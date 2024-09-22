GXO, insanlardan öğrenen tamamen otonom robotunu tanıttı

En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın lider sözleşmeli lojistik şirketi GXO, depo operasyonlarına yeni bir robot türü getirdi. Reflex Robotics tarafından geliştirilen bu yenilikçi insansı robot, insan gösterilerinden öğrenme ve tekrarlayan görevler arasında sorunsuz geçiş yapma yeteneğine sahip.

Depo operasyonları için uygun maliyetli bir çözüm olabilir

Yeni robot, görevlendirildikten sonra 60 dakika içinde operasyonel kabiliyete ulaşıyor ve insanlardan öğrendikten sonra tamamen otonom hale geliyor. Reflex Robotics ile yapılan ortaklık GXO'nun faaliyetlerine modern makineleri entegre etmek amacıyla gerçekleştirdiği ikinci anlaşmasını temsil ediyor.

Japon bilim insanları yakalanan CO2'yi yeşil yakıta dönüştürüyor 6 gün önce eklendi

Reflex robotu, piyasadaki diğer insansı robotlardan 20 kat daha düşük maliyetli olup depo operasyonları için uygun bir çözüm olabilir. Bu, onu depolarda ve fabrikalarda tekrarlayan görevlerin otomatikleştirilmesi için uygun fiyatlı bir seçenek haline getiriyor.

Şirket ayrıca müşterilerin robotlar için bir kerelik donanım maliyeti ödediği ve mevcut işçilik maliyetlerinden yaklaşık iki kat daha düşük aylık bir ücret ödediği bir fiyatlandırma modeli de sunuyor. GXO şu anda Reflex Robotics ile birlikte Reflex robotu için çeşitli kullanım senaryolarını ortaklaşa geliştirmek üzere çalışıyor.

Tam Boyutta Gör

Bu ortaklığın uzun vadeli hedefi, Reflex robotunu GXO'nun operasyonlarında yaygın bir şekilde konuşlandırmak, kapasite kısıtlamalarını hafifletmek ve ekip üyelerinin daha tatmin edici roller üstlenmelerine olanak tanımak. GXO yöneticisi Adrian Stoch, “Depolarımızdaki çeşitli görevler için Reflex Robot'a yönelik uygulamalar geliştirmek üzere Reflex ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz ” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Girişim Haberleri

GXO, insanlardan öğrenen tamamen otonom robotunu tanıttı