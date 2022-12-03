Lenovo K14 ve K14 Note, Google Play Console'da görüntülendi

İşte Lenovo K14 ve K14 Note hakkında bilinenler:
Google Play Console'da listelenen Lenovo K14 ve K14 Note'un bazı özellikleri bu liste sayesinde ortaya çıktı. Unisoc T606 yonga setini kullacak Lenovo K14, 2 GB RAM'e ve HD+ 1200x720 piksel ekrana sahip olacak. Android 11 ile kutudan çıkması beklenen cihazın 4.000mAh bataryaya sahip olacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam