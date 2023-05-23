Güneş'in hayranlık uyandıran yakın çekim görüntüleri yayınlandı

Tam Boyutta Gör Inouye Güneş Teleskobu tarafından Güneş'in hayranlık uyandıran yakın çekim görüntüleri yayınladı. Bugüne kadar toplanan verilerin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturan bu görüntüler, Güneş’in renk küre olarak da bilinen kromosfer katmanının ayrıntılarını gözler önüne seriyor.

Güneş'in yakın çekim görüntüleri yayınlandı

Bilmeyenler için ABD Ulusal Bilim Vakfına (NSF) ait Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, dünyanın en güçlü yer tabanlı güneş teleskobu olarak nitelendiriliyor. Diğer teleskoplara kıyasla 4 m genişliğinde aynaya sahip olan ve Hawaii'deki Maui adasına konumlandırılan Inouye, daha fazla güneş ışığı toplayarak yüksek çözünürlüklü görüntülerin kaydedilmesine olanak tanıyor.

Ulusal Bilim Vakfı tarafından yayınlanan görüntülerin her biri yaklaşık 82.500 km genişliğinde. Yani Güneş'in toplam çapının yüzde onundan daha azını temsil ediyor.

Tam Boyutta Gör Güneş lekelerini içeren yukarıdaki görüntüde, Güneş'in yüzeyindeki soğuk ve karanlık, aynı zamanda fotosfer olarak da bilinen bölgeler görülüyor. Araştırmacılara göre Güneş lekelerinin boyutları değişiklik gösterse de, birçoğu kabaca Dünya boyutunda veya daha büyük. Ayrıca bu leke grupları, Güneş fırtınaları üreten parlamaların ve koronal kütle püskürmelerinin kaynağı olarak görülüyor.

Tam Boyutta Gör Sağ tarafta yer alan görüntüde ise, kromosfer katmanında küçük ölçekli manyetik alan birikintilerinden kaynaklanan koyu renkli, uzun fibriller bulunuyor.. Solda ise, Güneş atmosferinin en alt tabakası olan fotosferin hemen altında, Güneş'in konvektif bölgesindeki plazmanın konveksiyon akımlarının sonucu olan güneş granüllerini görüyoruz.

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Bildirilenlere göre Inouye Güneş Teleskobu'ndan toplanan yeni bilgiler, NASA'nın Parker Güneş Sondası görevinden ve Solar Dynamics Gözlemevi'nden (SDO) toplanan verilerle karşılaştırılacak. Ayrıca bu görüntülerin güneş manyetizmasının kökeni, koronal ısıtma mekanizmaları ve güneş rüzgarı, alevler ve koronal kütle dahil olmak üzere Güneş'in sunduğu birçok gizeme ışık tutması bekleniyor.

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Güneş'in hayranlık uyandıran yakın çekim görüntüleri yayınlandı