Tam Boyutta Gör Kalyon Enerji'nin 1360 megavat gücündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin (Karapınar GES) açılış töreni yapıldı. Karapınar GES, Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali unvanını elde ederken dünyada beşinci sıraya yerleşti.

Yerli güneş panelleri kullanıldı

Karapınar GES, Konya Acıgöl Havzası olarak bilinen ve iklim değişikliği, tarım ve yanlış sulama gibi nedenlerle çölleşen araziye kuruldu. 20 milyon metrekare büyüklüğündeki araziye 3 milyon 256 bin 38 güneş paneli yerleştirildi. Bu güneş panelleri Ankara'daki Kalyon PV fabrikasında yüzde 80 yerlilik oranı ile üretildi.

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Karapınar GES ne kadar elekrik üretecek?

1360 megavat güce sahip olacak santralde yıllık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu üretim, Türkiye’nin elektrik tüketiminin yüzde 1’ine denk geliyor. 2 milyon kişinin yıllık evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yıllık 2 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunun önüne geçilecek.

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Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES açıldı