Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güney Kore hükümeti, 6G'nin ticarileştirilmesi için 2030 yılını hedef gösterdi

    Güney Kore hükümeti, 6G'nin 2030'a kadar ticarileştirilmesini hedeflediğini söyledi. Samsung ve LG'nin bu konudaki çalışmaları devam ederken şimdilik veri iletim mesafesi 100 metre ile sınırlı.
    Oy Ver

    Güney Kore, 6G'nin ticarileştirilmesi için 2030'u hedef gösterdi

    Güney Kore hükümeti, 5G ağlarının yerini alacak olan altıncı nesil (6G) mobil teknolojilerin geliştirilmesi için stratejisini belirledi. Başkanlık Geçiş Komitesi, yaptığı açıklamada Güney Kore hükümetinin 2028 ile 2030 arasında ticarileştirilmesi beklenen 6G teknolojisinin 2026 yılına kadar prototipinin geliştirilmesini planladığını söyledi. 

    Güney Kore hükümeti, 2026 yılına kadar prototip bir 6G iletişim ekipmanı geliştirmeyi planlıyor

    Artık 6G'nin gelişiminin çoktan başladığını ve Samsung gibi şirketlerin 6G teknolojisi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ancak mevcut haliyle 6G için hâla çok çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Çünkü Samsung'un geliştirdiği 15 metrelik veri iletim mesafesi LG ile şimdilik sadece 100 metreye çıkabildi.

    Güney Kore, 6G'nin ticarileştirilmesi için 2030'u hedef gösterdi
    Tam Boyutta Gör

    Aşağıda, 5G (açık mavi) ve 6G (mavi) hedeflerini karşılaştıran bir Samsung tablosu bulunmakta. Bu tabloya göre 5G ile karşılaştırıldığında 6G'nin, 50 kat daha yüksek tepe veri hızlarına (yaklaşık olarak 1 Tbps) ulaşması ve gecikmeyi 10 kat azaltması bekleniyor.

    Güney Kore, 6G'nin ticarileştirilmesi için 2030'u hedef gösterdi
    Tam Boyutta Gör

    Sadece şirketler değil, Güney Kore hükümeti de mobil ağların bir sonraki çağında, önemli bir oyuncu olmak istiyor. Cumhurbaşkanlığı Geçiş Komitesi ise bu isteklerini “Gelecekteki ekonomik büyüme faktörleri söz konusu olduğunda, mevcut hükümet bellek dışı çip, geleceğin otomobili, biyoteknoloji ve sağlık hizmetlerine odaklanıyor. Yeni hükümet 6G iletişim, ikincil pil, ekran, savunma ve havacılık, gelişmiş nükleer santral ve dijital içerik eklemeyi planlıyor.” sözleriyle ifade etti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 7 saat önce

    Gizemli hastalık ne olacak https://bcvc.xyz/qA9Joxh

    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C25s
    Realme C25s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 5
    Lenovo IdeaPad 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız