık uyandıran yakın çekim görüntüleri yayınladı. Bugüne kadar toplanan verilerin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturan bu görüntüler, Güneş’in renk küre olarak da bilinen kromosfer katmanının ayrıntılarını gözler önüne seriyor.

    Güneş'in yakın çekim görüntüleri yayınlandı

    Bilmeyenler için ABD Ulusal Bilim Vakfına (NSF) ait Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, dünyanın en güçlü yer tabanlı güneş teleskobu olarak nitelendiriliyor. Diğer teleskoplara kıyasla 4 m genişliğinde aynaya sahip olan ve Hawaii'deki Maui adasına konumlandırılan Inouye, daha fazla güneş ışığı toplayarak yüksek çözünürlüklü görüntülerin kaydedilmesine olanak tanıyor.

    Ulusal Bilim Vakfı tarafından yayınlanan görüntülerin her biri yaklaşık 82.500 km genişliğinde. Yani Güneş'in toplam çapının yüzde onundan daha azını temsil ediyor. 

    Güneş'in hayranlık uyandıran yakın çekim görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Güneş lekelerini içeren yukarıdaki görüntüde, Güneş'in yüzeyindeki soğuk ve karanlık, aynı zamanda fotosfer olarak da bilinen bölgeler görülüyor. Araştırmacılara göre Güneş lekelerinin boyutları değişiklik gösterse de, birçoğu kabaca Dünya boyutunda veya daha büyük. Ayrıca bu leke grupları, Güneş fırtınaları üreten parlamaların ve koronal kütle püskürmelerinin kaynağı olarak görülüyor.
    Güneş'in hayranlık uyandıran yakın çekim görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Sağ tarafta yer alan görüntüde ise, kromosfer katmanında küçük ölçekli manyetik alan birikintilerinden kaynaklanan koyu renkli, uzun fibriller bulunuyor.. Solda ise, Güneş atmosferinin en alt tabakası olan fotosferin hemen altında, Güneş'in konvektif bölgesindeki plazmanın konveksiyon akımlarının sonucu olan güneş granüllerini görüyoruz.

    Bildirilenlere göre Inouye Güneş Teleskobu'ndan toplanan yeni bilgiler, NASA'nın Parker Güneş Sondası görevinden ve Solar Dynamics Gözlemevi'nden (SDO) toplanan verilerle karşılaştırılacak. Ayrıca bu görüntülerin güneş manyetizmasının kökeni, koronal ısıtma mekanizmaları ve güneş rüzgarı, alevler ve koronal kütle dahil olmak üzere Güneş'in sunduğu birçok gizeme ışık tutması bekleniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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