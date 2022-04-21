Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian, SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetini gelecekte uçaklarındaki yolcularına potansiyel olarak kablosuz hizmet olarak sunmak adına test ettiğini açıkladı. Bastian, projeye dair fazla ayrıntı paylaşmadı ancak SpaceX yöneticilerinden Jonathan Hofeller, geçtiğimiz yılın ortalarında şirketin birkaç havayoluyla görüşmeler yürüttüğünden bahsetmişti.

Delta uçaklarına Starlink hizmeti gelebilir

Elon Musk, Hofeller'in açıklamalar yaptığı günlerde bir paylaşımıyla Starlink uydularının önce her bir uçak tipi için sertifikalandırılması gerektiğini söylemiş ve daha fazla kişiye hizmet verdikleri için öncelikle Boeing 737 ve Airbus A320 uçaklar için çalışmalar yürütüleceğini belirtmişti.

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Delta, yaklaşık 300 uçağında Viasat'ın uydu üzerinden geniş bant internet hizmetini yolcularına sunuyor. Şirket, yeni testleriyle birlikte Starlink'e yönelmeye başlıyor. Mevcut uçakların Starlink ekipmanlarıyla donatılmak zorunda olduğu düşünüldüğünde Delta'nın yerleşik olarak hizmeti sunmaya başlaması birkaç yıl alabilir.

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Delta, uçaklarında Starlink internet hizmetini test ediyor