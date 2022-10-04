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    Güney Kore’nin yonga üretimi yıllar sonra ilk kez geriledi

    Dünyanın en önemli yonga üreticilerini bünyesinde barındıran Güney Kore, yıllar süren çıkış trendini sona erdirdi. Global kriz stokların çok şişmesine neden oluyor. 
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    Güney Kore

    Global çapta yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon dalgası bir dönemin üretim şampiyonlarının da belini bükmeye başladı. Güney Kore yıllar sonra ilk kez yonga üretiminde düşüş yaşıyor.

    Yonga üretiminde sıkıntı

    Özellikle pandemi dönemi ile birlikte üretimini de katlayan Güney Kore tüketicilerin bütçeyi kısması sonrasında sıkıntı yaşamaya başladı. Kaynaklara göre üretilen yongaların yüzde 67.3’ü depolarda bekliyor ve bu önemli bir rakam. Bu da fabrika üretiminin yüzde 20.4 civarında düşmesine neden olmuş.

    Yaşanan gelişmeler Ağustos üretiminin yüzde 1.7 düşmesine sebep olmuş. 2018 yılından bu yana Güney Kore üretimi ilk kez düşüş yaşıyor. Ülkenin dev üreticileri ve fabrikası olan üretiler de bu düşüşten nasipleniyor.

    Samsung ve Kioxia stokları temizleme adına üretimi yavaşlatma kararı aldı. Micron da 232 katmanlı NAND bellek üretimini yavaşlatıyor. Özellikle yılın dördüncü çeyreğinde NAND bellek fiyatlarının yüzde 30 civarında daha düşüş yaşaması bekleniyor.

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