Güneş'in hayranlık uyandıran yakın çekim görüntüleri yayınlandı

Bilmeyenler için ABD Ulusal Bilim Vakfına (NSF) ait Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, dünyanın en güçlü yer tabanlı güneş teleskobu olarak nitelendiriliyor. Diğer teleskoplara kıyasla 4 m genişliğinde aynaya sahip olan ve Hawaii'deki Maui adasına konumlandırılan Inouye, daha fazla güneş ışığı toplayarak yüksek çözünürlüklü görüntülerin kaydedilmesine olanak tanıyor.
Ulusal Bilim Vakfı tarafından yayınlanan görüntülerin her biri yaklaşık 82.500 km genişliğinde. Yani Güneş'in toplam çapının yüzde onundan daha azını temsil ediyor.
Bildirilenlere göre Inouye Güneş Teleskobu'ndan toplanan yeni bilgiler, NASA'nın Parker Güneş Sondası görevinden ve Solar Dynamics Gözlemevi'nden (SDO) toplanan verilerle karşılaştırılacak. Ayrıca bu görüntülerin güneş manyetizmasının kökeni, koronal ısıtma mekanizmaları ve güneş rüzgarı, alevler ve koronal kütle dahil olmak üzere Güneş'in sunduğu birçok gizeme ışık tutması bekleniyor.
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.