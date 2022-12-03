Tam Boyutta Gör Lenovo, geçtiğimiz Şubat ayında Lenovo K14 Plus'ı tanıtmıştı. Seriyi genişletmeye hazırlanan şirket, şimdilerde K14 ve K14 Note üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ise bu cihazlar Google Play Console'da görüntülendi ve telefonların önemli özelliklerini ortaya çıkardı.

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İşte Lenovo K14 ve K14 Note hakkında bilinenler:

Google Play Console'da listelenen Lenovo K14 ve K14 Note'un bazı özellikleri bu liste sayesinde ortaya çıktı. Unisoc T606 yonga setini kullacak Lenovo K14, 2 GB RAM'e ve HD+ 1200x720 piksel ekrana sahip olacak. Android 11 ile kutudan çıkması beklenen cihazın 4.000mAh bataryaya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör Full HD+ 2400x1080 piksel ekranla gelmesi tahmin edilen Lenovo K14 Note'un MediaTek Helio G80 veya G85 yonga setinden güç alması bekleniyor. 4 GB RAM ile donatılacak cihaz ayrıca kutudan Android 11 ile çıkabilir.

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Lenovo K14 ve K14 Note, Google Play Console'da görüntülendi