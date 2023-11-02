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    Hacı Bayram Veli Üniversitesi yapay zekâ dersleri verecek

    Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, yapay zekâ okuryazarlığını geliştirmek için dünyada ilk uygulamalardan biri olan "Sufle Yöneticiliği" dersini müfredata aldı.

    Hacı Bayram Veli Üniversitesi yapay zekâ dersleri verecek

    Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, yapay zekâ okuryazarlığını geliştirmek için dünyada ilk uygulamalardan biri olan "Sufle Yöneticiliği" dersini müfredata aldı.

    Gazi Üniversitesi’nden 2018 yılından ayrılarak kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi, yapay zekâ okuryazarlığını geliştirmek istiyor.

    Bununla beraber dünyada ilk uygulamalardan biri olan "Sufle Yöneticiliği" dersi müfredata eklendi. Ders kapsamında, yapay zekâ araçlarının iletişim senaryolarında nasıl etkili şekilde kullanılabileceği detaylı olarak incelenecek. Bu konuda öğrenciler sunumlar ve araştırmalar yapacak.

    İletişim Fakültesi, dönem içerisinde "Yapay Zekâ İletişimi" üzerine farklı bölümlerden öğrencilerin de katılımıyla geniş kapsamlı etkinlik düzenlemeyi de planlıyor. Etkinlikte, yapay zeka iletişiminin geleceği, potansiyeli ve sektör üzerindeki etkileri tartışılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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