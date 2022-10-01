Acer ekran kartı pazarına giriyor

Tam Boyutta Gör

EVGA markasının ekran kartı pazarından ani ayrılışının ardından sürpriz bir isim aksine pazara ilk adımını atıyor. Acer Predator oyuncu markasını bundan böyle ekran kartlarının üzerinde de göreceğiz.

Acer Arc A770 BiFrost neler sunacak?

Acer rakiplerinin aksine ilk adımını Intel Arc ekran kartı ile atmayı tercih etmiş. Acer Arc A770 BiFrost ekran kartı asimetrik çift fan tasarımı ile geliyor. Intel’in orijinal kartından farklı olarak iki adet 8-pinli güç bağlantısı tercih edilmiş.

Acer Aspire 7 2022 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay önce eklendi

RGB aydınlatma ile süslenen Acer Arc A770 BiFrost ilk etapta bir nabız yoklama gibi duruyor zira firma teknik detaylarını henüz belirtmemiş ve yeni ürünler sunacak mı bilgi vermemiş. Muhtemelen Intel’in de desteğiyle hazır sistemlerde kendisine yer bulabilir.

Diğer taraftan nispeten dar bir pazar hitap eden Intel Arc ekran kartı ile ilk hamlesini yapması şaşırtıcı bulunuyor. Nvidia ve AMD ekran kartlarına yönelik bir çalışması olacak mı şimdilik bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Acer Arc A770 BiFrost karşınızda