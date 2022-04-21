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    Delta, uçaklarında Starlink internet hizmetini test ediyor

    Delta Havayolları, uçaklarında yolcularına internet hizmeti sağlamak için SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetini test ettiklerini duyurdu.                   
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    Delta, uçaklarında Starlink internet hizmetini test ediyor

    Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian, SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetini gelecekte uçaklarındaki yolcularına potansiyel olarak kablosuz hizmet olarak sunmak adına test ettiğini açıkladı. Bastian, projeye dair fazla ayrıntı paylaşmadı ancak SpaceX yöneticilerinden Jonathan Hofeller, geçtiğimiz yılın ortalarında şirketin birkaç havayoluyla görüşmeler yürüttüğünden bahsetmişti.

    Elon Musk, Hofeller'in açıklamalar yaptığı günlerde bir paylaşımıyla Starlink uydularının önce her bir uçak tipi için sertifikalandırılması gerektiğini söylemiş ve daha fazla kişiye hizmet verdikleri için öncelikle Boeing 737 ve Airbus A320 uçaklar için çalışmalar yürütüleceğini belirtmişti.

    Delta, yaklaşık 300 uçağında Viasat'ın uydu üzerinden geniş bant internet hizmetini yolcularına sunuyor. Şirket, yeni testleriyle birlikte Starlink'e yönelmeye başlıyor. Mevcut uçakların Starlink ekipmanlarıyla donatılmak zorunda olduğu düşünüldüğünde Delta'nın yerleşik olarak hizmeti sunmaya başlaması birkaç yıl alabilir.

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