Peacemaker dizisinin 2. sezonuyla ekranlara döneceği tarih açıklandı

Peacemaker 2. Sezon, 21 Ağustos'ta Başlayacak
Peacemaker 2. sezon, 21 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak. İlk sezon gibi 2. sezon da Max (eski adıyla HBO Max) platformunda izleyici ile buluşacak.
Peacemaker, adını aldığı DC karakterine odaklanıyor. İlk olarak The Suicide Squad filminde gördüğümüz bu karakter, dizide A.R.G.U.S. adlı gizli teşkilat tarafından gizemli bir göreve atanıyor. Bu görev sırasında parazitvari uzaylıların insan bedenlerine gizlenerek dünyayı ele geçirmeye çalıştığını öğrenen Peacemaker, 2. sezonda da bu istilaya karşı mücadele etmeye devam edecek.
Peacemaker'ın 2. sezonunda hikâyeye dâhil olacak karakterlerden biri de Rick Flag Sr. olacak. İlk olarak Creature Commandos dizisinde karşımıza çıkan bu karakter, Peacemaker ile live-action tarafına geçiş yapacak. Creature Commandos'ta bu karakteri seslendiren Frank Grillo, live-action tarafında da karaktere hayat verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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