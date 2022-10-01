Acer ekran kartı pazarına giriyor

EVGA markasının ekran kartı pazarından ani ayrılışının ardından sürpriz bir isim aksine pazara ilk adımını atıyor. Acer Predator oyuncu markasını bundan böyle ekran kartlarının üzerinde de göreceğiz.
Acer Arc A770 BiFrost neler sunacak?
Acer rakiplerinin aksine ilk adımını Intel Arc ekran kartı ile atmayı tercih etmiş. Acer Arc A770 BiFrost ekran kartı asimetrik çift fan tasarımı ile geliyor. Intel’in orijinal kartından farklı olarak iki adet 8-pinli güç bağlantısı tercih edilmiş.
RGB aydınlatma ile süslenen Acer Arc A770 BiFrost ilk etapta bir nabız yoklama gibi duruyor zira firma teknik detaylarını henüz belirtmemiş ve yeni ürünler sunacak mı bilgi vermemiş. Muhtemelen Intel’in de desteğiyle hazır sistemlerde kendisine yer bulabilir.
Diğer taraftan nispeten dar bir pazar hitap eden Intel Arc ekran kartı ile ilk hamlesini yapması şaşırtıcı bulunuyor. Nvidia ve AMD ekran kartlarına yönelik bir çalışması olacak mı şimdilik bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum