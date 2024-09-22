GXO, insanlardan öğrenen tamamen otonom robotunu tanıttı

Depo operasyonları için uygun maliyetli bir çözüm olabilir
Yeni robot, görevlendirildikten sonra 60 dakika içinde operasyonel kabiliyete ulaşıyor ve insanlardan öğrendikten sonra tamamen otonom hale geliyor. Reflex Robotics ile yapılan ortaklık GXO'nun faaliyetlerine modern makineleri entegre etmek amacıyla gerçekleştirdiği ikinci anlaşmasını temsil ediyor.
Reflex robotu, piyasadaki diğer insansı robotlardan 20 kat daha düşük maliyetli olup depo operasyonları için uygun bir çözüm olabilir. Bu, onu depolarda ve fabrikalarda tekrarlayan görevlerin otomatikleştirilmesi için uygun fiyatlı bir seçenek haline getiriyor.
Şirket ayrıca müşterilerin robotlar için bir kerelik donanım maliyeti ödediği ve mevcut işçilik maliyetlerinden yaklaşık iki kat daha düşük aylık bir ücret ödediği bir fiyatlandırma modeli de sunuyor. GXO şu anda Reflex Robotics ile birlikte Reflex robotu için çeşitli kullanım senaryolarını ortaklaşa geliştirmek üzere çalışıyor.
Bu ortaklığın uzun vadeli hedefi, Reflex robotunu GXO'nun operasyonlarında yaygın bir şekilde konuşlandırmak, kapasite kısıtlamalarını hafifletmek ve ekip üyelerinin daha tatmin edici roller üstlenmelerine olanak tanımak. GXO yöneticisi Adrian Stoch, “Depolarımızdaki çeşitli görevler için Reflex Robot'a yönelik uygulamalar geliştirmek üzere Reflex ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz ” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)