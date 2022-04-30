Güney Kore hükümeti, 6G'nin ticarileştirilmesi için 2030 yılını hedef gösterdi

- Güney Kore hükümeti, 2026 yılına kadar prototip bir 6G iletişim ekipmanı geliştirmeyi planlıyor
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Güney Kore hükümeti, 5G ağlarının yerini alacak olan altıncı nesil (6G) mobil teknolojilerin geliştirilmesi için stratejisini belirledi. Başkanlık Geçiş Komitesi, yaptığı açıklamada Güney Kore hükümetinin 2028 ile 2030 arasında ticarileştirilmesi beklenen 6G teknolojisinin 2026 yılına kadar prototipinin geliştirilmesini planladığını söyledi.
Güney Kore hükümeti, 2026 yılına kadar prototip bir 6G iletişim ekipmanı geliştirmeyi planlıyor
Artık 6G'nin gelişiminin çoktan başladığını ve Samsung gibi şirketlerin 6G teknolojisi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ancak mevcut haliyle 6G için hâla çok çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Çünkü Samsung'un geliştirdiği 15 metrelik veri iletim mesafesi LG ile şimdilik sadece 100 metreye çıkabildi.
Aşağıda, 5G (açık mavi) ve 6G (mavi) hedeflerini karşılaştıran bir Samsung tablosu bulunmakta. Bu tabloya göre 5G ile karşılaştırıldığında 6G'nin, 50 kat daha yüksek tepe veri hızlarına (yaklaşık olarak 1 Tbps) ulaşması ve gecikmeyi 10 kat azaltması bekleniyor.
Sadece şirketler değil, Güney Kore hükümeti de mobil ağların bir sonraki çağında, önemli bir oyuncu olmak istiyor. Cumhurbaşkanlığı Geçiş Komitesi ise bu isteklerini “Gelecekteki ekonomik büyüme faktörleri söz konusu olduğunda, mevcut hükümet bellek dışı çip, geleceğin otomobili, biyoteknoloji ve sağlık hizmetlerine odaklanıyor. Yeni hükümet 6G iletişim, ikincil pil, ekran, savunma ve havacılık, gelişmiş nükleer santral ve dijital içerik eklemeyi planlıyor.” sözleriyle ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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