Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES açıldı

Yerli güneş panelleri kullanıldı
Karapınar GES, Konya Acıgöl Havzası olarak bilinen ve iklim değişikliği, tarım ve yanlış sulama gibi nedenlerle çölleşen araziye kuruldu. 20 milyon metrekare büyüklüğündeki araziye 3 milyon 256 bin 38 güneş paneli yerleştirildi. Bu güneş panelleri Ankara'daki Kalyon PV fabrikasında yüzde 80 yerlilik oranı ile üretildi.
Karapınar GES ne kadar elekrik üretecek?
1360 megavat güce sahip olacak santralde yıllık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu üretim, Türkiye’nin elektrik tüketiminin yüzde 1’ine denk geliyor. 2 milyon kişinin yıllık evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yıllık 2 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunun önüne geçilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah