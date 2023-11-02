Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, yapay zekâ okuryazarlığını geliştirmek için dünyada ilk uygulamalardan biri olan "Sufle Yöneticiliği" dersini müfredata aldı.

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Gazi Üniversitesi’nden 2018 yılından ayrılarak kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi, yapay zekâ okuryazarlığını geliştirmek istiyor.

Bununla beraber dünyada ilk uygulamalardan biri olan "Sufle Yöneticiliği" dersi müfredata eklendi. Ders kapsamında, yapay zekâ araçlarının iletişim senaryolarında nasıl etkili şekilde kullanılabileceği detaylı olarak incelenecek. Bu konuda öğrenciler sunumlar ve araştırmalar yapacak.

İletişim Fakültesi, dönem içerisinde "Yapay Zekâ İletişimi" üzerine farklı bölümlerden öğrencilerin de katılımıyla geniş kapsamlı etkinlik düzenlemeyi de planlıyor. Etkinlikte, yapay zeka iletişiminin geleceği, potansiyeli ve sektör üzerindeki etkileri tartışılacak.

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Hacı Bayram Veli Üniversitesi yapay zekâ dersleri verecek