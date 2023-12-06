Güneş’teki devasa “delik” Dünya’ya döndü: Güneş fırtınaları geliyor

Bu bölgeye 60 Dünya sığabilir
Aktarılanlara göre bu koronal delik olarak bilinen Güneş üzerindeki dev karanlık bölge 2 Aralık'ta Güneş'in ekvatoru yakınında şekillendi ve 24 saat içinde yaklaşık 800.000 kilometrelik maksimum genişliğe ulaştı. Bu siyah kısım 4 Aralık'tan bu yana doğrudan Dünya'ya yönelmiş durumda.
Koronal delik nedir?
Etkileri ne olacak?
Uzmanlar başlangıçta bu en son deliğin orta şiddette (G2) bir jeomanyetik fırtınaya yol açabileceğini ve bunun da önümüzdeki birkaç gün boyunca radyo kesintilerini ve güçlü Kuzey ışıklarını tetikleyebileceğini tahmin ediyorlardı.
Ancak Spaceweather.com'a göre, Güneş rüzgârı beklenenden daha az şiddetli olduğu için ortaya çıkan fırtına şu ana kadar G1 seviyesinde yer alıyor. Ancak yüksek enlemlerde Kuzey ışıklarını görmek halen mümkün.
NOAA'ya göre, koronal deliklerden gelen radyasyon akımları normal Güneş rüzgarından çok daha hızlıdır ve genellikle Dünya'nın manyetik kalkanında jeomanyetik fırtınalar olarak bilinen bozulmaları tetikler. Güneş'te Mart ayında ortaya çıkan son koronal delik, altı yıldan uzun bir süredir Dünya'yı vuran en güçlü jeomanyetik fırtınaya neden olmuştu.
Her yönüyle tuhaf
Güneş, solar maksimum olarak bilinen yaklaşık 11 yıllık Güneş döngüsünün zirvesine yaklaşırken, Güneş aktivitesi tüm yıl boyunca artmaya devam ediyor. Ancak, tuhaf bir şekilde, devasa yeni koronal deliğin Güneş aktivitesindeki bu artışın bir parçası olmaması gerekiyor.
NOAA'ya göre koronal delikler Güneş döngüsü boyunca herhangi bir anda ortaya çıkabilir, ancak aslında Güneş minimumdayken daha sık görülürler. Solar maksimum sırasında ortaya çıktıklarında, normalde Güneş'in kutuplarına yakın yerlerde bulunurlar, ekvatora yakın yerlerde değil. Bu nedenle, Güneş maksimumuna bu kadar yakınken ekvator yakınlarında bu kadar büyük bir deliğin nasıl açıldığı bir muamma.
Bununla birlikte, son birkaç hafta içinde Güneş'in daha aktif hale geldiğine dair çok sayıda başka işaret de ortaya çıktı. 18 Kasım'da Güneş'in bize yakın tarafında en az beş farklı Güneş lekesi grubundan oluşan devasa bir "Güneş lekesi takımadası" ortaya çıktı ve o zamandan beri uzaya düzinelerce Güneş fırtınası püskürttü. 25 Kasım'da Güneş'in ekvatoru yakınında patlayıcı bir "ateş kanyonu" püskürmesi, sonrasında Dünya'ya çarpan ve nadir görülen turuncu auroraları tetikleyen bir koronal kütle atımı (CME) saldı. Ve 28 Kasım'da, "neredeyse X sınıfı" bir Güneş patlaması meydana geldi ve alt enlemlerde Kuzey ışıkları oluşturdu.
Güneş aktivitesindeki bu artışlar muhtemelen Güneş maksimumunun eşiğinde olduğumuzun bir işareti. Ekim ayında bilim insanları Güneş döngüsü tahminlerini revize ettiler ve şimdi nihai zirvenin 2024'ün başlarında başlayabileceğini öngörüyorlar.Kaynakça https://www.spaceweatherlive.com/tr/yardim/koronal-delik-nedir.html https://www.space.com/sun-coronal-hole-earth-auroras-dec-2023 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.