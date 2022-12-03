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    Lenovo K14 ve K14 Note, Google Play Console'da görüntülendi

    Lenovo K14 ve Lenovo K14 Note, şirketin bütçe dostu K serisindeki iki yeni akıllı telefonu olarak piyasaya sürülecek. İşte yakın zamanda Google Play Console'da ortay çıkan telefonların özellikleri:
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    Lenovo K14 ve K14 Note, Google Play Console'da görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Lenovo, geçtiğimiz Şubat ayında Lenovo K14 Plus'ı tanıtmıştı. Seriyi genişletmeye hazırlanan şirket, şimdilerde K14 ve K14 Note üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ise bu cihazlar Google Play Console'da görüntülendi ve telefonların önemli özelliklerini ortaya çıkardı.

    İşte Lenovo K14 ve K14 Note hakkında bilinenler:

    Google Play Console'da listelenen Lenovo K14 ve K14 Note'un bazı özellikleri bu liste sayesinde ortaya çıktı. Unisoc T606 yonga setini kullacak Lenovo K142 GB RAM'e ve HD+ 1200x720 piksel ekrana sahip olacak. Android 11 ile kutudan çıkması beklenen cihazın 4.000mAh bataryaya sahip olacağı tahmin ediliyor.

    Lenovo K14 ve K14 Note, Google Play Console'da görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Full HD+ 2400x1080 piksel ekranla gelmesi tahmin edilen Lenovo K14 Note'un MediaTek Helio G80 veya G85 yonga setinden güç alması bekleniyor. 4 GB RAM ile donatılacak cihaz ayrıca kutudan Android 11 ile çıkabilir. 
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 2 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 2 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 3 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 4 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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