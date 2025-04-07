Peacemaker dizisinin 2. sezonuyla ekranlara döneceği tarih açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör James Gunn'ın yaratıcısı olduğu DC dizisi Peacemaker, 2022 yılında izleyici karşısına çıktı ve genel olarak olumlu yorumlar alarak DC'nin başarı yakalayan ender işlerinden biri oldu. Bu da 2. sezon onayını beraberinde getirdi. O 2. sezon için üç yıldan uzun süre beklememiz gerekti ama nihayet bu bekleyiş sona eriyor. Gunn, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevilen dizinin ekranlara döneceği tarihi duyurdu.

Peacemaker 2. Sezon, 21 Ağustos'ta Başlayacak

Peacemaker 2. sezon, 21 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak. İlk sezon gibi 2. sezon da Max (eski adıyla HBO Max) platformunda izleyici ile buluşacak.

Peacemaker, adını aldığı DC karakterine odaklanıyor. İlk olarak The Suicide Squad filminde gördüğümüz bu karakter, dizide A.R.G.U.S. adlı gizli teşkilat tarafından gizemli bir göreve atanıyor. Bu görev sırasında parazitvari uzaylıların insan bedenlerine gizlenerek dünyayı ele geçirmeye çalıştığını öğrenen Peacemaker, 2. sezonda da bu istilaya karşı mücadele etmeye devam edecek.

Superman filminden dört dakikalık bir kesit yayınlandı 3 gün önce eklendi

Peacemaker'ın 2. sezonunda hikâyeye dâhil olacak karakterlerden biri de Rick Flag Sr. olacak. İlk olarak Creature Commandos dizisinde karşımıza çıkan bu karakter, Peacemaker ile live-action tarafına geçiş yapacak. Creature Commandos'ta bu karakteri seslendiren Frank Grillo, live-action tarafında da karaktere hayat verecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Peacemaker 2. sezon için resmi yayın tarihi açıklandı